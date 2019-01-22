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Как приготовить салат из курицы с ананасами

Легкий салат из курицы с ананасами, огурцами, яйцами и кукурузой – прекрасная идея для праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:59
Салат из курицы с ананасами Фото: depositphotos.com
Салат из курицы с ананасами
Фото: depositphotos.com

Курица с ананасами – это всегда просто и очень вкусно. Ананасы для салата лучше взять консервированные не кольцами, а кусочками: так вам не придется их резать.

Салат из курицы с ананасами

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт
  • Майонез – по вкусу
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Консервированный ананас – 380 г
  • Огурцы – 2 шт.
  • Куриное филе – 300 г
  • Несколько веточек зелени
  • Соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
  2. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить. 
  3. Зелень помыть и измельчить.
  4. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

На заметку: Вы также можете сделать салат слоеным. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями, промазывая майонезом, в такой последовательности: курица, ананасы, огурцы. Отставить на 15–20 минут, потом сверху выложить слои яйца и кукурузы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу по-гавайски с курицей и ананасами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом куриных медальонов с ананасами.

Смотрите видео, как приготовить салат из курицы с хурмой:

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Источник: Сегодня
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