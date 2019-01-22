Как приготовить салат из курицы с ананасами

Легкий салат из курицы с ананасами, огурцами, яйцами и кукурузой – прекрасная идея для праздника

Салат из курицы с ананасами Фото: depositphotos.com

Курица с ананасами – это всегда просто и очень вкусно. Ананасы для салата лучше взять консервированные не кольцами, а кусочками: так вам не придется их резать.

Салат из курицы с ананасами

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт

Майонез – по вкусу

Консервированная кукуруза – 1 банка

Консервированный ананас – 380 г

Огурцы – 2 шт.

Куриное филе – 300 г

Несколько веточек зелени

Соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить. Зелень помыть и измельчить. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

На заметку: Вы также можете сделать салат слоеным. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями, промазывая майонезом, в такой последовательности: курица, ананасы, огурцы. Отставить на 15–20 минут, потом сверху выложить слои яйца и кукурузы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу по-гавайски с курицей и ананасами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом куриных медальонов с ананасами.

Смотрите видео, как приготовить салат из курицы с хурмой: