Как приготовить салат из курицы с ананасами
Легкий салат из курицы с ананасами, огурцами, яйцами и кукурузой – прекрасная идея для праздника
Курица с ананасами – это всегда просто и очень вкусно. Ананасы для салата лучше взять консервированные не кольцами, а кусочками: так вам не придется их резать.
Салат из курицы с ананасами
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт
- Майонез – по вкусу
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Консервированный ананас – 380 г
- Огурцы – 2 шт.
- Куриное филе – 300 г
- Несколько веточек зелени
- Соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
- Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
- Зелень помыть и измельчить.
- Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
На заметку: Вы также можете сделать салат слоеным. Для этого нужно выложить ингредиенты слоями, промазывая майонезом, в такой последовательности: курица, ананасы, огурцы. Отставить на 15–20 минут, потом сверху выложить слои яйца и кукурузы.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу по-гавайски с курицей и ананасами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом куриных медальонов с ананасами.
Смотрите видео, как приготовить салат из курицы с хурмой:
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Источник: Сегодня