Как приготовить салат из курицы с грибами: три праздничных рецепта

Вкусные салаты из куриного филе и грибов

Куриный салат с грибами и майонезом Фото: Depositphotos

Курица и грибы – универсальное кулинарное сочетание. В салатах филе и грибы можно комбинировать с самыми разными ингредиентами: кукурузой, сыром, свежими или маринованными овощами, яблоками и сладким перцем.

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Куриный салат можно заправить майонезом, сметаной, натуральным йогуртом или их смесью. Из специй подойдут молотый перец, имбирь, сушеный чеснок и карри.

Салат c курицей и грибами

Куриный салат с грибами и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 куриное филе

3 яйца

1-2 шт. помидора

200 г консервированной кукурузы

200 г маринованных шампиньонов

2-3 стебля зеленого лука

150 г йогурта или майонеза

Соль, специи

2-3 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Куриное филе, помидоры и зеленый лук помыть и обсушить. Яйца отварить в кипящей воде в течение 8-10 минут, охладить. Слить жидкость из банок с кукурузой и грибами. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посыпать солью и пряностями. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить кусочки филе до золотистого цвета. Остудить. Яйца нарезать мелкими кубиками или натереть на крупной терке. Помидоры нарезать небольшими кубиками, зеленый лук измельчить. В глубокой миске соединить все нарезанные ингредиенты. Заправить салат йогуртом или майонезом, хорошо перемешать. Посыпать зеленью и подавать.

Салат с курицей, грибами и сыром

Салат из куриного филе с кукурузой Фото: Getty Images

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 отваренное куриное филе

200 г соленых опят

1 луковица

1 сладкий перец

1 морковь

3 вареных яйца

100 г твердого сыра

100 г консервированной кукурузы

Укроп

Соль, перец

Майонез

Растительное масло

Способ приготовления:

Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте вместе на растительном масле до мягкости. Добавьте соленые опята и готовьте еще 5 минут. Остудите. Куриное филе, перец, яйца и сыр нарежьте небольшими кубиками. Укроп измельчите. Перемешайте в миске филе, обжаренные овощи, перец, яйца и сыр, добавьте кукурузу и зелень. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. С помощью кулинарного кольца порционно выложите салат на тарелки. Украсьте веточками укропа и подавайте.

Куриный салат-коктейль с грибами

Салат с курицей и грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

200 г отварного или запеченного филе

200 г обжаренных или маринованных грибов

1 сочное кисло-сладкое яблоко

Майонез – по вкусу

Зелень петрушки и болгарский перец – для украшения

Способ приготовления:

Куриное филе и грибы нарезать соломкой. Яблоко натереть на мелкой терке и смешать с майонезом. В креманки или бокалы выложить салат, сверху добавить заправку. Украсить салат зеленью петрушки и мелко нарезанным красным болгарским перцем. Вместо перца использовать ягоды брусники или клюквы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат Цезарь с курицей. Мы также делились рецептом кипрского салата из куриного филе с грейпфрутом.

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