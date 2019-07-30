Как приготовить салат из курицы с грибами: три праздничных рецепта
Вкусные салаты из куриного филе и грибов
Курица и грибы – универсальное кулинарное сочетание. В салатах филе и грибы можно комбинировать с самыми разными ингредиентами: кукурузой, сыром, свежими или маринованными овощами, яблоками и сладким перцем.
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб с курицей:
Куриный салат можно заправить майонезом, сметаной, натуральным йогуртом или их смесью. Из специй подойдут молотый перец, имбирь, сушеный чеснок и карри.
Салат c курицей и грибами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 3 яйца
- 1-2 шт. помидора
- 200 г консервированной кукурузы
- 200 г маринованных шампиньонов
- 2-3 стебля зеленого лука
- 150 г йогурта или майонеза
- Соль, специи
- 2-3 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Куриное филе, помидоры и зеленый лук помыть и обсушить. Яйца отварить в кипящей воде в течение 8-10 минут, охладить. Слить жидкость из банок с кукурузой и грибами. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посыпать солью и пряностями.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить кусочки филе до золотистого цвета. Остудить. Яйца нарезать мелкими кубиками или натереть на крупной терке. Помидоры нарезать небольшими кубиками, зеленый лук измельчить.
- В глубокой миске соединить все нарезанные ингредиенты. Заправить салат йогуртом или майонезом, хорошо перемешать. Посыпать зеленью и подавать.
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Салат с курицей, грибами и сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 отваренное куриное филе
- 200 г соленых опят
- 1 луковица
- 1 сладкий перец
- 1 морковь
- 3 вареных яйца
- 100 г твердого сыра
- 100 г консервированной кукурузы
- Укроп
- Соль, перец
- Майонез
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте вместе на растительном масле до мягкости. Добавьте соленые опята и готовьте еще 5 минут. Остудите.
- Куриное филе, перец, яйца и сыр нарежьте небольшими кубиками. Укроп измельчите.
- Перемешайте в миске филе, обжаренные овощи, перец, яйца и сыр, добавьте кукурузу и зелень. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
- С помощью кулинарного кольца порционно выложите салат на тарелки. Украсьте веточками укропа и подавайте.
Куриный салат-коктейль с грибами
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 200 г отварного или запеченного филе
- 200 г обжаренных или маринованных грибов
- 1 сочное кисло-сладкое яблоко
- Майонез – по вкусу
- Зелень петрушки и болгарский перец – для украшения
Способ приготовления:
- Куриное филе и грибы нарезать соломкой.
- Яблоко натереть на мелкой терке и смешать с майонезом.
- В креманки или бокалы выложить салат, сверху добавить заправку.
- Украсить салат зеленью петрушки и мелко нарезанным красным болгарским перцем. Вместо перца использовать ягоды брусники или клюквы.
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