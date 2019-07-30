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Как приготовить салат из курицы с грибами: три праздничных рецепта

Вкусные салаты из куриного филе и грибов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Куриный салат с грибами и майонезом
Куриный салат с грибами и майонезом
Фото: Depositphotos

Курица и грибы – универсальное кулинарное сочетание. В салатах филе и грибы можно комбинировать с самыми разными ингредиентами: кукурузой, сыром, свежими или маринованными овощами, яблоками и сладким перцем.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб с курицей:

Куриный салат можно заправить майонезом, сметаной, натуральным йогуртом или их смесью. Из специй подойдут молотый перец, имбирь, сушеный чеснок и карри.

Салат c курицей и грибами

Куриный салат с грибами и овощами
Куриный салат с грибами и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 3 яйца
  • 1-2 шт. помидора
  • 200 г консервированной кукурузы
  • 200 г маринованных шампиньонов
  • 2-3 стебля зеленого лука
  • 150 г йогурта или майонеза
  • Соль, специи
  • 2-3 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Куриное филе, помидоры и зеленый лук помыть и обсушить. Яйца отварить в кипящей воде в течение 8-10 минут, охладить. Слить жидкость из банок с кукурузой и грибами. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посыпать солью и пряностями.
  2. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить кусочки филе до золотистого цвета. Остудить. Яйца нарезать мелкими кубиками или натереть на крупной терке. Помидоры нарезать небольшими кубиками, зеленый лук измельчить.
  3. В глубокой миске соединить все нарезанные ингредиенты. Заправить салат йогуртом или майонезом, хорошо перемешать. Посыпать зеленью и подавать.

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Салат с курицей, грибами и сыром

Салат из куриного филе с кукурузой
Салат из куриного филе с кукурузой
Фото: Getty Images

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 отваренное куриное филе
  • 200 г соленых опят
  • 1 луковица
  • 1 сладкий перец
  • 1 морковь
  • 3 вареных яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г консервированной кукурузы
  • Укроп
  • Соль, перец
  • Майонез
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте вместе на растительном масле до мягкости. Добавьте соленые опята и готовьте еще 5 минут. Остудите.
  2. Куриное филе, перец, яйца и сыр нарежьте небольшими кубиками. Укроп измельчите.
  3. Перемешайте в миске филе, обжаренные овощи, перец, яйца и сыр, добавьте кукурузу и зелень. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
  4. С помощью кулинарного кольца порционно выложите салат на тарелки. Украсьте веточками укропа и подавайте.

Куриный салат-коктейль с грибами

Салат с курицей и грибами
Салат с курицей и грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 200 г отварного или запеченного филе
  • 200 г обжаренных или маринованных грибов
  • 1 сочное кисло-сладкое яблоко
  • Майонез – по вкусу
  • Зелень петрушки и болгарский перец – для украшения

Способ приготовления:

  1. Куриное филе и грибы нарезать соломкой.
  2. Яблоко натереть на мелкой терке и смешать с майонезом. 
  3. В креманки или бокалы выложить салат, сверху добавить заправку. 
  4. Украсить салат зеленью петрушки и мелко нарезанным красным болгарским перцем. Вместо перца использовать ягоды брусники или клюквы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат Цезарь с курицей. Мы также делились рецептом кипрского салата из куриного филе с грейпфрутом.

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Источник: Сегодня
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