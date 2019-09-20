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Как приготовить салат из пасты: пошаговый рецепт от Григория Германа

Этот салат вкусный, полезный и, конечно, очень легкий в приготовлении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55

Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман обожает рецепты, который упрощают жизнь. А еще он любит интересные блюда, поэтому рекомендует приготовить салат с пастой. Он очень вкусный и очень простой.

Салат с пастой, сыром и овощами

Теплый салат из пасты
Теплый салат из пасты
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 пачка макарон
  • 150 мл густого йогурта
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 ст.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. красного винного уксуса
  • 10 помидоров черри
  • 1 огурец
  • 1 банка оливок без косточек
  • 1 красный лук
  • 250 г феты
  • 250 г моцареллы
  • Соль и специи – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Поставьте вариться пасту.
  2. Сделайте заправку. В большой миске смешайте чеснок, лимонный сок, уксус, зелень (сушеный укроп и орегано) и йогурт. Перемешайте.
  3. Слейте жидкость с пасты и промойте холодной водой. Добавьте оливковое масло.
  4. Затем высыпьте пасту в миску с заправкой и перемешайте.
  5. Добавьте нарезанные овощи: помидоры черри, оливки, огурец, красный лук.
  6. Затем добавьте нарезанную моцареллу и сыр фета.
  7. Перемешайте и украсьте свежей зеленью – базиликом или укропом.

Напомним, ранее мы писали, как сделать салат из пасты с курицей и соусом песто. "Сегодня" также делились классическим рецептом пасты карбонара.

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Источник: Сегодня
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