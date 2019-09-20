Как приготовить салат из пасты: пошаговый рецепт от Григория Германа
Этот салат вкусный, полезный и, конечно, очень легкий в приготовлении
Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман обожает рецепты, который упрощают жизнь. А еще он любит интересные блюда, поэтому рекомендует приготовить салат с пастой. Он очень вкусный и очень простой.
Салат с пастой, сыром и овощами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 пачка макарон
- 150 мл густого йогурта
- 1 зубчик чеснока
- 3 ст.л. лимонного сока
- 2 ст.л. красного винного уксуса
- 10 помидоров черри
- 1 огурец
- 1 банка оливок без косточек
- 1 красный лук
- 250 г феты
- 250 г моцареллы
- Соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
- Поставьте вариться пасту.
- Сделайте заправку. В большой миске смешайте чеснок, лимонный сок, уксус, зелень (сушеный укроп и орегано) и йогурт. Перемешайте.
- Слейте жидкость с пасты и промойте холодной водой. Добавьте оливковое масло.
- Затем высыпьте пасту в миску с заправкой и перемешайте.
- Добавьте нарезанные овощи: помидоры черри, оливки, огурец, красный лук.
- Затем добавьте нарезанную моцареллу и сыр фета.
- Перемешайте и украсьте свежей зеленью – базиликом или укропом.
Напомним, ранее мы писали, как сделать салат из пасты с курицей и соусом песто. "Сегодня" также делились классическим рецептом пасты карбонара.
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Источник: Сегодня