Как приготовить салат из пасты: пошаговый рецепт от Григория Германа

Этот салат вкусный, полезный и, конечно, очень легкий в приготовлении

Ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман обожает рецепты, который упрощают жизнь. А еще он любит интересные блюда, поэтому рекомендует приготовить салат с пастой. Он очень вкусный и очень простой.

Салат с пастой, сыром и овощами

Теплый салат из пасты Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 пачка макарон

150 мл густого йогурта

1 зубчик чеснока

3 ст.л. лимонного сока

2 ст.л. красного винного уксуса

10 помидоров черри

1 огурец

1 банка оливок без косточек

1 красный лук

250 г феты

250 г моцареллы

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Поставьте вариться пасту. Сделайте заправку. В большой миске смешайте чеснок, лимонный сок, уксус, зелень (сушеный укроп и орегано) и йогурт. Перемешайте. Слейте жидкость с пасты и промойте холодной водой. Добавьте оливковое масло. Затем высыпьте пасту в миску с заправкой и перемешайте. Добавьте нарезанные овощи: помидоры черри, оливки, огурец, красный лук. Затем добавьте нарезанную моцареллу и сыр фета. Перемешайте и украсьте свежей зеленью – базиликом или укропом.

Напомним, ранее мы писали, как сделать салат из пасты с курицей и соусом песто. "Сегодня" также делились классическим рецептом пасты карбонара.

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