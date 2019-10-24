Как приготовить салат из пекинской капусты: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных и простых салатов из пекинской капусты
Салат из пекинской капусты – источник витаминов и хорошего настроения в любое время года. В 100 г пекинской капусты содержится всего 12 ккал, поэтому она – идеальный продукт для тех, кто следит за своей фигурой.
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Пекинская капуста отличается высоким содержанием витамина С и растительного белка. Она богата клетчаткой, витаминами, минеральными соединениями и аминокислотами.
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Салат с пекинской капустой и кукурузой
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 кочан пекинской капусты
- 1 банка консервированный кукурузы
- 1-2 свежих огурца
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту помыть, обсушить и тонко нашинковать.
- Огурцы помыть и произвольно нарезать.
- Соединить в салатнице капусту, кусочки огурцов и кукурузу.
- Заправить салат майонезом и хорошо перемешать. По желанию добавить соль и перец.
Салат с пекинской капустой и колбасой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кочан пекинской капусты
- 150-200 г полукопченой колбасы
- 1 помидор
- Перец черный молотый
- Паприка – 1/2 ч. л.
- Соль
- Соус соевый — 2-3 ст. л.
- Масло оливковое — 3-4 ст. л.
- Зелень
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту мелко нарезать.
- Добавить в капусту щепотку черного перца и соли, паприку, соевый соус. Руками тщательно перемешать, чтобы капуста дала сок. Оставить минут на 15.
- Нарезать колбасу и помидор.
- К капусте добавить помидор, колбасу, мелко порезанную зелень. Заправить оливковым маслом.
Салат с пекинской капустой и помидорами
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 400 г пекинской капусты
- 200 г консервированной кукурузы
- 200 г помидоров
- 1 яйцо
- 100 г майонеза
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Капусту нашинковать, чтобы получились длинные полоски. Помидоры нарезать средним кубиком.
- Смешать капусту, помидоры и добавить кукурузу. Добавить в салат сваренное и мелко нарезанное яйцо.
- Полить салат майонезом и перемешать. Слегка посолить.
- Выложить блюдо в салатник и сразу подать к столу.
Салат с пекинской капустой пп
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 кг пекинской капусты
- 450 г огурцов
- 150 г моркови
- Несколько веточек укропа
- Несколько веточек петрушки
- Несколько стеблей зеленого лука
- Соль – по вкусу
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
- Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
- Очищенную морковь натрите на крупной терке.
- Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
- Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
- Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.
- Подавайте вместе с хлебом или как гарнир к мясным и рыбным блюдам.
Салат с пекинской капустой и фасолью
Врем приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан пекинской капусты
- 1 банка красной фасоли
- 70 г сухариков
- 3-4 зубчика чеснока
- 4-5 ст.л. майонеза
- Соль
- 50 г сыра
Способ приготовления:
- Капусту вымыть и порезать не слишком мелко.
- Фасоль промыть в проточной воде, просушить.
- Чеснок натереть на мелкой терке.
- В глубокой емкости смешать капусту, фасоль, добавить чеснок и майонез.
- Натереть сыр на мелкой терке и отправить его в салат, посолить.
- В самом конце, перед подачей на стол, добавить сухарики.
Что можно приготовить из пекинской капусты
Пекинская капуста многим напоминает салат, но ее вкус более сочный, а листики нежнее. Из пекинской капусты готовят все то, что обычно делают из других сортов капусты и салата.
Листья употребляют в пищу в свежем виде как салатную зелень, добавляют в супы, борщи, гарниры, овощные рагу, салаты, используют при приготовлении голубцов и блинов, тушат с грибами или ребрышками, а также квасят, засаливают, маринуют и сушат.
Напомним, ранее мы делились рецептом простого салата из пекинской капусты. "Сегодня" также писали, как приготовить домашнюю шаурму с курицей и пекинской капустой.
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