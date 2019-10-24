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Как приготовить салат из пекинской капусты: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных и простых салатов из пекинской капусты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Салат из пекинской капусты
Салат из пекинской капусты
Фото: Depositphotos

Салат из пекинской капусты – источник витаминов и хорошего настроения в любое время года. В 100 г пекинской капусты содержится всего 12 ккал, поэтому она – идеальный продукт для тех, кто следит за своей фигурой.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

Пекинская капуста отличается высоким содержанием витамина С и растительного белка. Она богата клетчаткой, витаминами, минеральными соединениями и аминокислотами.

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Салат с пекинской капустой и кукурузой

Салат из пекинской капусты с кукурузой
Салат из пекинской капусты с кукурузой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 кочан пекинской капусты
  • 1 банка консервированный кукурузы
  • 1-2 свежих огурца
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту помыть, обсушить и тонко нашинковать.
  2. Огурцы помыть и произвольно нарезать.
  3. Соединить в салатнице капусту, кусочки огурцов и кукурузу.
  4. Заправить салат майонезом и хорошо перемешать. По желанию добавить соль и перец.

Салат с пекинской капустой и колбасой

Салат с пекинской капустой, колбасой и помидорами
Салат с пекинской капустой, колбасой и помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кочан пекинской капусты
  • 150-200 г полукопченой колбасы
  • 1 помидор
  • Перец черный молотый
  • Паприка – 1/2 ч. л.
  • Соль
  • Соус соевый — 2-3 ст. л.
  • Масло оливковое — 3-4 ст. л.
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту мелко нарезать.
  2. Добавить в капусту щепотку черного перца и соли, паприку, соевый соус. Руками тщательно перемешать, чтобы капуста дала сок. Оставить минут на 15.
  3. Нарезать колбасу и помидор.
  4. К капусте добавить помидор, колбасу, мелко порезанную зелень. Заправить оливковым маслом.

Салат с пекинской капустой и помидорами

Салат из пекинской капусты с помидорами
Салат из пекинской капусты с помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 400 г пекинской капусты
  • 200 г консервированной кукурузы
  • 200 г помидоров
  • 1 яйцо
  • 100 г майонеза
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать, чтобы получились длинные полоски. Помидоры нарезать средним кубиком.
  2. Смешать капусту, помидоры и добавить кукурузу. Добавить в салат сваренное и мелко нарезанное яйцо.
  3. Полить салат майонезом и перемешать. Слегка посолить.
  4. Выложить блюдо в салатник и сразу подать к столу.

Салат с пекинской капустой пп

Салат из пекинской капусты
Салат из пекинской капусты
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг пекинской капусты
  • 450 г огурцов
  • 150 г моркови
  • Несколько веточек укропа
  • Несколько веточек петрушки
  • Несколько стеблей зеленого лука
  • Соль – по вкусу
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
  2. Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
  3. Очищенную морковь натрите на крупной терке.
  4. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
  5. Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
  6. Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.
  7. Подавайте вместе с хлебом или как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Салат с пекинской капустой и фасолью

Салат из пекинской капусты с сухариками и сыром
Салат из пекинской капусты с сухариками и сыром
Фото: Depositphotos

Врем приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 1 небольшой кочан пекинской капусты
  • 1 банка красной фасоли
  • 70 г сухариков
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 4-5 ст.л. майонеза
  • Соль
  • 50 г сыра

Способ приготовления:

  1. Капусту вымыть и порезать не слишком мелко.
  2. Фасоль промыть в проточной воде, просушить.
  3. Чеснок натереть на мелкой терке.
  4. В глубокой емкости смешать капусту, фасоль, добавить чеснок и майонез.
  5. Натереть сыр на мелкой терке и отправить его в салат, посолить.
  6. В самом конце, перед подачей на стол, добавить сухарики.

Что можно приготовить из пекинской капусты

Пекинская капуста многим напоминает салат, но ее вкус более сочный, а листики нежнее. Из пекинской капусты готовят все то, что обычно делают из других сортов капусты и салата.

Листья употребляют в пищу в свежем виде как салатную зелень, добавляют в супы, борщи, гарниры, овощные рагу, салаты, используют при приготовлении голубцов и блинов, тушат с грибами или ребрышками, а также квасят, засаливают, маринуют и сушат.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого салата из пекинской капусты. "Сегодня" также писали, как приготовить домашнюю шаурму с курицей и пекинской капустой.

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Источник: Сегодня
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