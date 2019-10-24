Как приготовить салат из пекинской капусты: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных и простых салатов из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты Фото: Depositphotos

Салат из пекинской капусты – источник витаминов и хорошего настроения в любое время года. В 100 г пекинской капусты содержится всего 12 ккал, поэтому она – идеальный продукт для тех, кто следит за своей фигурой.

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Пекинская капуста отличается высоким содержанием витамина С и растительного белка. Она богата клетчаткой, витаминами, минеральными соединениями и аминокислотами.

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Салат с пекинской капустой и кукурузой

Салат из пекинской капусты с кукурузой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 кочан пекинской капусты

1 банка консервированный кукурузы

1-2 свежих огурца

Майонез – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Пекинскую капусту помыть, обсушить и тонко нашинковать. Огурцы помыть и произвольно нарезать. Соединить в салатнице капусту, кусочки огурцов и кукурузу. Заправить салат майонезом и хорошо перемешать. По желанию добавить соль и перец.

Салат с пекинской капустой и колбасой

Салат с пекинской капустой, колбасой и помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кочан пекинской капусты

150-200 г полукопченой колбасы

1 помидор

Перец черный молотый

Паприка – 1/2 ч. л.

Соль

Соус соевый — 2-3 ст. л.

Масло оливковое — 3-4 ст. л.

Зелень

Способ приготовления:

Пекинскую капусту мелко нарезать. Добавить в капусту щепотку черного перца и соли, паприку, соевый соус. Руками тщательно перемешать, чтобы капуста дала сок. Оставить минут на 15. Нарезать колбасу и помидор. К капусте добавить помидор, колбасу, мелко порезанную зелень. Заправить оливковым маслом.

Салат с пекинской капустой и помидорами

Салат из пекинской капусты с помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

400 г пекинской капусты

200 г консервированной кукурузы

200 г помидоров

1 яйцо

100 г майонеза

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Капусту нашинковать, чтобы получились длинные полоски. Помидоры нарезать средним кубиком. Смешать капусту, помидоры и добавить кукурузу. Добавить в салат сваренное и мелко нарезанное яйцо. Полить салат майонезом и перемешать. Слегка посолить. Выложить блюдо в салатник и сразу подать к столу.

Салат с пекинской капустой пп

Салат из пекинской капусты Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 кг пекинской капусты

450 г огурцов

150 г моркови

Несколько веточек укропа

Несколько веточек петрушки

Несколько стеблей зеленого лука

Соль – по вкусу

Оливковое масло

Способ приготовления:

Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья. Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками. Очищенную морковь натрите на крупной терке. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом. Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом. Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике. Подавайте вместе с хлебом или как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Салат с пекинской капустой и фасолью

Салат из пекинской капусты с сухариками и сыром Фото: Depositphotos

Врем приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

1 небольшой кочан пекинской капусты

1 банка красной фасоли

70 г сухариков

3-4 зубчика чеснока

4-5 ст.л. майонеза

Соль

50 г сыра

Способ приготовления:

Капусту вымыть и порезать не слишком мелко. Фасоль промыть в проточной воде, просушить. Чеснок натереть на мелкой терке. В глубокой емкости смешать капусту, фасоль, добавить чеснок и майонез. Натереть сыр на мелкой терке и отправить его в салат, посолить. В самом конце, перед подачей на стол, добавить сухарики.

Что можно приготовить из пекинской капусты

Пекинская капуста многим напоминает салат, но ее вкус более сочный, а листики нежнее. Из пекинской капусты готовят все то, что обычно делают из других сортов капусты и салата.

Листья употребляют в пищу в свежем виде как салатную зелень, добавляют в супы, борщи, гарниры, овощные рагу, салаты, используют при приготовлении голубцов и блинов, тушат с грибами или ребрышками, а также квасят, засаливают, маринуют и сушат.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого салата из пекинской капусты. "Сегодня" также писали, как приготовить домашнюю шаурму с курицей и пекинской капустой.

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