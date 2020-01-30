Как приготовить салат из свеклы со стручковой фасолью и яблоком

Рецепт полезного свекольного салата

Салат со свеклой и яблоком Фото: Depositphotos

Салат из отварной свеклы с зеленой стручковой фасолью, корнишонами и яблоками – простой, сытный и вкусный. Кроме этого, он богат витаминами и клетчаткой, полезной для пищеварения.

Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:

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Свекольный салат с фасолью, огурцами и яблоком

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

82 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г вареной свеклы

170 г корнишонов

300 г готовой стручковой фасоли

1 зеленое яблоко

100 г салатных листьев

3 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. каперсов

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу очистите и нарежьте кубиками. Яблоко нарежьте тонкой соломкой. Можно со шкуркой, можно — без. Маринованные огурцы порежьте кружочками. Смешайте свеклу, фасоль, огурцы и яблоки. Выложите на тарелку листья салата, сверху — смесь из овощей. Посолите по вкусу. Заправьте оливковым маслом и посыпьте каперсами.

Полезный совет

Стручковую фасоль для салата можно отварить, приготовить на пару или пожарить на сковороде.

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