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Как приготовить салат из свеклы со стручковой фасолью и яблоком

Рецепт полезного свекольного салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:42
Салат со свеклой и яблоком
Салат со свеклой и яблоком
Фото: Depositphotos

Салат из отварной свеклы с зеленой стручковой фасолью, корнишонами и яблоками – простой, сытный и вкусный. Кроме этого, он богат витаминами и клетчаткой, полезной для пищеварения.

Смотрите видео, как готовить и хранить салаты:

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Свекольный салат с фасолью, огурцами и яблоком

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 82 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г вареной свеклы
  • 170 г корнишонов
  • 300 г готовой стручковой фасоли
  • 1 зеленое яблоко
  • 100 г салатных листьев
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. каперсов
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свеклу очистите и нарежьте кубиками.
  2. Яблоко нарежьте тонкой соломкой. Можно со шкуркой, можно — без. Маринованные огурцы порежьте кружочками.
  3. Смешайте свеклу, фасоль, огурцы и яблоки.
  4. Выложите на тарелку листья салата, сверху — смесь из овощей. Посолите по вкусу.
  5. Заправьте оливковым маслом и посыпьте каперсами.

Полезный совет

Стручковую фасоль для салата можно отварить, приготовить на пару или пожарить на сковороде.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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Источник: Сегодня
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