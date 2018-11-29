Как приготовить салат Оливье: праздничный рецепт от Юлии Высоцкой
У известной актрисы и кулинара есть собственный рецепт новогоднего салата
Юлия Высоцкая готовит новогодний салат Оливье с крабовым мясом, и подает его в пирожных из заварного теста. Получается очень вкусно и необычно.
"Не бойтесь делать майонез дома – нужен маленький венчик и небольшая миска, тогда все получится! Что касается самого Оливье, то крабы – это праздничный вариант, соленые огурцы можно заменить свежими, а вместо зеленого горошка я иногда кладу каперсы", – советует Юлия Высоцкая.
Оливье с крабовым мясом в эклерах
Ингредиенты:
Для салата:
- крабовое мясо – 200г
- картофель – 3 шт.
- морковь – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- соленые огурцы – 3 шт.
- яблоки – 1 шт.
- 5 перьев зеленого лука
- небольшой пучок укропа
- зеленый горошек – 3 ст. л.
- нежирная сметана – 3 ст. л.;
- щепотка морской соли
- щепотка свежемолотого черного перца
Для эклеров:
- мука – 150 г
- сливочное масло – 120 г
- яйца – 3 шт.
- щепотка морской соли
Для майонеза:
- оливковое масло – 300 мл
- 2 желтка комнатной температуры
- сок одного лимона
- французская горчица – 1 ч. л.
- щепотка морской соли
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Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.
- Просеять муку для эклеров. 100 г сливочного масла выложить в небольшую кастрюлю, влить 1 стакан воды, добавить щепотку соли и довести до кипения на медленном огне. Как только закипит, снять с огня.
- Ввести муку, очень энергично вымешивая, затем оставить охлаждаться на 2-3 минуты.
- По одному ввести яйца. Тесто должно получиться гладким и блестящим.
- Застелить противень бумагой для выпечки, смазав ее оставшимся сливочным маслом. Ложкой выложить тесто в форме шариков на противень на расстоянии 2-3 см друг от друга. Выпекать 20-25 минут, не открывая духовки, затем уменьшить температуру до 160 градусов и оставить в духовке еще на 15 минут. Вынуть и остудить.
- Майонез: взбить желтки со щепоткой соли и горчицей и медленно, по капле, добавить оливковое масло. Как только майонез уплотнится, можно добавлять масло быстрее, время от времени вливая по капле лимонный сок.
- Морковь, картофель и яйца отварить, остудить и почистить.
- Все ингредиенты для салата мелко нарезать, добавить зеленый горошек, соль и перец. Перемешать.
- Соединить 2 части майонеза и 3 части сметаны, заправить салат и начинить им эклеры.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить селедку под шубой. Мы также делились рецептом ароматного салата из брокколи и курицы от Юлии Высоцкой.
Смотрите видео, в чем заключается секрет салата Оливье:
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Источник: "Сегодня"