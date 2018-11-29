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Как приготовить салат Оливье: праздничный рецепт от Юлии Высоцкой

У известной актрисы и кулинара есть собственный рецепт новогоднего салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Юлия Высоцкая Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Юлия Высоцкая Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая готовит новогодний салат Оливье с крабовым мясом, и подает его в пирожных из заварного теста. Получается очень вкусно и необычно.

"Не бойтесь делать майонез дома – нужен маленький венчик и небольшая миска, тогда все получится! Что касается самого Оливье, то крабы – это праздничный вариант, соленые огурцы можно заменить свежими, а вместо зеленого горошка я иногда кладу каперсы", – советует Юлия Высоцкая.

Оливье с крабовым мясом в эклерах

Ингредиенты:

Для салата:

  • крабовое мясо – 200г
  • картофель – 3 шт.
  • морковь – 3 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • соленые огурцы – 3 шт.
  • яблоки – 1 шт.
  • 5 перьев зеленого лука
  • небольшой пучок укропа
  • зеленый горошек – 3 ст. л.
  • нежирная сметана – 3 ст. л.;
  • щепотка морской соли
  • щепотка свежемолотого черного перца

Для эклеров:

  • мука – 150 г
  • сливочное масло – 120 г
  • яйца – 3 шт.
  • щепотка морской соли

Для майонеза:

  • оливковое масло – 300 мл
  • 2 желтка комнатной температуры
  • сок одного лимона
  • французская горчица – 1 ч. л.
  • щепотка морской соли
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Рецепт приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.
  2. Просеять муку для эклеров. 100 г сливочного масла выложить в небольшую кастрюлю, влить 1 стакан воды, добавить щепотку соли и довести до кипения на медленном огне. Как только закипит, снять с огня.
  3. Ввести муку, очень энергично вымешивая, затем оставить охлаждаться на 2-3 минуты. 
  4. По одному ввести яйца. Тесто должно получиться гладким и блестящим.
  5. Застелить противень бумагой для выпечки, смазав ее оставшимся сливочным маслом. Ложкой выложить тесто в форме шариков на противень на расстоянии 2-3 см друг от друга. Выпекать 20-25 минут, не открывая духовки, затем уменьшить температуру до 160 градусов и оставить в духовке еще на 15 минут. Вынуть и остудить.
  6. Майонез: взбить желтки со щепоткой соли и горчицей и медленно, по капле, добавить оливковое масло. Как только майонез уплотнится, можно добавлять масло быстрее, время от времени вливая по капле лимонный сок. 
  7. Морковь, картофель и яйца отварить, остудить и почистить.
  8. Все ингредиенты для салата мелко нарезать, добавить зеленый горошек, соль и перец. Перемешать.
  9. Соединить 2 части майонеза и 3 части сметаны, заправить салат и начинить им эклеры.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить селедку под шубой. Мы также делились рецептом ароматного салата из брокколи и курицы от Юлии Высоцкой

Смотрите видео, в чем заключается секрет салата Оливье:

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Источник: "Сегодня"
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