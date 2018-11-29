Как приготовить салат Оливье: праздничный рецепт от Юлии Высоцкой

У известной актрисы и кулинара есть собственный рецепт новогоднего салата

Юлия Высоцкая Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая готовит новогодний салат Оливье с крабовым мясом, и подает его в пирожных из заварного теста. Получается очень вкусно и необычно.

"Не бойтесь делать майонез дома – нужен маленький венчик и небольшая миска, тогда все получится! Что касается самого Оливье, то крабы – это праздничный вариант, соленые огурцы можно заменить свежими, а вместо зеленого горошка я иногда кладу каперсы", – советует Юлия Высоцкая.

Оливье с крабовым мясом в эклерах

Ингредиенты:

Для салата:

крабовое мясо – 200г

картофель – 3 шт.

морковь – 3 шт.

яйца – 3 шт.

соленые огурцы – 3 шт.

яблоки – 1 шт.

5 перьев зеленого лука

небольшой пучок укропа

зеленый горошек – 3 ст. л.

нежирная сметана – 3 ст. л.;

щепотка морской соли

щепотка свежемолотого черного перца

Для эклеров:

мука – 150 г

сливочное масло – 120 г

яйца – 3 шт.

щепотка морской соли

Для майонеза:

оливковое масло – 300 мл

2 желтка комнатной температуры

сок одного лимона

французская горчица – 1 ч. л.

щепотка морской соли

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как приготовить салат из курицы, винограда и орехов

Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 градусов. Просеять муку для эклеров. 100 г сливочного масла выложить в небольшую кастрюлю, влить 1 стакан воды, добавить щепотку соли и довести до кипения на медленном огне. Как только закипит, снять с огня. Ввести муку, очень энергично вымешивая, затем оставить охлаждаться на 2-3 минуты. По одному ввести яйца. Тесто должно получиться гладким и блестящим. Застелить противень бумагой для выпечки, смазав ее оставшимся сливочным маслом. Ложкой выложить тесто в форме шариков на противень на расстоянии 2-3 см друг от друга. Выпекать 20-25 минут, не открывая духовки, затем уменьшить температуру до 160 градусов и оставить в духовке еще на 15 минут. Вынуть и остудить. Майонез: взбить желтки со щепоткой соли и горчицей и медленно, по капле, добавить оливковое масло. Как только майонез уплотнится, можно добавлять масло быстрее, время от времени вливая по капле лимонный сок. Морковь, картофель и яйца отварить, остудить и почистить. Все ингредиенты для салата мелко нарезать, добавить зеленый горошек, соль и перец. Перемешать. Соединить 2 части майонеза и 3 части сметаны, заправить салат и начинить им эклеры.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить селедку под шубой. Мы также делились рецептом ароматного салата из брокколи и курицы от Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, в чем заключается секрет салата Оливье: