Как приготовить салат с ананасами и грибами
Рецепт салата с ананасами, курицей, грибами и майонезом
Слоеный салат с ананасами, курицей, грибами и сыром гарантированно понравится всем гостям. Это праздничное блюдо готовится в прозрачной салатнице, чтобы было видно все слои.
Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:
Есть и другой вариант подачи: застелить миску пищевой пленкой, выложить все ингредиенты, охладить, а затем аккуратно перевернуть на блюдо.
Салат с ананасами слоями: рецепт с грибами и курицей
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 123 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г куриного филе
- 200 г сыра твердых сортов
- 200 г консервированного ананаса
- 200 г консервированных грибов
- 50 г грецких орехов
- 3 ст. л. майонеза
- Соль, молотый перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Куриное филе отварить и остудить. Нарезать кубиками.
- В прозрачную миску уложить слой маринованных шампиньонов, нарезанных тонкими ломтиками.
- Посыпать половиной тертого сыра и смазать майонезом.
- Посыпать измельченными грецкими орехами.
- Выложить слой нарезанных кубиками ананасов. Смазать майонезом.
- Добавить слой нарезанного куриного филе. Смазать майонезом и посолить.
- Посыпать оставшимся сыром и смазать майонезом. Накрыть пищевой пленкой и поставить салат в холодильник на несколько часов.
- Готовое блюдо можно украсить зеленью и кольцами ананаса.
Как выбрать консервированные ананасы для салата
Ананасы в банках бывают двух видов: консервированные шайбами и кусочками. Чтобы сэкономить время, покупайте уже нарезанные фрукты.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.
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