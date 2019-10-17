Как приготовить салат с ананасами и грибами

Рецепт салата с ананасами, курицей, грибами и майонезом

Салат "Нежность" с ананасами Фото: Depositphotos

Слоеный салат с ананасами, курицей, грибами и сыром гарантированно понравится всем гостям. Это праздничное блюдо готовится в прозрачной салатнице, чтобы было видно все слои.

Смотрите видео, как приготовить салат с курицей и хурмой:

Есть и другой вариант подачи: застелить миску пищевой пленкой, выложить все ингредиенты, охладить, а затем аккуратно перевернуть на блюдо.

Салат с ананасами слоями: рецепт с грибами и курицей

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

123 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г куриного филе

200 г сыра твердых сортов

200 г консервированного ананаса

200 г консервированных грибов

50 г грецких орехов

3 ст. л. майонеза

Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе отварить и остудить. Нарезать кубиками. В прозрачную миску уложить слой маринованных шампиньонов, нарезанных тонкими ломтиками. Посыпать половиной тертого сыра и смазать майонезом. Посыпать измельченными грецкими орехами. Выложить слой нарезанных кубиками ананасов. Смазать майонезом. Добавить слой нарезанного куриного филе. Смазать майонезом и посолить. Посыпать оставшимся сыром и смазать майонезом. Накрыть пищевой пленкой и поставить салат в холодильник на несколько часов. Готовое блюдо можно украсить зеленью и кольцами ананаса.

Как выбрать консервированные ананасы для салата

Ананасы в банках бывают двух видов: консервированные шайбами и кусочками. Чтобы сэкономить время, покупайте уже нарезанные фрукты.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.

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