Как приготовить салат с курицей, грибами и огурцами
Рецепт вкусного салата без майонеза
Салат с курицей и грибами подойдет не только к праздничному столу, но и на каждый день. Его большой плюс – доступность всех продуктов. К салату можно подавать два вида заправки.
Смотрите видео, как приготовить сливочный салат из пасты:
Салат с грибами, курицей и яйцом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 215 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г грибов
- 1/2 банки кукурузы
- 1 огурец
- 3 яйца
- 1 лук
- 1 морковь
Способ приготовления:
- Грибы режем не слишком мелко, обжариваем в небольшом количестве оливкового рафинированного масла. Солим, перчим. Отбрасываем на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
- Измельчим лук, морковь, обжарить на оливковом масле до золотистого цвета.
- Отваренные яйца режем на небольшие кубики. С кукурузы сливаем рассол.
- Смешиваем все ингредиенты, заправляем салат, солим по желанию.
Как сделать заправки для салата
Заправка 1: несладкий йогурт или сметана, по желанию смешанные с чесноком и зеленью.
Заправка 2: соевый соус с оливковым маслом 1: 1.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат "Цезарь" с курицей. "Сегодня" также делились рецептом кипрского салата из куриного филе с грейпфрутом.
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