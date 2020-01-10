Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить салат с курицей, грибами и огурцами

Рецепт вкусного салата без майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Салат с курицей и грибами
Салат с курицей и грибами
Фото: Depositphotos

Салат с курицей и грибами подойдет не только к праздничному столу, но и на каждый день. Его большой плюс – доступность всех продуктов. К салату можно подавать два вида заправки.

Смотрите видео, как приготовить сливочный салат из пасты:

Салат с грибами, курицей и яйцом

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г грибов
  • 1/2 банки кукурузы
  • 1 огурец
  • 3 яйца
  • 1 лук
  • 1 морковь

Способ приготовления:

  1. Грибы режем не слишком мелко, обжариваем в небольшом количестве оливкового рафинированного масла. Солим, перчим. Отбрасываем на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
  2. Измельчим лук, морковь, обжарить на оливковом масле до золотистого цвета.
  3. Отваренные яйца режем на небольшие кубики. С кукурузы сливаем рассол.
  4. Смешиваем все ингредиенты, заправляем салат, солим по желанию.

Как сделать заправки для салата

Заправка 1: несладкий йогурт или сметана, по желанию смешанные с чесноком и зеленью.

Заправка 2: соевый соус с оливковым маслом 1: 1.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат "Цезарь" с курицей. "Сегодня" также делились рецептом кипрского салата из куриного филе с грейпфрутом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить вкусный домашний мармелад за 15 минут Блинчики Гунделя: как приготовить знаменитый венгерский десерт Рецепт рулетиков из лаваша с картофелем, грибами и зеленью Как сделать хумус из нута с авокадо: рецепт полезной закуски
грибы курица кукуруза огурцы салат рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Сегодня, 08:25Fun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

Вчера, 18:21Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

Вчера, 16:56Шоу-бизнес

Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

Вчера, 12:46Психология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

Вчера, 10:28Шоу-бизнес

Елизавета II расстроена, принцы Чарльз и Уильям в ярости: реакция членов королевской семьи на заявление Гарри и Меган

Вчера, 07:55Fun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

8 январяШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского получила травму на отдыхе: фото в гипсе

8 январяПсихология

Как помочь пережить потерю близкого человека: что нельзя делать в тяжелый период

8 январяFun

"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ

8 январяFood

Закуски на Старый Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

8 январяТехно

Нельзя купить: создан внешний накопитель с бездонной памятью

7 январяШоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»
Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
На Брежневой сидит лучше: жена Меладзе в платье затмила артистку
На Брежневой сидит лучше: жена Меладзе в платье затмила артистку
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Родственники Заворотнюк сделали заявление
Родственники Заворотнюк сделали заявление
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью