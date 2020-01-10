Как приготовить салат с курицей, грибами и огурцами

Рецепт вкусного салата без майонеза

Салат с курицей и грибами Фото: Depositphotos

Салат с курицей и грибами подойдет не только к праздничному столу, но и на каждый день. Его большой плюс – доступность всех продуктов. К салату можно подавать два вида заправки.

Смотрите видео, как приготовить сливочный салат из пасты:

Салат с грибами, курицей и яйцом

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г грибов

1/2 банки кукурузы

1 огурец

3 яйца

1 лук

1 морковь

Способ приготовления:

Грибы режем не слишком мелко, обжариваем в небольшом количестве оливкового рафинированного масла. Солим, перчим. Отбрасываем на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Измельчим лук, морковь, обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Отваренные яйца режем на небольшие кубики. С кукурузы сливаем рассол. Смешиваем все ингредиенты, заправляем салат, солим по желанию.

Как сделать заправки для салата

Заправка 1: несладкий йогурт или сметана, по желанию смешанные с чесноком и зеленью.

Заправка 2: соевый соус с оливковым маслом 1: 1.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат "Цезарь" с курицей. "Сегодня" также делились рецептом кипрского салата из куриного филе с грейпфрутом.

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