Как приготовить салат "Вальдорф" с курицей и виноградом
Этот американский салат очень вкусный, легкий и свежий
Салат "Вальдорф" – одно из классических блюд американской кухни. Его готовят из кисло-сладких яблок, стеблей сельдерея и грецких орехов, а заправляют соусом из майонеза, горчицы и лимонного сока.
Салат был изобретен метрдотелем отеля "Вальдорф-Астория" к его открытию в 1893 году. По другой версии, блюдо впервые появилось в ресторанной сети Waldorf Lunch System, символом которой являлось яблоко.
За более чем столетнюю салат "Вальдорф" значительно изменился: теперь в него добавляют и виноград, и куриное филе, а заправляют его и натуральным йогуртом, и сливками, взбитыми с соком лайма, и даже простым соусом винегрет.
Салат "Вальдорф"
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 195 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 1/3 стакана грецких орехов
- 1/2 белой луковицы
- 1 яблоко Гренни Смит
- 1 стакан винограда без косточек
- 2 стебля сельдерея
- 80 мл майонеза (желательно домашнего)
- 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль, свежемолотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Очистить и тонко нарезать овощи и фрукты. Виноградины, если они крупные, разрезать пополам; сельдерей овощечисткой очистить от жестких внешних волокон и нарезать дольками толщиной 3-5 мм, как и очищенные от сердцевины яблоки.
- Ломтики яблок сбрызнуть лимонным соком и перемешать.
- Приготовить домашний майонез и добавить в него мелко нарезанный лук.
- Куриную грудку отбить между двумя листами пищевой пленки или пергамента до толщины 1,5 см. Обильно приправить солью и перцем, обжарить в растительном масле на среднем огне. Это займет около 5 минут с каждой стороны. Дать остыть в течение 10 минут перед сборкой салата.
- Нарезать куриные отбивные на ломтики или кубики толщиной 1 см. Выложить в миску, посыпать рублеными грецкими орехами, оставить несколько половинок, чтобы украсить салат при подаче. Добавить остальные ингредиенты, соль и перец по вкусу.
Как подавать салат
Заправить майонезом, украсить орехами. Подавать холодным.
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