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Как приготовить салат "Вальдорф" с курицей и виноградом

Сегодня, 09:02

Этот американский салат очень вкусный, легкий и свежий

Салат "Вальдорф" – одно из классических блюд американской кухни. Его готовят из кисло-сладких яблок, стеблей сельдерея и грецких орехов, а заправляют соусом из майонеза, горчицы и лимонного сока.

Салат был изобретен метрдотелем отеля "Вальдорф-Астория" к его открытию в 1893 году. По другой версии, блюдо впервые появилось в ресторанной сети Waldorf Lunch System, символом которой являлось яблоко.

За более чем столетнюю салат "Вальдорф" значительно изменился: теперь в него добавляют и виноград, и куриное филе, а заправляют его и натуральным йогуртом, и сливками, взбитыми с соком лайма, и даже простым соусом винегрет.

Салат "Вальдорф"

Салат "Вальдорф": рецепт с фото
Салат "Вальдорф": рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 1/3 стакана грецких орехов
  • 1/2 белой луковицы
  • 1 яблоко Гренни Смит
  • 1 стакан винограда без косточек
  • 2 стебля сельдерея
  • 80 мл майонеза (желательно домашнего)
  • 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Очистить и тонко нарезать овощи и фрукты. Виноградины, если они крупные, разрезать пополам; сельдерей овощечисткой очистить от жестких внешних волокон и нарезать дольками толщиной 3-5 мм, как и очищенные от сердцевины яблоки.
  2. Ломтики яблок сбрызнуть лимонным соком и перемешать.
  3. Приготовить домашний майонез и добавить в него мелко нарезанный лук.
  4. Куриную грудку отбить между двумя листами пищевой пленки или пергамента до толщины 1,5 см. Обильно приправить солью и перцем, обжарить в растительном масле на среднем огне. Это займет около 5 минут с каждой стороны. Дать остыть в течение 10 минут перед сборкой салата.
  5. Нарезать куриные отбивные на ломтики или кубики толщиной 1 см. Выложить в миску, посыпать рублеными грецкими орехами, оставить несколько половинок, чтобы украсить салат при подаче. Добавить остальные ингредиенты, соль и перец по вкусу.

Как подавать салат

Заправить майонезом, украсить орехами. Подавать холодным.

Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из печени с виноградом, а также писали, как приготовить летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром.

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Источник: Сегодня
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