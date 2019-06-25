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Как приготовить самое вкусное варенье из клубники: рецепт от Татьяны Литвиновой

Клубничное варенье на зиму от экс-судьи "МастерШеф"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Татьяна Литвинова готовит клубничное варенье по особенному рецепту
Татьяна Литвинова готовит клубничное варенье по особенному рецепту
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Клубничное варенье с целыми ягодами и густым, тягучим сиропом – то, что нужно для зимнего чаепития.Татьяна Литвинова поделилась в своем Instagram фирменным рецептом варенья из клубники.

Смотрите видео, как приготовить кабачковое варенье со вкусом ананаса:

"Только покупайте плотную, твердую ягоду. Для варенья подойдет даже зеленоватая, а вот примятая и перезрелая превратится в кашу", – советует кулинарный эксперт. 

Клубничное варенье: рецепт от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

  • 2-3 кг клубники
  • 1,5 кг сахара
  • 200 мл воды

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Рецепт приготовления:

  1. Помойте клубнику, очистите ее и дайте стечь, а тем временем приготовьте сироп. 
  2. Для этого возьмите кастрюльку с толстым дном или сковородку. Налейте в нее воду, высыпьте сахар и поставьте на средний огонь. Сахар должен полностью раствориться.
  3. Затем залейте клубнику, можно в обычной миске, и оставьте до завтра. Затем слейте сироп и начинайте его варить. Варить сироп нужно без ягод!  После того, как он закипел, поварите его минут 20. После этого залейте ягоды и ничего не мешайте. Так нужно повторить 3-4 раза.
  4. Варят это варенье неспешно, нужно дать ягоде время натянуть сироп и стать плотной. Когда будете уваривать сироп в последний раз, проварите его с ягодой не больше 5 минут и закройте в стерилизованные банки.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами малинового варенья на зиму. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить клубничное варенье-пятиминутку.

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Источник: Сегодня
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