Как приготовить самое вкусное варенье из клубники: рецепт от Татьяны Литвиновой

Клубничное варенье на зиму от экс-судьи "МастерШеф"

Татьяна Литвинова готовит клубничное варенье по особенному рецепту Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Клубничное варенье с целыми ягодами и густым, тягучим сиропом – то, что нужно для зимнего чаепития.Татьяна Литвинова поделилась в своем Instagram фирменным рецептом варенья из клубники.

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"Только покупайте плотную, твердую ягоду. Для варенья подойдет даже зеленоватая, а вот примятая и перезрелая превратится в кашу", – советует кулинарный эксперт.

Клубничное варенье: рецепт от Татьяны Литвиновой

Ингредиенты:

2-3 кг клубники

1,5 кг сахара

200 мл воды

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Рецепт приготовления:

Помойте клубнику, очистите ее и дайте стечь, а тем временем приготовьте сироп. Для этого возьмите кастрюльку с толстым дном или сковородку. Налейте в нее воду, высыпьте сахар и поставьте на средний огонь. Сахар должен полностью раствориться. Затем залейте клубнику, можно в обычной миске, и оставьте до завтра. Затем слейте сироп и начинайте его варить. Варить сироп нужно без ягод! После того, как он закипел, поварите его минут 20. После этого залейте ягоды и ничего не мешайте. Так нужно повторить 3-4 раза. Варят это варенье неспешно, нужно дать ягоде время натянуть сироп и стать плотной. Когда будете уваривать сироп в последний раз, проварите его с ягодой не больше 5 минут и закройте в стерилизованные банки.

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