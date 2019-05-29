Как приготовить самую вкусную солянку
Рецепт солянки от Ники Белоцерковской, блогера и автора кулинарных книг
Хотите узнать, как приготовить вкусную солянку? Так называют мясной суп на крепком бульоне с добавлением кислых и острых ингредиентов. Чем больше разнообразных мясных продуктов добавляют в солянку, тем она вкуснее.
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"Солянку я варю чудовищно неправильно. И получается она – неправильно вкусная! Никаких бульонов. Все очень быстро. И, конечно же, это суп "второго дня"", – говорит Ника Белоцерковская.
Как приготовить солянку: рецепт от Ники Белоцерковской
Ингредиенты на 5-литровую кастрюлю:
- 1.5 кг телятины
- 300 г копченой грудинки
- По 200 г разных сосисок и колбасок (три сорта)
- 5 крупных соленых огуров
- Несколько картофелин (можно без них)
- 1 столовая ложка каперсов
- Большая луковица
- 2 зубчика чеснока
- 4 средних помидора
- 1 острый красный перец
- Банка консервированных в собственном соку томатов
- Зелень
- Соль, перец
- Оливковое масло
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Рецепт приготовления:
- Режем телятину некрупными кусками и обжариваем в кастрюле с мелко порезанной кубиками грудинкой до уверенной румяности.
- Затем добавляем лук и чеснок. Обжариваем до появления аромата.
- Режем кубиками огурцы и помидоры.
- Нарезаем колбаски и сосиски кусочками одинакового размера.
- Добавляем огурцы и тушим около пяти минут. Затем добавляем помидоры и каперсы и тоже готовим пять минут.
- В блендере перетираем консервированные томаты и переливаем в кастрюлю. Тушим десять минут.
- Затем добавляем колбаски, нарезанный кубиками картофель и острый перец. Готовим еще пять минут и заливаем кипящей водой.
- Накрываем крышкой и оставляем на небольшом огне на двадцать минут.
- Готовую солянку солим и перчим. Посыпаем зеленью и даем еще немного потомиться.
- Подаем блюдо вместе со сметаной и чесночными сухариками.
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