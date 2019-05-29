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Как приготовить самую вкусную солянку

Рецепт солянки от Ники Белоцерковской, блогера и автора кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:12
Как приготовить солянку мясную
Как приготовить солянку мясную
Фото: Depositphotos

Хотите узнать, как приготовить вкусную солянку? Так называют мясной суп на крепком бульоне с добавлением кислых и острых ингредиентов. Чем больше разнообразных мясных продуктов добавляют в солянку, тем она вкуснее. 

Смотрите видео, как выбрать качественные сосиски для солянки:

"Солянку я варю чудовищно неправильно. И получается она – неправильно вкусная! Никаких бульонов. Все очень быстро. И, конечно же, это суп "второго дня"", – говорит Ника Белоцерковская.

Как приготовить солянку: рецепт от Ники Белоцерковской

Ингредиенты на 5-литровую кастрюлю:

  • 1.5 кг телятины
  • 300 г копченой грудинки
  • По 200 г разных сосисок и колбасок (три сорта)
  • 5 крупных соленых огуров
  • Несколько картофелин (можно без них)
  • 1 столовая ложка каперсов
  • Большая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 средних помидора
  • 1 острый красный перец
  • Банка консервированных в собственном соку томатов
  • Зелень
  • Соль, перец
  • Оливковое масло

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Рецепт приготовления:

  1. Режем телятину некрупными кусками и обжариваем в кастрюле с мелко порезанной кубиками грудинкой до уверенной румяности.
  2. Затем добавляем лук и чеснок. Обжариваем до появления аромата.
  3. Режем кубиками огурцы и помидоры.
  4. Нарезаем колбаски и сосиски кусочками одинакового размера.
  5. Добавляем огурцы и тушим около пяти минут. Затем добавляем помидоры и каперсы и тоже готовим пять минут.
  6. В блендере перетираем консервированные томаты и переливаем в кастрюлю. Тушим десять минут.
  7. Затем добавляем колбаски, нарезанный кубиками картофель и острый перец. Готовим еще пять минут и заливаем кипящей водой.
  8. Накрываем крышкой и оставляем на небольшом огне на двадцать минут.
  9. Готовую солянку солим и перчим. Посыпаем зеленью и даем еще немного потомиться.
  10. Подаем блюдо вместе со сметаной и чесночными сухариками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить грузинский суп харчо. "Сегодня" также делились рецептом бефстроганова из свинины.

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Источник: Сегодня
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