Как приготовить самую вкусную солянку

Рецепт солянки от Ники Белоцерковской, блогера и автора кулинарных книг

Как приготовить солянку мясную Фото: Depositphotos

Хотите узнать, как приготовить вкусную солянку? Так называют мясной суп на крепком бульоне с добавлением кислых и острых ингредиентов. Чем больше разнообразных мясных продуктов добавляют в солянку, тем она вкуснее.

Смотрите видео, как выбрать качественные сосиски для солянки:

"Солянку я варю чудовищно неправильно. И получается она – неправильно вкусная! Никаких бульонов. Все очень быстро. И, конечно же, это суп "второго дня"", – говорит Ника Белоцерковская.

Как приготовить солянку: рецепт от Ники Белоцерковской

Ингредиенты на 5-литровую кастрюлю:

1.5 кг телятины

300 г копченой грудинки

По 200 г разных сосисок и колбасок (три сорта)

5 крупных соленых огуров

Несколько картофелин (можно без них)

1 столовая ложка каперсов

Большая луковица

2 зубчика чеснока

4 средних помидора

1 острый красный перец

Банка консервированных в собственном соку томатов

Зелень

Соль, перец

Оливковое масло

Рецепт приготовления:

Режем телятину некрупными кусками и обжариваем в кастрюле с мелко порезанной кубиками грудинкой до уверенной румяности. Затем добавляем лук и чеснок. Обжариваем до появления аромата. Режем кубиками огурцы и помидоры. Нарезаем колбаски и сосиски кусочками одинакового размера. Добавляем огурцы и тушим около пяти минут. Затем добавляем помидоры и каперсы и тоже готовим пять минут. В блендере перетираем консервированные томаты и переливаем в кастрюлю. Тушим десять минут. Затем добавляем колбаски, нарезанный кубиками картофель и острый перец. Готовим еще пять минут и заливаем кипящей водой. Накрываем крышкой и оставляем на небольшом огне на двадцать минут. Готовую солянку солим и перчим. Посыпаем зеленью и даем еще немного потомиться. Подаем блюдо вместе со сметаной и чесночными сухариками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить грузинский суп харчо. "Сегодня" также делились рецептом бефстроганова из свинины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram