Как приготовить самую вкусную творожную запеканку
Запеканка из творога – идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина
Существует множество рецептов творожных запеканок с самыми разными наполнителями. Мы предлагаем вам приготовить этот десерт с изюмом и ванилью. Сладкую запеканку из творога можно есть и теплой, и холодной. Он особенно хороша вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.
Творожная запеканка с изюмом и ванилью
Ингредиенты:
- 500 гр творога
- 2 ст.л. с верхом манной крупы
- 3-4 яйца
- 4 ст. ложки сметаны
- 3 ст. ложки сахара
- 50 г светлого изюма
- по щепотке ванильного сахара и соли
- немного сливочного масла для смазывания формы
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Рецепт приготовления:
- Промойте изюм, залейте его кипятком и оставьте на 40 минут. За это время приготовьте тесто.
- Насыпьте в миску или кастрюлю манную крупу, смешайте ее с 3 столовыми ложками сметаны и оставьте набухать на полчаса.
- Измельчите творог, протерев его через сито, или с помощью блендера. Можно также взбить его в однородную массу миксером.
- Добавьте к творогу набухшую манку и сметану, яйца, сахар, соль и ваниль, тщательно взбейте миксером или в блендере.
- Слейте воду с изюма и обсушите его бумажным полотенцем. Затем добавьте изюм к творожной массе и тщательно перемешайте. Можно также добавить чайную ложку лимонной цедры, натертой на мелкой терке.
- Форму для выпекания смажьте кусочком сливочного масла, затем аккуратно выложите приготовленную творожную массу, равномерно распределите ее и разровняйте. Затем смажьте поверхность тонким слоем сметаны (1 столовая ложка).
- Поместите форму с творожной массой в духовку, предварительно нагретую до 180 С. Запекайте до золотистого цвета. Примерно через 40-45 минут она будет готова.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
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Источник: "Сегодня"