Как приготовить самую вкусную творожную запеканку

Запеканка из творога – идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина

Творожная запеканка с изюмом Фото: Getty

Существует множество рецептов творожных запеканок с самыми разными наполнителями. Мы предлагаем вам приготовить этот десерт с изюмом и ванилью. Сладкую запеканку из творога можно есть и теплой, и холодной. Он особенно хороша вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или вареньем.

Творожная запеканка с изюмом и ванилью

Ингредиенты:

500 гр творога

2 ст.л. с верхом манной крупы

3-4 яйца

4 ст. ложки сметаны

3 ст. ложки сахара

50 г светлого изюма

по щепотке ванильного сахара и соли

немного сливочного масла для смазывания формы

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Рецепт приготовления:

Промойте изюм, залейте его кипятком и оставьте на 40 минут. За это время приготовьте тесто. Насыпьте в миску или кастрюлю манную крупу, смешайте ее с 3 столовыми ложками сметаны и оставьте набухать на полчаса. Измельчите творог, протерев его через сито, или с помощью блендера. Можно также взбить его в однородную массу миксером. Добавьте к творогу набухшую манку и сметану, яйца, сахар, соль и ваниль, тщательно взбейте миксером или в блендере. Слейте воду с изюма и обсушите его бумажным полотенцем. Затем добавьте изюм к творожной массе и тщательно перемешайте. Можно также добавить чайную ложку лимонной цедры, натертой на мелкой терке. Форму для выпекания смажьте кусочком сливочного масла, затем аккуратно выложите приготовленную творожную массу, равномерно распределите ее и разровняйте. Затем смажьте поверхность тонким слоем сметаны (1 столовая ложка). Поместите форму с творожной массой в духовку, предварительно нагретую до 180 С. Запекайте до золотистого цвета. Примерно через 40-45 минут она будет готова.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

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