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Как приготовить самые вкусные банановые сырники

Бананы придадут сырникам необычный фруктовый вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Сырники с бананом
Сырники с бананом
Фото: Depositphotos

Чтобы разнообразить вкус привычных сырников, в творожную массу можно добавить бананы. Так они получатся особенно вкусными и нежными. Готовые сырники можно полить любым вареньем, сиропом или подать со сметаной.

Банановые сырники

Ингредиенты:

  • Творог – 0,5 кг
  • Мука – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 100 г (можно меньше)
  • Бананы – 3 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Растительное масло
  • Соль
  • Мука для панировки

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Рецепт приготовления:

  1. Протертый через сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем. 
  2. Добавить яйцо, соль и сахар. 
  3. Очищенные бананы размять вилкой в пюре и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности.
  4. Сформировать влажными руками сырники, обвалять их в муке и придать форму лепешек. 
  5. Обжарить на разогретом растительном масле, по 4-5 минут с каждой стороны, до образования золотистой корочки. Накрыть сковороду крышкой и готовить сырники еще 3 минуты, чтобы они прожарились внутри.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом творожной запеканки с бананами. Мы также писали, как приготовить вкусную запеканку из творога в микроволновке. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить сырники с вишней по рецепту Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

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Источник: Сегодня
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