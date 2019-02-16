Как приготовить самые вкусные банановые сырники
Бананы придадут сырникам необычный фруктовый вкус
Чтобы разнообразить вкус привычных сырников, в творожную массу можно добавить бананы. Так они получатся особенно вкусными и нежными. Готовые сырники можно полить любым вареньем, сиропом или подать со сметаной.
Банановые сырники
Ингредиенты:
- Творог – 0,5 кг
- Мука – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 100 г (можно меньше)
- Бананы – 3 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Растительное масло
- Соль
- Мука для панировки
Рецепт приготовления:
- Протертый через сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем.
- Добавить яйцо, соль и сахар.
- Очищенные бананы размять вилкой в пюре и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности.
- Сформировать влажными руками сырники, обвалять их в муке и придать форму лепешек.
- Обжарить на разогретом растительном масле, по 4-5 минут с каждой стороны, до образования золотистой корочки. Накрыть сковороду крышкой и готовить сырники еще 3 минуты, чтобы они прожарились внутри.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом творожной запеканки с бананами. Мы также писали, как приготовить вкусную запеканку из творога в микроволновке. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить сырники с вишней по рецепту Юлии Высоцкой.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Рецепт блинного пирога с шампиньонами и сыром Банановая диета: варианты меню для похудения Рецепт запеченных яблок с творогом и ванилью Рецепт ароматных зимних панкейков с изюмом, ромом и корицей
Источник: Сегодня