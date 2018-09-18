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Как приготовить самые вкусные блины с курицей и грибами

Рецепт тонких блинчиков с несладкой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Блины с курицей и грибами Фото: depositphotos.com
Блины с курицей и грибами Фото: depositphotos.com

Блины по этому рецепту получаются очень тонкими и мягкими. Благодаря крахмалу они не рвутся во время выпечки.

Блины с курицей и грибами

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г муки
  • 100 г крахмала (желательно кукурузного)
  • 500 мл молока
  • 4 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. растительного масла
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 2 отварных куриных филе
  • 250 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 250 мл сливок 10 %
  • соль, молотый перец
  • сушеный тимьян
  • растительное масло
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Рецепт приготовления:

  1. Разбить яйца в миску, добавить соль и сахар, перемешать. Влить растительное масло и немного молока. Всыпать муку и крахмал, размешать венчиком до однородности. Добавить оставшееся молоко. Оставить тесто на 30 минут при комнатной температуре. Перемешать.
  2. Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом. Пожарить тонкие блины. 
  3. Для начинки нарезать лук кубиками и обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанные кубиками грибы и готовить еще 5-7 минут.
  4. Добавить нарезанное куриное филе, жарить еще 2-3 минуты. 
  5. Влить сливки и варить на медленном огне в течение 2 минут. В конце добавить специи. 
  6. Начинку немного остудить и завернуть в блины. Закуску можно подавать как теплой, так и холодной. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить диетические блины из цельнозерновой муки. Мы также делились рецептом пышных оладий на кефире.

Смотрите видео, как приготовить блины, не испачкав гору посуды:

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Источник: "Сегодня"
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