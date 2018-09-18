Как приготовить самые вкусные блины с курицей и грибами

Рецепт тонких блинчиков с несладкой начинкой

Блины с курицей и грибами Фото: depositphotos.com

Блины по этому рецепту получаются очень тонкими и мягкими. Благодаря крахмалу они не рвутся во время выпечки.

Блины с курицей и грибами

Ингредиенты:

Для теста:

100 г муки

100 г крахмала (желательно кукурузного)

500 мл молока

4 яйца

2 ст.л. сахара

2 ст.л. растительного масла

щепотка соли

Для начинки:

2 отварных куриных филе

250 г шампиньонов

1 луковица

250 мл сливок 10 %

соль, молотый перец

сушеный тимьян

растительное масло

Рецепт приготовления:

Разбить яйца в миску, добавить соль и сахар, перемешать. Влить растительное масло и немного молока. Всыпать муку и крахмал, размешать венчиком до однородности. Добавить оставшееся молоко. Оставить тесто на 30 минут при комнатной температуре. Перемешать. Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом. Пожарить тонкие блины. Для начинки нарезать лук кубиками и обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанные кубиками грибы и готовить еще 5-7 минут. Добавить нарезанное куриное филе, жарить еще 2-3 минуты. Влить сливки и варить на медленном огне в течение 2 минут. В конце добавить специи. Начинку немного остудить и завернуть в блины. Закуску можно подавать как теплой, так и холодной.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить диетические блины из цельнозерновой муки. Мы также делились рецептом пышных оладий на кефире.

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