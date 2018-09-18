Как приготовить самые вкусные блины с курицей и грибами
Рецепт тонких блинчиков с несладкой начинкой
Блины по этому рецепту получаются очень тонкими и мягкими. Благодаря крахмалу они не рвутся во время выпечки.
Блины с курицей и грибами
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г муки
- 100 г крахмала (желательно кукурузного)
- 500 мл молока
- 4 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. растительного масла
- щепотка соли
Для начинки:
- 2 отварных куриных филе
- 250 г шампиньонов
- 1 луковица
- 250 мл сливок 10 %
- соль, молотый перец
- сушеный тимьян
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Разбить яйца в миску, добавить соль и сахар, перемешать. Влить растительное масло и немного молока. Всыпать муку и крахмал, размешать венчиком до однородности. Добавить оставшееся молоко. Оставить тесто на 30 минут при комнатной температуре. Перемешать.
- Разогреть блинную сковороду, смазанную маслом. Пожарить тонкие блины.
- Для начинки нарезать лук кубиками и обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанные кубиками грибы и готовить еще 5-7 минут.
- Добавить нарезанное куриное филе, жарить еще 2-3 минуты.
- Влить сливки и варить на медленном огне в течение 2 минут. В конце добавить специи.
- Начинку немного остудить и завернуть в блины. Закуску можно подавать как теплой, так и холодной.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить диетические блины из цельнозерновой муки. Мы также делились рецептом пышных оладий на кефире.
Смотрите видео, как приготовить блины, не испачкав гору посуды:
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Источник: "Сегодня"