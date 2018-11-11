Как приготовить самые вкусные пончики из творожного теста
Такой десерт вкусно есть даже без начинки
Творожные пончики – это отличный десерт, простой и вкусный. Вы можете приготовить их как во фритюре, так и запечь в духовке. Но для второго варианта вам понадобятся специальные силиконовые формы.
Творожные пончики во фритюре
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 300 г муки
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 1 ч.л. соды
- соль
Рецепт приготовления:
- Яйца взбейте миксером вместе с сахаром. Добавьте соду, немного соли и творог, перемешайте.
- Добавьте муку и еще раз перемешайте. Получится довольно густое тесто, липнущее к рукам.
- Разделите тесто на две-три части и раскатайте его на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 0,5-0,7 см.
- Большим стаканом вырежьте круги. Затем с помощью рюмки вырежьте в каждом круге еще кружок. Получится около 25 штук.
- Налейте в сотейник масло примерно на три сантиметра и хорошо разогрейте. Порциями добавляя пончики, обжарьте их на умеренном огне до золотистого цвета.
- Переложите шумовкой на бумажные салфетки и присыпьте сахарной пудрой.
Творожные пончики в духовке
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 75 г масла
- 165 г сахара
- 130 г творога 15%
- 2 небольших яйца
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- растопленный шоколад, миндальные хлопья (по желанию)
Рецепт приготовления:
- Взбейте сахар и масло миксером.
- Добавьте протертый через сито творог, взбейте до однородности. Затем добавьте яйца и снова перемешайте.
- Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности.
- Выложите тесто в формочки для пончиков.Выпекайте при 170 градусах примерно 20 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить зубочисткой – она должна оставаться сухой. Выньте из духовки, дайте полностью остыть.
- По желанию обмакните каждый пончик в растопленный шоколад и украсьте миндальными хлопьями.
Напомним, кондитер из Канады готовит потрясающе красивые пончики, которые жалко есть.
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Источник: "Сегодня"