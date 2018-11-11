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Как приготовить самые вкусные пончики из творожного теста

Такой десерт вкусно есть даже без начинки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Творожные пончики с сахарной пудрой Фото: depositphotos.com
Творожные пончики с сахарной пудрой Фото: depositphotos.com

Творожные пончики – это отличный десерт, простой и вкусный. Вы можете приготовить их как во фритюре, так и запечь в духовке. Но для второго варианта вам понадобятся специальные силиконовые формы. 

Творожные пончики во фритюре

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 300 г муки
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 1 ч.л. соды
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбейте миксером вместе с сахаром. Добавьте соду, немного соли и творог, перемешайте.
  2. Добавьте муку и еще раз перемешайте. Получится довольно густое тесто, липнущее к рукам.
  3. Разделите тесто на две-три части и раскатайте его на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 0,5-0,7 см.
  4. Большим стаканом вырежьте круги. Затем с помощью рюмки вырежьте в каждом круге еще кружок. Получится около 25 штук.
  5. Налейте в сотейник масло примерно на три сантиметра и хорошо разогрейте. Порциями добавляя пончики, обжарьте их на умеренном огне до золотистого цвета.
  6. Переложите шумовкой на бумажные салфетки и присыпьте сахарной пудрой.
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Творожные пончики в духовке 

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 75 г масла
  • 165 г сахара
  • 130 г творога 15%
  • 2 небольших яйца
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • растопленный шоколад, миндальные хлопья (по желанию)

Рецепт приготовления:

  1. Взбейте сахар и масло миксером.
  2. Добавьте протертый через сито творог, взбейте до однородности. Затем добавьте яйца и снова перемешайте.
  3. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности.
  4. Выложите тесто в формочки для пончиков.Выпекайте при 170 градусах примерно 20 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить зубочисткой – она должна оставаться сухой. Выньте из духовки, дайте полностью остыть.
  5. По желанию обмакните каждый пончик в растопленный шоколад и украсьте миндальными хлопьями.

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Источник: "Сегодня"
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