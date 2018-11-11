Как приготовить самые вкусные пончики из творожного теста

Такой десерт вкусно есть даже без начинки

Творожные пончики с сахарной пудрой Фото: depositphotos.com

Творожные пончики – это отличный десерт, простой и вкусный. Вы можете приготовить их как во фритюре, так и запечь в духовке. Но для второго варианта вам понадобятся специальные силиконовые формы.

Творожные пончики во фритюре

Ингредиенты:

250 г творога

300 г муки

2 яйца

100 г сахара

1 ч.л. соды

соль

Рецепт приготовления:

Яйца взбейте миксером вместе с сахаром. Добавьте соду, немного соли и творог, перемешайте. Добавьте муку и еще раз перемешайте. Получится довольно густое тесто, липнущее к рукам. Разделите тесто на две-три части и раскатайте его на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 0,5-0,7 см. Большим стаканом вырежьте круги. Затем с помощью рюмки вырежьте в каждом круге еще кружок. Получится около 25 штук. Налейте в сотейник масло примерно на три сантиметра и хорошо разогрейте. Порциями добавляя пончики, обжарьте их на умеренном огне до золотистого цвета. Переложите шумовкой на бумажные салфетки и присыпьте сахарной пудрой.

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Творожные пончики в духовке

Ингредиенты:

150 г муки

75 г масла

165 г сахара

130 г творога 15%

2 небольших яйца

1/2 ч.л. разрыхлителя

растопленный шоколад, миндальные хлопья (по желанию)

Рецепт приготовления:

Взбейте сахар и масло миксером. Добавьте протертый через сито творог, взбейте до однородности. Затем добавьте яйца и снова перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности. Выложите тесто в формочки для пончиков.Выпекайте при 170 градусах примерно 20 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить зубочисткой – она должна оставаться сухой. Выньте из духовки, дайте полностью остыть. По желанию обмакните каждый пончик в растопленный шоколад и украсьте миндальными хлопьями.

Напомним, кондитер из Канады готовит потрясающе красивые пончики, которые жалко есть.

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