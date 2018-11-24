Как приготовить самые вкусные рогалики с джемом

Для начинки подойдет любое густое варенье – малиновое, апельсиновое или абрикосовое

Подавайте рогалики вместе с какао или холодным молоком Фото: depositphotos.com

Рогалики по этому рецепту получаются мягкими, с аппетитной хрустящей корочкой. Для начинки можно использовать не только варенье, но и кусочки шоколада, измельченные с сахаром орехи, нутеллу или консервированную вишню.

Рогалики с джемом

Ингредиенты:

400 г муки

110 г сахара

55 г мягкого сливочного масла

110 г сметаны

8 г соды (0,5 ст. л. без горки)

35 г растительного масла

1 яйцо

щепотка соли

200 г джема или конфитюра

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Рецепт приготовления:

Просеиваем в глубокую миску муку. Добавляем сахар, растительное масло, соль, яйцо и полностью размягченное сливочное масло. Соду добавляем к сметане, хорошо перемешиваем, даем постоять одну-две минуты и добавляем в тесто. Начинаем замешивать тесто в миске, руками. Когда все ингредиенты соединятся, выкладываем на стол (мукой не присыпаем) и продолжаем месить до однородного состояния. Тесто тугое, поэтому понадобятся силы. Делим тесто на две части (каждая будет порцией на противень). Пока работаем с одной частью, другая спокойно лежит в сторонке. Разминаем руками до лепешки и продолжаем раскатывать с помощью скалки до тонкого блина (толщиной в 3 мм). Смазываем полученный круг начинкой, тщательно ее распределяя и не злоупотребляя количеством у краев, иначе в духовке начнет вытекать и подгорать. С помощью ножа делим круг на 20 маленьких треугольников и каждый скручиваем в аккуратный рогалик. Выкладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазывать ничем не нужно! Размещаем рогалики на противне хвостиком вниз, чтобы не раскручивались, и сохраняем между ними место. Отправляем в духовку, разогретую до 180-190 С. Выпекаем 20-25 минут. Следим, чтобы рогалики подрумянились, но не подгорели. Пока выпекается первая партия, занимаемся второй частью теста. Можно использовать другую начинку для разнообразия. К тому времени, когда разберетесь со второй порцией теста, первая уже будет готова. Один противень достаем из духовке, другой в духовку отправляем. Даем рогаликам отдохнуть на противне пару минут, присыпаем сахарной пудрой и выкладываем на какое-нибудь блюдо или тарелку. Есть можно как сразу, так и в остывшем виде.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные рогалики с маком и орехами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить слойки с яблоками и творогом.

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