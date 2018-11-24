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Как приготовить самые вкусные рогалики с джемом

Для начинки подойдет любое густое варенье – малиновое, апельсиновое или абрикосовое

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:11
Подавайте рогалики вместе с какао или холодным молоком Фото: depositphotos.com
Подавайте рогалики вместе с какао или холодным молоком Фото: depositphotos.com

Рогалики по этому рецепту получаются мягкими, с аппетитной хрустящей корочкой. Для начинки можно использовать не только варенье, но и кусочки шоколада, измельченные с сахаром орехи, нутеллу или консервированную вишню.

Рогалики с джемом

Ингредиенты:

  • 400 г муки
  • 110 г сахара
  • 55 г мягкого сливочного масла 
  • 110 г сметаны
  • 8 г соды (0,5 ст. л. без горки)
  • 35 г растительного масла
  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 200 г джема или конфитюра
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Рецепт приготовления:

  1. Просеиваем в глубокую миску муку. Добавляем сахар, растительное масло, соль, яйцо и полностью размягченное сливочное масло.
  2. Соду добавляем к сметане, хорошо перемешиваем, даем постоять одну-две минуты и добавляем в тесто.
  3. Начинаем замешивать тесто в миске, руками. Когда все ингредиенты соединятся, выкладываем на стол (мукой не присыпаем) и продолжаем месить до однородного состояния. Тесто тугое, поэтому понадобятся силы. 
  4. Делим тесто на две части (каждая будет порцией на противень). Пока работаем с одной частью, другая спокойно лежит в сторонке. Разминаем руками до лепешки и продолжаем раскатывать с помощью скалки до тонкого блина (толщиной в 3 мм).
  5. Смазываем полученный круг начинкой, тщательно ее распределяя и не злоупотребляя количеством у краев, иначе в духовке начнет вытекать и подгорать.
  6. С помощью ножа делим круг на 20 маленьких треугольников и каждый скручиваем в аккуратный рогалик. Выкладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазывать ничем не нужно! Размещаем рогалики на противне хвостиком вниз, чтобы не раскручивались, и сохраняем между ними место.
  7. Отправляем в духовку, разогретую до 180-190 С. Выпекаем 20-25 минут. Следим, чтобы рогалики подрумянились, но не подгорели.
  8. Пока выпекается первая партия, занимаемся второй частью теста. Можно использовать другую начинку для разнообразия.
  9. К тому времени, когда разберетесь со второй порцией теста, первая уже будет готова. Один противень достаем из духовке, другой в духовку отправляем.
  10. Даем рогаликам отдохнуть на противне пару минут, присыпаем сахарной пудрой и выкладываем на какое-нибудь блюдо или тарелку. Есть можно как сразу, так и в остывшем виде.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные рогалики с маком и орехами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить слойки с яблоками и творогом.

Смотрите видео, как приготовить синнабоны с корицей:

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Источник: cookingtime.ru
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