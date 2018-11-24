Как приготовить самые вкусные рогалики с джемом
Для начинки подойдет любое густое варенье – малиновое, апельсиновое или абрикосовое
Рогалики по этому рецепту получаются мягкими, с аппетитной хрустящей корочкой. Для начинки можно использовать не только варенье, но и кусочки шоколада, измельченные с сахаром орехи, нутеллу или консервированную вишню.
Рогалики с джемом
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 110 г сахара
- 55 г мягкого сливочного масла
- 110 г сметаны
- 8 г соды (0,5 ст. л. без горки)
- 35 г растительного масла
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 200 г джема или конфитюра
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Рецепт приготовления:
- Просеиваем в глубокую миску муку. Добавляем сахар, растительное масло, соль, яйцо и полностью размягченное сливочное масло.
- Соду добавляем к сметане, хорошо перемешиваем, даем постоять одну-две минуты и добавляем в тесто.
- Начинаем замешивать тесто в миске, руками. Когда все ингредиенты соединятся, выкладываем на стол (мукой не присыпаем) и продолжаем месить до однородного состояния. Тесто тугое, поэтому понадобятся силы.
- Делим тесто на две части (каждая будет порцией на противень). Пока работаем с одной частью, другая спокойно лежит в сторонке. Разминаем руками до лепешки и продолжаем раскатывать с помощью скалки до тонкого блина (толщиной в 3 мм).
- Смазываем полученный круг начинкой, тщательно ее распределяя и не злоупотребляя количеством у краев, иначе в духовке начнет вытекать и подгорать.
- С помощью ножа делим круг на 20 маленьких треугольников и каждый скручиваем в аккуратный рогалик. Выкладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазывать ничем не нужно! Размещаем рогалики на противне хвостиком вниз, чтобы не раскручивались, и сохраняем между ними место.
- Отправляем в духовку, разогретую до 180-190 С. Выпекаем 20-25 минут. Следим, чтобы рогалики подрумянились, но не подгорели.
- Пока выпекается первая партия, занимаемся второй частью теста. Можно использовать другую начинку для разнообразия.
- К тому времени, когда разберетесь со второй порцией теста, первая уже будет готова. Один противень достаем из духовке, другой в духовку отправляем.
- Даем рогаликам отдохнуть на противне пару минут, присыпаем сахарной пудрой и выкладываем на какое-нибудь блюдо или тарелку. Есть можно как сразу, так и в остывшем виде.
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Источник: cookingtime.ru