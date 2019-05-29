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Как приготовить самые вкусные ватрушки с творогом

Рецепт ватрушек на сметанном тесте с ванильно-творожной начинкой от знаменитого кондитера Александра Селезнева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:43
Ватрушки с творогом в духовке
Ватрушки с творогом в духовке
Фото: Depositphotos

Ватрушки с творогом – рецепт, знакомый нам с самого детства. Это круглые, открытые сверху лепешки с начинкой. Чаще всего ватрушки готовят, наполняя сладкой творожной массой, но встречаются и варианты с вареньем, повидлом и даже картофельным пюре.

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Особенность этого рецепта ватрушек в том, что тесто замешивается на сметане. Чтобы выпечка получилась румяная и воздушная, в тесто добавляется немного маргарина. Готовое тесто обязательно нужно завернуть в пленку и поставить в холодильник на 30 минут, а в это время приготовить творожную начинку. Творог получится особенно вкусным, если добавить в него ванильный сахар, а для связки – яйцо.

Чтобы тесто не прилипало к столу, раскатывая, не забывайте подпылять его мукой. А чтобы ватрушки были румяными, их обязательно надо смазать яйцом, а сразу после выпечки – сливочным маслом.

Рецепт ватрушек с творогом

Ингредиенты:

Для теста:

  • 400 г муки
  • 200 г сметаны
  • 100 г сахара
  • 50 г маргарина
  • 4 яйца

Для начинки:

  • 200 г творога
  • 40 г сахарной пудры
  • 1 яйцо
  • 20 г муки
  • 10 г ванильного сахара
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Рецепт приготовления:

  1. Для теста просеять муку через сито. Добавить сахар, сметану, яйца и в самом конце – маргарин. Все ингредиенты соединить в емкости и перемешать до однородной консистемнции. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 30 минут.
  2. Приготовить творожную начинку. В творог добавить ванильный сахар и перемешать. Затем добавить 2 ст. л. сахарной пудры, яйцо и немного муки.
  3. Из теста сделать ровные шарики. Раскатать их на подпыленном мукой столе. С краев к середине защипнуть тесто. Смазать ватрушки яйцом. Выложить творожную начинку в середину каждой ватрушки.
  4. Поставить в духовку при температуре 200°С на 30 минут. Готовые ватрушки смазать сливочным маслом.

Напомним, ранее мы делились рецептом королевской ватрушки с творогом, орехами и вишней. "Сегодня" также писали, как сделать корзинки с творогом и консервированными персиками.

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Источник: domashniy.ru
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