Как приготовить самые вкусные ватрушки с творогом

Рецепт ватрушек на сметанном тесте с ванильно-творожной начинкой от знаменитого кондитера Александра Селезнева

Ватрушки с творогом в духовке Фото: Depositphotos

Ватрушки с творогом – рецепт, знакомый нам с самого детства. Это круглые, открытые сверху лепешки с начинкой. Чаще всего ватрушки готовят, наполняя сладкой творожной массой, но встречаются и варианты с вареньем, повидлом и даже картофельным пюре.

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Особенность этого рецепта ватрушек в том, что тесто замешивается на сметане. Чтобы выпечка получилась румяная и воздушная, в тесто добавляется немного маргарина. Готовое тесто обязательно нужно завернуть в пленку и поставить в холодильник на 30 минут, а в это время приготовить творожную начинку. Творог получится особенно вкусным, если добавить в него ванильный сахар, а для связки – яйцо.

Чтобы тесто не прилипало к столу, раскатывая, не забывайте подпылять его мукой. А чтобы ватрушки были румяными, их обязательно надо смазать яйцом, а сразу после выпечки – сливочным маслом.

Рецепт ватрушек с творогом

Ингредиенты:

Для теста:

400 г муки

200 г сметаны

100 г сахара

50 г маргарина

4 яйца

Для начинки:

200 г творога

40 г сахарной пудры

1 яйцо

20 г муки

10 г ванильного сахара

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Рецепт приготовления:

Для теста просеять муку через сито. Добавить сахар, сметану, яйца и в самом конце – маргарин. Все ингредиенты соединить в емкости и перемешать до однородной консистемнции. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 30 минут. Приготовить творожную начинку. В творог добавить ванильный сахар и перемешать. Затем добавить 2 ст. л. сахарной пудры, яйцо и немного муки. Из теста сделать ровные шарики. Раскатать их на подпыленном мукой столе. С краев к середине защипнуть тесто. Смазать ватрушки яйцом. Выложить творожную начинку в середину каждой ватрушки. Поставить в духовку при температуре 200°С на 30 минут. Готовые ватрушки смазать сливочным маслом.

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