Как приготовить самые вкусные ватрушки с творогом
Рецепт ватрушек на сметанном тесте с ванильно-творожной начинкой от знаменитого кондитера Александра Селезнева
Ватрушки с творогом – рецепт, знакомый нам с самого детства. Это круглые, открытые сверху лепешки с начинкой. Чаще всего ватрушки готовят, наполняя сладкой творожной массой, но встречаются и варианты с вареньем, повидлом и даже картофельным пюре.
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Особенность этого рецепта ватрушек в том, что тесто замешивается на сметане. Чтобы выпечка получилась румяная и воздушная, в тесто добавляется немного маргарина. Готовое тесто обязательно нужно завернуть в пленку и поставить в холодильник на 30 минут, а в это время приготовить творожную начинку. Творог получится особенно вкусным, если добавить в него ванильный сахар, а для связки – яйцо.
Чтобы тесто не прилипало к столу, раскатывая, не забывайте подпылять его мукой. А чтобы ватрушки были румяными, их обязательно надо смазать яйцом, а сразу после выпечки – сливочным маслом.
Рецепт ватрушек с творогом
Ингредиенты:
Для теста:
- 400 г муки
- 200 г сметаны
- 100 г сахара
- 50 г маргарина
- 4 яйца
Для начинки:
- 200 г творога
- 40 г сахарной пудры
- 1 яйцо
- 20 г муки
- 10 г ванильного сахара
Рецепт приготовления:
- Для теста просеять муку через сито. Добавить сахар, сметану, яйца и в самом конце – маргарин. Все ингредиенты соединить в емкости и перемешать до однородной консистемнции. Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 30 минут.
- Приготовить творожную начинку. В творог добавить ванильный сахар и перемешать. Затем добавить 2 ст. л. сахарной пудры, яйцо и немного муки.
- Из теста сделать ровные шарики. Раскатать их на подпыленном мукой столе. С краев к середине защипнуть тесто. Смазать ватрушки яйцом. Выложить творожную начинку в середину каждой ватрушки.
- Поставить в духовку при температуре 200°С на 30 минут. Готовые ватрушки смазать сливочным маслом.
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