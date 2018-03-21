Как приготовить самый вкусный пасхальный кулич: рецепт Юлии Высоцкой

Сегодня, 11:46

Рецепт праздничной выпечки от известной актрисы, телеведущей и кулинара

Кулич от Юлии Высоцкой Фото: depositphotos.com
Кулич от Юлии Высоцкой Фото: depositphotos.com

Юлия Высоцкая готовит пасхальные куличи с апельсиновой цедрой, изюмом и восточными пряностями. Получается очень вкусной и ароматно.

Пасхальный кулич от Юлии Высоцкой

Ингредиенты:

  • пшеничная мука – 450 г
  • сливочное масло – 220 г
  • изюм – 1 стакан
  • сахарный песок – 150 г
  • апельсины – 1 шт.
  • яичные желтки – 4 шт.
  • яичные белки – 2 шт.
  • дрожжи свежие – 21 г
  • молоко – 310 мл
  • кардамон стручки – 7 шт.
  • ванильный экстракт – 1 ч. л.
  • мускатный орех молотый -1/2 ч. л.
  • сахар ванильный – 1 пакет
  • шафран – 1 щепотка
  • соль морская -1/2 ч. л.

Рецепт приготовления:

1. Духовку предварительно разогреть до 180°С.

2. Шафран замочить в небольшом количестве воды.

3. Цедру апельсина натереть на мелкой терке.

4. Стручки кардамона разломить, вынуть семена и растереть их в ступке с мускатным орехом, цедрой апельсина и ванильным сахаром.

5. Изюм замочить в воде.

6. 300 мл молока слегка подогреть.

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7. Половину молока отлить и развести в нем дрожжи, затем добавить 150 г просеянной муки и замесить опару. Накрыть посуду с опарой полотенцем и оставить на 20 минут.

8. Половину молока отлить и развести в нем дрожжи, затем добавить 150 г просеянной муки и замесить опару. Накрыть посуду с опарой полотенцем и оставить на 20 минут. Оставшееся молоко еще раз прогреть, опустить в него 200 г предварительно размягченного сливочного масла и подождать, пока оно растворится.

9. Взбить 3 желтка с сахаром, продолжая взбивать, ввести молоко с маслом, затем добавить растертые в ступке специи, ванильный экстракт и процеженную шафрановую воду.

10. В опару добавить немного просеянной муки, 1/4 ч. ложки соли и желтково-молочную массу. Оставшуюся муку вводить порциями, каждый раз вымешивая, в конце вымесить тесто руками, при необходимости добавить муку. Оставить тесто в теплом месте на 2 часа.

11. Взбить белки со щепоткой соли.

12. Ввести в тесто отжатый изюм, затем белки и вымесить все вместе руками. Выложить тесто в смазанные сливочным маслом формочки (или в одну форму побольше) и оставить еще на 30 минут, чтобы тесто подошло.

13. Выпекать в разогретой духовке небольшие куличи около 30 минут, а большой – около 40-50 минут. Через 20 минут выпекания смазать куличи желтком, слегка взбитым с 1 ст. ложкой молока.

14. По желанию украсить куличи белковой глазурью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, какого числа Пасха в 2018 году. Также были названы даты выходных дней на Пасху.
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Источник:

"Сегодня"

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