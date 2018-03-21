Как приготовить самый вкусный пасхальный кулич: рецепт Юлии Высоцкой
Рецепт праздничной выпечки от известной актрисы, телеведущей и кулинара
Юлия Высоцкая готовит пасхальные куличи с апельсиновой цедрой, изюмом и восточными пряностями. Получается очень вкусной и ароматно.
Пасхальный кулич от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 450 г
- сливочное масло – 220 г
- изюм – 1 стакан
- сахарный песок – 150 г
- апельсины – 1 шт.
- яичные желтки – 4 шт.
- яичные белки – 2 шт.
- дрожжи свежие – 21 г
- молоко – 310 мл
- кардамон стручки – 7 шт.
- ванильный экстракт – 1 ч. л.
- мускатный орех молотый -1/2 ч. л.
- сахар ванильный – 1 пакет
- шафран – 1 щепотка
- соль морская -1/2 ч. л.
Рецепт приготовления:
1. Духовку предварительно разогреть до 180°С.
2. Шафран замочить в небольшом количестве воды.
3. Цедру апельсина натереть на мелкой терке.
4. Стручки кардамона разломить, вынуть семена и растереть их в ступке с мускатным орехом, цедрой апельсина и ванильным сахаром.
5. Изюм замочить в воде.
6. 300 мл молока слегка подогреть.
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7. Половину молока отлить и развести в нем дрожжи, затем добавить 150 г просеянной муки и замесить опару. Накрыть посуду с опарой полотенцем и оставить на 20 минут.
8. Половину молока отлить и развести в нем дрожжи, затем добавить 150 г просеянной муки и замесить опару. Накрыть посуду с опарой полотенцем и оставить на 20 минут. Оставшееся молоко еще раз прогреть, опустить в него 200 г предварительно размягченного сливочного масла и подождать, пока оно растворится.
9. Взбить 3 желтка с сахаром, продолжая взбивать, ввести молоко с маслом, затем добавить растертые в ступке специи, ванильный экстракт и процеженную шафрановую воду.
10. В опару добавить немного просеянной муки, 1/4 ч. ложки соли и желтково-молочную массу. Оставшуюся муку вводить порциями, каждый раз вымешивая, в конце вымесить тесто руками, при необходимости добавить муку. Оставить тесто в теплом месте на 2 часа.
11. Взбить белки со щепоткой соли.
12. Ввести в тесто отжатый изюм, затем белки и вымесить все вместе руками. Выложить тесто в смазанные сливочным маслом формочки (или в одну форму побольше) и оставить еще на 30 минут, чтобы тесто подошло.
13. Выпекать в разогретой духовке небольшие куличи около 30 минут, а большой – около 40-50 минут. Через 20 минут выпекания смазать куличи желтком, слегка взбитым с 1 ст. ложкой молока.
14. По желанию украсить куличи белковой глазурью.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, какого числа Пасха в 2018 году. Также были названы даты выходных дней на Пасху.