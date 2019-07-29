Как приготовить самый вкусный паштет из куриной печени
Печеночный паштет в домашних условиях сделать очень просто
Приготовление печеночного паштета из куриной печени не отнимет много времени и сил, но в итоге вы получите восхитительную закуску для праздничного стола.
Смотрите видео, как приготовить домашний паштет с коньяком:
В этом рецепте от блогера Ники Белоцерковской паштет готовится с добавлением белого вина, но вместо него вы можете добавить рюмочку коньяка или хереса. Подавать паштет из печени лучше всего с тостами, сливочным маслом и домашним луковым конфитюром.
Куриный печеночный паштет
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Сливочное масло – 150 г
- Крупная сладкая луковица
- 3-4 дольки чеснока
- Белое сухое вино – 150 мл
- Самые жирные сливки – 100 мл
- Оливковое масло
- Соль,перец
- Немного мускатного ореха
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Способ приготовления:
- На оливковом масле обжарить нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Делать его коричневым не нужно.
- Добавить крупно порезанную куриную печень без пленок и жира. Быстро обжарить, печень внутри должна оставаться красной.
- Затем добавить сливочное масло, влить вино и довести до кипения. Помешивая, дать выпариться резкому запаху алкоголя. Это займет около 8 минут.
- Немного остудить смесь и перетереть ее с помощью блендера.
- Вернуть печеночный паштет обратно на сковороду, добавить сливки и довести до кипения. Хорошо помешивая, потушить 3 минуты. Добавить соль, перец и мускатный орех.
- Переложить куриный паштет в банку и дать застыть. По желанию можно залить его растопленным сливочным маслом – так паштет будет храниться дольше.
Напомним, ранее мы делились рецептом грибного паштета с чесноком.
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Источник: Сегодня