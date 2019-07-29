Как приготовить самый вкусный паштет из куриной печени

Печеночный паштет в домашних условиях сделать очень просто

Паштет печеночный: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Приготовление печеночного паштета из куриной печени не отнимет много времени и сил, но в итоге вы получите восхитительную закуску для праздничного стола.

Смотрите видео, как приготовить домашний паштет с коньяком:

В этом рецепте от блогера Ники Белоцерковской паштет готовится с добавлением белого вина, но вместо него вы можете добавить рюмочку коньяка или хереса. Подавать паштет из печени лучше всего с тостами, сливочным маслом и домашним луковым конфитюром.

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Куриный печеночный паштет

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Сливочное масло – 150 г

Крупная сладкая луковица

3-4 дольки чеснока

Белое сухое вино – 150 мл

Самые жирные сливки – 100 мл

Оливковое масло

Соль,перец

Немного мускатного ореха

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Способ приготовления:

На оливковом масле обжарить нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Делать его коричневым не нужно. Добавить крупно порезанную куриную печень без пленок и жира. Быстро обжарить, печень внутри должна оставаться красной. Затем добавить сливочное масло, влить вино и довести до кипения. Помешивая, дать выпариться резкому запаху алкоголя. Это займет около 8 минут. Немного остудить смесь и перетереть ее с помощью блендера. Вернуть печеночный паштет обратно на сковороду, добавить сливки и довести до кипения. Хорошо помешивая, потушить 3 минуты. Добавить соль, перец и мускатный орех. Переложить куриный паштет в банку и дать застыть. По желанию можно залить его растопленным сливочным маслом – так паштет будет храниться дольше.

Напомним, ранее мы делились рецептом грибного паштета с чесноком.

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