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Как приготовить самый вкусный паштет из куриной печени

Печеночный паштет в домашних условиях сделать очень просто

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Паштет печеночный: рецепт с фото
Паштет печеночный: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Приготовление печеночного паштета из куриной печени не отнимет много времени и сил, но в итоге вы получите восхитительную закуску для праздничного стола.

Смотрите видео, как приготовить домашний паштет с коньяком:

В этом рецепте от блогера Ники Белоцерковской паштет готовится с добавлением белого вина, но вместо него вы можете добавить рюмочку коньяка или хереса. Подавать паштет из печени лучше всего с тостами, сливочным маслом и домашним луковым конфитюром.

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Куриный печеночный паштет

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Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Крупная сладкая луковица
  • 3-4 дольки чеснока
  • Белое сухое вино – 150 мл
  • Самые жирные сливки – 100 мл
  • Оливковое масло
  • Соль,перец
  • Немного мускатного ореха

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Способ приготовления:

  1. На оливковом масле обжарить нарезанный лук и чеснок до прозрачности. Делать его коричневым не нужно. 
  2. Добавить крупно порезанную куриную печень без пленок и жира. Быстро обжарить, печень внутри должна оставаться красной. 
  3. Затем добавить сливочное масло, влить вино и довести до кипения. Помешивая, дать выпариться резкому запаху алкоголя. Это займет около 8 минут.
  4. Немного остудить смесь и перетереть ее с помощью блендера.
  5. Вернуть печеночный паштет обратно на сковороду, добавить сливки и довести до кипения. Хорошо помешивая, потушить 3 минуты. Добавить соль, перец и мускатный орех.
  6. Переложить куриный паштет в банку и дать застыть. По желанию можно залить его растопленным сливочным маслом – так паштет будет храниться дольше.

Напомним, ранее мы делились рецептом грибного паштета с чесноком.

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Источник: Сегодня
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