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Как приготовить самый вкусный стейк из говядины на гриле

Рецепт говяжьего стейка для летнего пикника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Стейк из говядины на гриле
Стейк из говядины на гриле
Фото: freepik.com

Эти сочные стейки, замаринованные в соусе барбекю, станут вашим коронным блюдом. Перед тем, как ставить говядину на решетку гриля или на сковороду, обязательно дайте ей полежать хотя бы 30 минут при комнатной температуре, чтобы она прогрелась и более равномерно прожарилась. 

Смотрите видео о секретах приготовления самого вкусного шашлыка:

Хорошая новость: стейки можно заморозить прямо в маринаде, чтобы приготовить их позже. Идеальным гарниром к блюду станут овощи гриль и кукуруза.  

Говяжье стейки на гриле в пикантном маринаде

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки соуса барбекю
  • 3 ст.л. вустерского соуса
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. соуса для стейка
  • 1 ст.л. красного винного уксуса
  • 1 ст.л. соевого соуса с пониженным содержанием натрия
  • 2 ч.л. приправы для стейка
  • 1 ч.л. соуса с острым перцем
  • 1 зубчик чеснока, нарезанный 
  • 4 говяжьих стейка "Рибай" (по 225 г каждый)

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Способ приготовления:

  1. Возьмите большой пластиковый пакет с застежкой. Смешайте первые девять ингредиентов. 
  2. Добавьте говяжьи стейки, закройте пакет и хорошо встряхните. Поставьте в холодильник на 4 часа или на ночь.
  3. Достаньте стейки из маринада. Готовьте на гриле, на среднем огне, пока мясо не достигнет желаемой степени готовности. Обжаривание займет примерно по 5-7 минут с каждой стороны.

Совет: стейки можно заморозить вместе с маринадом. Перед использованием мясу нужно дать оттаять в течение ночи в холодильнике, затем достать из пакета и готовить по рецепту, который указан выше.

Напомним, ранее мы делились советами по приготовлению стейков. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить стейк из свинины с яблоками.

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Источник: Сегодня
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