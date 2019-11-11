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Как приготовить самый вкусный торт "Наполеон"

Пошаговый рецепт торта от знаменитого кондитера Александра Селезнева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Торт "Наполеон" классический
Торт "Наполеон" классический
Фото: Depositphotos

Приготовление классического торта "Наполеон" – длительный и трудоемкий процесс, но результат того стоит. Перед этим нежным десертом просто невозможно устоять.

Смотрите видео, как выбрать качественный торт:

Чтобы освежить вкус торта, украсьте его кусочками свежих фруктов и ягод по сезону. Отличным дополнением к десерту станет домашний карамельный соус.

Торт "Наполеон" с заварным кремом

Время приготовления:

  • 4 часа

Калорийность:

  • 255 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука высшего сорта – 500 г
  • Масло сливочное – 490 г
  • Вода ледяная – 200 мл
  • Соль – 10 г

Для заварного крема:

  • Молоко жирное – 500 мл
  • Масло сливочное – 400 г
  • Яйцо (желток) – 7 шт.
  • Сахар – 125 г
  • Мука – 25 г
  • Крахмал – 25 г
  • Сахар ванильный – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Муку просейте. Растопите 100 г сливочного масла, остальное уберите в холодильник.
  2. Муку смешайте с растопленным маслом, водой и солью. Вымешивайте массу до однородного состояния, пока не начнет отлипать от рук. Руками скатайте тесто в круг, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час.
  3. Затвердевшее масло выложите на бумагу для выпечки или на силиконовый коврик. Накройте вторым слоем бумаги, скалкой слегка отбейте и раскатайте. Уберите на 2 минуты в холодильник.
  4. Выньте тесто из холодильника, раскатайте в квадрат толщиной 2–3 см. Выложите на него охлажденное масло, сверните тесто конвертиком. Переверните конверт швом вниз.
  5. Отбейте скалкой, чтобы равномерно распределить масло по тесту, раскатайте в прямоугольник толщиной 1 см. Сверните тесто втрое, начав с короткого конца пласта, и снова раскатайте. Уберите в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто еще раз сверните втрое, раскатайте и снова сверните. Охладите 1 час. Повторите процесс еще 2 раза. Готовое тесто нарежьте на квадраты, раскатайте тонкие лепешки, проколите и выпекайте на противне с бумагой по 10 минут при 210 °С.
  6. Приготовьте крем. Вскипятите молоко и ваниль. Желтки смешайте с сахаром, мукой, крахмалом, влейте 0,3 горячего молока, перемешайте. В оставшееся молоко вылейте желтковую массу, доведите до кипения, заваривайте 1 минуту, помешивая. Снимите с огня, добавьте 0,5 сливочного масла и взбивайте крем до охлаждения, до 40 °С. Выложите остальное мягкое масло и снова взбейте. Прослаивайте коржи кремом, выкладывая друг на друга. Дайте настояться 12 часов, нарежьте на треугольники.

Как сделать сметанное слоеное тесто для "Наполеона"

Ингредиенты: 600 г сливочного масла, 1100 г муки, 130 г сметаны, щепотка соли, 4 ч. л. уксуса.

В просеянную муку положите размягченное масло, перемешайте. Затем добавьте сметану, соль и уксус, вымесите эластичное тесто. Разделите на 12 частей, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте из теста тонкие лепешки, проколите вилкой. Выпекайте каждую лепешку по 10 минут при 210 градусах. Смажьте заварным кремом и выложите друг на друга, дайте настояться в холоде ночь.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт "Наполеон" на сковороде с заварным кремом. "Сегодня" также делились рецептом диетического "Наполеона" из лаваша. Кусочек такого торта весом 100 г содержит всего 120 ккал.

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Источник: Сегодня
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