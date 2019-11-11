Как приготовить самый вкусный торт "Наполеон"
Пошаговый рецепт торта от знаменитого кондитера Александра Селезнева
Приготовление классического торта "Наполеон" – длительный и трудоемкий процесс, но результат того стоит. Перед этим нежным десертом просто невозможно устоять.
Смотрите видео, как выбрать качественный торт:
Чтобы освежить вкус торта, украсьте его кусочками свежих фруктов и ягод по сезону. Отличным дополнением к десерту станет домашний карамельный соус.
Торт "Наполеон" с заварным кремом
Время приготовления:
- 4 часа
Калорийность:
- 255 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука высшего сорта – 500 г
- Масло сливочное – 490 г
- Вода ледяная – 200 мл
- Соль – 10 г
Для заварного крема:
- Молоко жирное – 500 мл
- Масло сливочное – 400 г
- Яйцо (желток) – 7 шт.
- Сахар – 125 г
- Мука – 25 г
- Крахмал – 25 г
- Сахар ванильный – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Муку просейте. Растопите 100 г сливочного масла, остальное уберите в холодильник.
- Муку смешайте с растопленным маслом, водой и солью. Вымешивайте массу до однородного состояния, пока не начнет отлипать от рук. Руками скатайте тесто в круг, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час.
- Затвердевшее масло выложите на бумагу для выпечки или на силиконовый коврик. Накройте вторым слоем бумаги, скалкой слегка отбейте и раскатайте. Уберите на 2 минуты в холодильник.
- Выньте тесто из холодильника, раскатайте в квадрат толщиной 2–3 см. Выложите на него охлажденное масло, сверните тесто конвертиком. Переверните конверт швом вниз.
- Отбейте скалкой, чтобы равномерно распределить масло по тесту, раскатайте в прямоугольник толщиной 1 см. Сверните тесто втрое, начав с короткого конца пласта, и снова раскатайте. Уберите в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто еще раз сверните втрое, раскатайте и снова сверните. Охладите 1 час. Повторите процесс еще 2 раза. Готовое тесто нарежьте на квадраты, раскатайте тонкие лепешки, проколите и выпекайте на противне с бумагой по 10 минут при 210 °С.
- Приготовьте крем. Вскипятите молоко и ваниль. Желтки смешайте с сахаром, мукой, крахмалом, влейте 0,3 горячего молока, перемешайте. В оставшееся молоко вылейте желтковую массу, доведите до кипения, заваривайте 1 минуту, помешивая. Снимите с огня, добавьте 0,5 сливочного масла и взбивайте крем до охлаждения, до 40 °С. Выложите остальное мягкое масло и снова взбейте. Прослаивайте коржи кремом, выкладывая друг на друга. Дайте настояться 12 часов, нарежьте на треугольники.
Как сделать сметанное слоеное тесто для "Наполеона"
Ингредиенты: 600 г сливочного масла, 1100 г муки, 130 г сметаны, щепотка соли, 4 ч. л. уксуса.
В просеянную муку положите размягченное масло, перемешайте. Затем добавьте сметану, соль и уксус, вымесите эластичное тесто. Разделите на 12 частей, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
Раскатайте из теста тонкие лепешки, проколите вилкой. Выпекайте каждую лепешку по 10 минут при 210 градусах. Смажьте заварным кремом и выложите друг на друга, дайте настояться в холоде ночь.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт "Наполеон" на сковороде с заварным кремом. "Сегодня" также делились рецептом диетического "Наполеона" из лаваша. Кусочек такого торта весом 100 г содержит всего 120 ккал.
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