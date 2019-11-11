Как приготовить сбитень с яблоками: рецепт от простуды
Сбитень – это старинный напиток с медом и пряностями
Сидр и сбитень с яблоками – очень похожие напитки. Но первый готовится на основе нефильтрованного яблочного сока, а второй больше похож на яблочный компот с пряностями.
Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр в домашних условиях:
Мы поделимся рецептом простого сбитня, который легко повторить в домашних условиях. Он ароматизируется сушеной мятой, имбирем, корицей и гвоздикой.
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Сбитень: рецепт с яблоками
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 2 ч. л. сушеной мяты
- Имбирь – по вкусу
- 1 палочка корицы
- 4 шт. гвоздики
- 5 ст. л. меда
- 6 стаканов воды
Способ приготовления:
- Яблоки вымыть и нарезать на кусочки вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю.
- Добавить мяту, имбирь, корицу и гвоздику.
- Залить все водой. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимального и варить 15 минут.
- Убрать кастрюлю с огня добавить мед, перемешать, закрыть крышкой и оставить настояться 15-20 минут.
- Горячий напиток процедить, разлить по кружкам или стаканам и наслаждаться.
Сбитень: польза при простуде
Благодаря обилию специй горячий сбитень отлично согревает и обладает противовоспалительными свойствами. Раньше его пили преимущественно в зимний период. А холодным сбитнем освежались летом или после бани.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочное пюре. "Сегодня" также делились рецептом яблочного сидра от Джейми Оливера.
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