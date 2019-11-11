Как приготовить сбитень с яблоками: рецепт от простуды

Сбитень – это старинный напиток с медом и пряностями

Сбитень с яблоками Фото: Unsplash

Сидр и сбитень с яблоками – очень похожие напитки. Но первый готовится на основе нефильтрованного яблочного сока, а второй больше похож на яблочный компот с пряностями.

Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр в домашних условиях:

Мы поделимся рецептом простого сбитня, который легко повторить в домашних условиях. Он ароматизируется сушеной мятой, имбирем, корицей и гвоздикой.

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Сбитень: рецепт с яблоками

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

2 яблока

2 ч. л. сушеной мяты

Имбирь – по вкусу

1 палочка корицы

4 шт. гвоздики

5 ст. л. меда

6 стаканов воды

Способ приготовления:

Яблоки вымыть и нарезать на кусочки вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю. Добавить мяту, имбирь, корицу и гвоздику. Залить все водой. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимального и варить 15 минут. Убрать кастрюлю с огня добавить мед, перемешать, закрыть крышкой и оставить настояться 15-20 минут. Горячий напиток процедить, разлить по кружкам или стаканам и наслаждаться.

Сбитень: польза при простуде

Благодаря обилию специй горячий сбитень отлично согревает и обладает противовоспалительными свойствами. Раньше его пили преимущественно в зимний период. А холодным сбитнем освежались летом или после бани.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочное пюре. "Сегодня" также делились рецептом яблочного сидра от Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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