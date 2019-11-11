Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить сбитень с яблоками: рецепт от простуды

Сбитень – это старинный напиток с медом и пряностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
Сбитень с яблоками
Сбитень с яблоками
Фото: Unsplash

Сидр и сбитень с яблоками – очень похожие напитки. Но первый готовится на основе нефильтрованного яблочного сока, а второй больше похож на яблочный компот с пряностями.

Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр в домашних условиях:

Мы поделимся рецептом простого сбитня, который легко повторить в домашних условиях. Он ароматизируется сушеной мятой, имбирем, корицей и гвоздикой.

Читайте также:
Как приготовить сбитень в домашних условиях

Сбитень: рецепт с яблоками

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 2 ч. л. сушеной мяты
  • Имбирь – по вкусу
  • 1 палочка корицы
  • 4 шт. гвоздики
  • 5 ст. л. меда
  • 6 стаканов воды

Способ приготовления:

  1. Яблоки вымыть и нарезать на кусочки вместе с кожурой. Выложить в кастрюлю.
  2. Добавить мяту, имбирь, корицу и гвоздику.
  3. Залить все водой. Довести до кипения, уменьшить огонь до минимального и варить 15 минут.
  4. Убрать кастрюлю с огня добавить мед, перемешать, закрыть крышкой и оставить настояться 15-20 минут.
  5. Горячий напиток процедить, разлить по кружкам или стаканам и наслаждаться.

Сбитень: польза при простуде

Благодаря обилию специй горячий сбитень отлично согревает и обладает противовоспалительными свойствами. Раньше его пили преимущественно в зимний период. А холодным сбитнем освежались летом или после бани.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочное пюре. "Сегодня" также делились рецептом яблочного сидра от Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать горячий шоколад с зефиром Витаминный салат из моркови, кукурузы и апельсинов Как испечь вкусный яблочный пирог: лучшие рецепты для домашнего чаепития Оригинальный коктейль для осенней вечеринки: клюквенная "Маргарита"
яблоки напиток рецепт сбитень
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Блинный шоколадный торт
Блинный шоколадный торт
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи

Популярные статьи

Сегодня, 13:09Техно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

Вчера, 18:26Психология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 17:32Events

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

Вчера, 14:16Шоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

Вчера, 11:45Техно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

Вчера, 10:43Fun

Мужчина отказался от алкоголя на три года: как он выглядит сейчас

Вчера, 10:38Fun

10 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Вчера, 09:15Техно

"Я облажался": Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows Phone

Вчера, 08:19Шоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

9 ноябряТехно

Ученые обнаружили край Вселенной

8 ноябряEvents

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

8 ноябряШоу-бизнес

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма: какие первые слова произнесли наследники престола

Новости партнеров

Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Наргиз Закирова приходит в себя после «тюрьмы»
Наргиз Закирова приходит в себя после «тюрьмы»
Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого
Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Красотка, доказавшая волшебное влияние велосипеда на женское тело
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне