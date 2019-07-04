Как приготовить шарлотку с яблоками в микроволновке: пошаговый рецепт

Рецепт яблочной шарлотки с карамелью в микроволновой печи от блогера Ирины Чадеевой

Рецепт шарлотки с яблоками в микроволновке Фото: Depositphotos

Привычную всем шарлотку с яблоками можно приготовить не только в духовке или в мультиварке, но и в микроволновой печи. Бисквиты в микроволновке получаются очень пышными, белоснежными, и пекутся быстро. Пожалуй, единственный недостаток – они становятся суховатыми, если передержать их в печи.

Смотрите видео, как приготовить вкусный яблочный кекс:

Этот рецепт шарлотки рассчитан на микроволновку мощностью 1000 Вт. При меньшей мощности вам может потребоваться больше времени на приготовление.

Шарлотка яблочная в микроволновке

Ингредиенты:

3 яблока

3 яйца

90 г сахара

90 г муки

3 ст.л. сахара без горки – для карамели

30-50 г сливочного масла

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Рецепт приготовления:

Возьмите керамическую или пирексовую форму диаметром 23 см. Смазывать ее не нужно. Приготовьте карамель. Насыпьте сахар в форму, добавьте ложку воды, чтобы только смочить сахар. Готовьте при максимальной мощности 4 минуты, или пока сахар не расплавится в коричневую карамель. На этом этапе нужно внимательно следить, чтобы сахар не сгорел. Выньте форму из СВЧ, положите в нее кусочки масла и отставьте в сторону. Приготовьте тесто, как для бисквита. Для этого разделите яйца на белки и желтки. Взбейте белки в пену. Добавьте к белкам 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска. Взбейте желтки с оставшимся сахаром. Аккуратно смешайте желтки и белки ложкой. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину. Яблоки порежьте четвертинками, удалите семена и нарежьте кусочками в форму. Выложите тесто сверху на яблоки. Пеките 6-7 минут в режиме максимальной мощности. Тесто сильно поднимется, а когда достанете форму – слегка опадет. Готовность можно проверить спичкой или зубочисткой, на них не должно быть прилипшего теста. Оставьте на 5 минут постоять. Проведите ножом по краю формы. Поверхность бисквита должна подсохнуть, также можно присыпать ее через мелкое сито сахарной пудрой. Переверните шарлотку с яблоками на решетку и снимите форму.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный кекс в микроволновке.

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