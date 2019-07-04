Как приготовить шарлотку с яблоками в микроволновке: пошаговый рецепт
Рецепт яблочной шарлотки с карамелью в микроволновой печи от блогера Ирины Чадеевой
Привычную всем шарлотку с яблоками можно приготовить не только в духовке или в мультиварке, но и в микроволновой печи. Бисквиты в микроволновке получаются очень пышными, белоснежными, и пекутся быстро. Пожалуй, единственный недостаток – они становятся суховатыми, если передержать их в печи.
Смотрите видео, как приготовить вкусный яблочный кекс:
Этот рецепт шарлотки рассчитан на микроволновку мощностью 1000 Вт. При меньшей мощности вам может потребоваться больше времени на приготовление.
Шарлотка яблочная в микроволновке
Ингредиенты:
- 3 яблока
- 3 яйца
- 90 г сахара
- 90 г муки
- 3 ст.л. сахара без горки – для карамели
- 30-50 г сливочного масла
Читайте такжеКак приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке
Рецепт приготовления:
- Возьмите керамическую или пирексовую форму диаметром 23 см. Смазывать ее не нужно.
- Приготовьте карамель. Насыпьте сахар в форму, добавьте ложку воды, чтобы только смочить сахар. Готовьте при максимальной мощности 4 минуты, или пока сахар не расплавится в коричневую карамель. На этом этапе нужно внимательно следить, чтобы сахар не сгорел.
- Выньте форму из СВЧ, положите в нее кусочки масла и отставьте в сторону.
- Приготовьте тесто, как для бисквита. Для этого разделите яйца на белки и желтки. Взбейте белки в пену. Добавьте к белкам 1/3 нормы сахара и взбейте еще, до блеска.
- Взбейте желтки с оставшимся сахаром.
- Аккуратно смешайте желтки и белки ложкой. Добавьте просеянную муку, перемешайте, зачерпывая тесто от края и опуская в середину.
- Яблоки порежьте четвертинками, удалите семена и нарежьте кусочками в форму.
- Выложите тесто сверху на яблоки.
- Пеките 6-7 минут в режиме максимальной мощности. Тесто сильно поднимется, а когда достанете форму – слегка опадет. Готовность можно проверить спичкой или зубочисткой, на них не должно быть прилипшего теста.
- Оставьте на 5 минут постоять. Проведите ножом по краю формы. Поверхность бисквита должна подсохнуть, также можно присыпать ее через мелкое сито сахарной пудрой.
- Переверните шарлотку с яблоками на решетку и снимите форму.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный кекс в микроволновке.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить малиновое варенье в мультиварке: пошаговый рецепт Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире Рецепт пирога "Зебра" в мультиварке: как приготовить Заготовки на зиму: помидоры в собственном соку
Источник: Сегодня