Как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке

Рецепт пышной яблочной шарлотки

Шарлотка в мультиварке: рецепт Фото: Depositphotos

Мультиварка прекрасно подходит для приготовления бисквитов, поэтому классическая яблочная шарлотка в ней получается особенно удачной. Чтобы пирог был пышным, нужно как следует взбить яйца. А яблоки желательно выбирать твердые и с легкой кислинкой.

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Шарлотка в мультиварке с яблоками

Ингредиенты:

5 яиц

1 мультстакан (около 180 мл) сахара

1 мультстакан муки

3 яблока

Щепотка соли

1/2 чайной ложки разрыхлителя

Растительное масло – для смазывания формы

Рецепт приготовления:

Разделить яйца на белки и желтки. В сухой посуде взбить холодные белки со щепоткой соли до густой пены. Продолжая взбивать, добавить по одному желтки, затем сахарный песок (по желанию можно добавить ванильный сахар или молотую корицу), просеянную муку, разрыхлитель. Яблоки освободить от сердцевины и нарезать дольками. Смазать чашу мультиварки растительным маслом. Вылить тесто и сверху разложить нарезанные яблоки. Готовить в режимке "Выпечка" около 65 минут. Готовность проверить зубочисткой. Яблочную шарлотку удобно вынимать с помощью насадки для приготовления на пару.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочные кексы с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом ароматного пирога с яблоками и корицей.

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