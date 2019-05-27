Как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке
Рецепт пышной яблочной шарлотки
Мультиварка прекрасно подходит для приготовления бисквитов, поэтому классическая яблочная шарлотка в ней получается особенно удачной. Чтобы пирог был пышным, нужно как следует взбить яйца. А яблоки желательно выбирать твердые и с легкой кислинкой.
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Шарлотка в мультиварке с яблоками
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 1 мультстакан (около 180 мл) сахара
- 1 мультстакан муки
- 3 яблока
- Щепотка соли
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- Растительное масло – для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- Разделить яйца на белки и желтки.
- В сухой посуде взбить холодные белки со щепоткой соли до густой пены.
- Продолжая взбивать, добавить по одному желтки, затем сахарный песок (по желанию можно добавить ванильный сахар или молотую корицу), просеянную муку, разрыхлитель.
- Яблоки освободить от сердцевины и нарезать дольками.
- Смазать чашу мультиварки растительным маслом.
- Вылить тесто и сверху разложить нарезанные яблоки.
- Готовить в режимке "Выпечка" около 65 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Яблочную шарлотку удобно вынимать с помощью насадки для приготовления на пару.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочные кексы с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом ароматного пирога с яблоками и корицей.
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Источник: Сегодня