Как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе
Необычный рецепт свиного шашлыка на шпажках
Шашлык из свинины на шпажках – хорошая идея для летней вечеринки на свежем воздухе. А если подведет погода, можно пожарить шашлык на электрическом гриле или даже на обычной сковороде.
Если у вас нет кунжутного масла, замените его оливковым или подсолнечным.
Шашлычки из свинины в азиатском стиле
Время приготовления:
- 30 минут + время на маринование
Калорийность:
- 326 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г свиной вырезки
- 1 ст.л. молотой паприки
- 1-2 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. кунжутного масла
- 1 ч.л. молотого сушеного чеснока
- Щепотка сушеного базилика
- Молотый перец чили – по вкусу
- Щепотка сахара
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Способ приготовления:
- Свинину помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками.
- Смешайте в миске все остальные ингредиенты.
- Положите в емкость мясо и хорошо перемешайте. Накройте и уберите в холодильник минимум на час.
- Затем насадите мясо на шампуры или деревянные шпажки и обжарьте на гриле или сковороде.
С чем подавать шашлычки
Можно дополнить свиные шашлычки рисом и овощами.
Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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