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Как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе

Сегодня, 10:25

Необычный рецепт свиного шашлыка на шпажках

Шашлык из свинины на шпажках – хорошая идея для летней вечеринки на свежем воздухе. А если подведет погода, можно пожарить шашлык на электрическом гриле или даже на обычной сковороде.

Если у вас нет кунжутного масла, замените его оливковым или подсолнечным.

Шашлычки из свинины в азиатском стиле

Свиные шашлычки в соевом соусе
Свиные шашлычки в соевом соусе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время на маринование

Калорийность:

  • 326 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г свиной вырезки
  • 1 ст.л. молотой паприки
  • 1-2 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. кунжутного масла
  • 1 ч.л. молотого сушеного чеснока
  • Щепотка сушеного базилика
  • Молотый перец чили – по вкусу
  • Щепотка сахара

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Способ приготовления:

  1. Свинину помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками.
  2. Смешайте в миске все остальные ингредиенты.
  3. Положите в емкость мясо и хорошо перемешайте. Накройте и уберите в холодильник минимум на час.
  4. Затем насадите мясо на шампуры или деревянные шпажки и обжарьте на гриле или сковороде.

С чем подавать шашлычки

Можно дополнить свиные шашлычки рисом и овощами.

Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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