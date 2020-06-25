Как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе

Необычный рецепт свиного шашлыка на шпажках

Шашлык из свинины на шпажках – хорошая идея для летней вечеринки на свежем воздухе. А если подведет погода, можно пожарить шашлык на электрическом гриле или даже на обычной сковороде.

Если у вас нет кунжутного масла, замените его оливковым или подсолнечным.

Шашлычки из свинины в азиатском стиле

Свиные шашлычки в соевом соусе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время на маринование

Калорийность:

326 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 г свиной вырезки

1 ст.л. молотой паприки

1-2 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. кунжутного масла

1 ч.л. молотого сушеного чеснока

Щепотка сушеного базилика

Молотый перец чили – по вкусу

Щепотка сахара

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Способ приготовления:

Свинину помойте, обсушите и нарежьте средними кубиками. Смешайте в миске все остальные ингредиенты. Положите в емкость мясо и хорошо перемешайте. Накройте и уберите в холодильник минимум на час. Затем насадите мясо на шампуры или деревянные шпажки и обжарьте на гриле или сковороде.

С чем подавать шашлычки

Можно дополнить свиные шашлычки рисом и овощами.

Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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