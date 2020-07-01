Как приготовить шашлык из куриной печени: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт аппетитных шашлычков из печени с овощами
Вкусный шашлык можно приготовить не только из свиного ошейка. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает сделать шашлычки из печени с овощами и салом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Шашлык из печени с овощами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г куриной печени
- 150 мл коньяка
- 200 мл соевого соуса
- 150 г сала
- 1 луковица
- 2 болгарских перца
- Помидоры черри
- 150 мл растительного масла
- Специи
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Способ приготовления:
- Приготовьте маринад. Смешайте соевый соус, коньяк и растительное масло. Добавьте специи: черный перец, мускатный орех и пряную сухую зелень.
- Добавьте подготовленную и крупно нарезанную куриную печень. Маринуйте 15 минут.
- Нарежьте сало пластинками, болгарский перец – кубиками, лук – дольками.
- Чередуя, насадите на шампуры печень, сало и овощи.
- Жарьте на гриле со всех сторон до готовности. Не пересушите.
- Подавайте шашлык из печени вместе с белым хлебом.
Полезный совет
По желанию добавьте в маринад ложечку сметаны.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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