Как приготовить шашлык из куриной печени: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт аппетитных шашлычков из печени с овощами

Вкусный шашлык можно приготовить не только из свиного ошейка. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает сделать шашлычки из печени с овощами и салом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Шашлык из печени с овощами

Шашлык из печени Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г куриной печени

150 мл коньяка

200 мл соевого соуса

150 г сала

1 луковица

2 болгарских перца

Помидоры черри

150 мл растительного масла

Специи

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Способ приготовления:

Приготовьте маринад. Смешайте соевый соус, коньяк и растительное масло. Добавьте специи: черный перец, мускатный орех и пряную сухую зелень. Добавьте подготовленную и крупно нарезанную куриную печень. Маринуйте 15 минут. Нарежьте сало пластинками, болгарский перец – кубиками, лук – дольками. Чередуя, насадите на шампуры печень, сало и овощи. Жарьте на гриле со всех сторон до готовности. Не пересушите. Подавайте шашлык из печени вместе с белым хлебом.

Полезный совет

По желанию добавьте в маринад ложечку сметаны.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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