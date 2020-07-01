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Как приготовить шашлык из куриной печени: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:52

Рецепт аппетитных шашлычков из печени с овощами

Вкусный шашлык можно приготовить не только из свиного ошейка. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает сделать шашлычки из печени с овощами и салом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Шашлык из печени с овощами

Шашлык из печени
Шашлык из печени
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 400 г куриной печени
  • 150 мл коньяка
  • 200 мл соевого соуса
  • 150 г сала
  • 1 луковица
  • 2 болгарских перца
  • Помидоры черри
  • 150 мл растительного масла
  • Специи

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Способ приготовления:

  1. Приготовьте маринад. Смешайте соевый соус, коньяк и растительное масло. Добавьте специи: черный перец, мускатный орех и пряную сухую зелень.
  2. Добавьте подготовленную и крупно нарезанную куриную печень. Маринуйте 15 минут.
  3. Нарежьте сало пластинками, болгарский перец – кубиками, лук – дольками.
  4. Чередуя, насадите на шампуры печень, сало и овощи.
  5. Жарьте на гриле со всех сторон до готовности. Не пересушите.
  6. Подавайте шашлык из печени вместе с белым хлебом.

Полезный совет

По желанию добавьте в маринад ложечку сметаны.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шашлычки из свинины в соевом соусе. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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