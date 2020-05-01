Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить шашлык из свинины в гранатовом соке

Рецепт шашлыка из свинины

Ирина Павлина
Сегодня, 12:36

Шашлык из свинины в гранатовом маринаде получается очень сочным и нежным. За счет фруктовой кислоты сок граната делает мясные волокна более мягкими.

Вкус свиного шашлыка отлично оттеняет острый кавказский соус из кинзы.

Шашлык в гранатовом соке

Шашлык из свинины
Шашлык из свинины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 186 ккал

Ингредиенты:

Для мяса:

  • Свинина или баранина – 2 кг
  • Белый репчатый лук – 5 шт.
  • Гранатовый сок – 700 мл
  • Розмарин – 30 г
  • Приправы к мясу – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • Кинза – 1 пучок
  • Помидоры в собственном соку – 300 г
  • Чеснок – 5 зубков
  • Лук сладкий – 1/2 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Сахар, соль – по вкусу

Читайте также:
Как приготовить шашлык из курицы: три необычных рецепта

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть и нарезать крупными кубиками.
  2. Лук нарезать крупными полукольцами. Мясо и лук положить в кастрюлю и тщательно перемешать.
  3. Сверху посыпать будущий шашлык перцем, солью, специями и розмарином. Поверх залить гранатовым соком, все ингредиенты перемешать, накрыть мясо тарелкой, сверху поставить груз. Маринад полностью должен покрыть мясо.
  4. Оставить мариноваться минимум на 3 часа, максимум на 5 часов. Готовый шашлык нанизать на шампуры и пожарить на горячих углях до готовности.
  5. Соус приготовить заранее в домашних условиях. Для него все ингредиенты перебить в блендере в однородную массу.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощи на костре. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лучших соусов к шашлыку.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить фаршированный багет в духовке Картошка как из костра: быстрый рецепт для микроволновки Как сделать вкусный шашлык из курицы в духовке Рецепт приготовления бограча на костре
шашлык свинина рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

50-річний Дмитро Маліков налякав постарілим виглядом (фото)
50-річний Дмитро Маліков налякав постарілим виглядом (фото)
Салат с плавленным сыром и курицей. Рецепт с фото
Салат с плавленным сыром и курицей. Рецепт с фото
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Ученые доказали, что какао способно побороть опасную болезнь
Ученые доказали, что какао способно побороть опасную болезнь

Популярные статьи

Сегодня, 06:15Food

Рецепт приготовления бограча на костре

Сегодня, 04:10Events

Яркие открытки с 1 Мая: поздравления, стихи, проза и картинки

Вчера, 23:34Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 19:13Афиша

Популярная певица Ирина Билык станет гостьей спецформата новостей "Сегодня"

Вчера, 18:52Fun

Поздравления с майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

Вчера, 17:25Food

Как вкусно приготовить овощи на костре

Вчера, 08:02Афиша

Филиппу Киркорову – 53: ТОП-7 хитов эпатажного артиста

29 апреляFun

Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме

29 апреляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

29 апреляFood

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

29 апреляFun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

28 апреляFun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

28 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

28 апреляFood

Как приготовить сочный шашлык из свинины

28 апреляFood

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

28 апреляШоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

Новости партнеров

Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться COVID-19
Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться COVID-19
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
"Все страшно": названа загадка симптомов коронавируса
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса