Как приготовить шашлык из свинины в гранатовом соке

Рецепт шашлыка из свинины

Шашлык из свинины в гранатовом маринаде получается очень сочным и нежным. За счет фруктовой кислоты сок граната делает мясные волокна более мягкими.

Вкус свиного шашлыка отлично оттеняет острый кавказский соус из кинзы.

Шашлык в гранатовом соке

Шашлык из свинины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

186 ккал

Ингредиенты:

Для мяса:

Свинина или баранина – 2 кг

Белый репчатый лук – 5 шт.

Гранатовый сок – 700 мл

Розмарин – 30 г

Приправы к мясу – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

Кинза – 1 пучок

Помидоры в собственном соку – 300 г

Чеснок – 5 зубков

Лук сладкий – 1/2 шт.

Перец чили – 1 шт.

Сахар, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо помыть и нарезать крупными кубиками. Лук нарезать крупными полукольцами. Мясо и лук положить в кастрюлю и тщательно перемешать. Сверху посыпать будущий шашлык перцем, солью, специями и розмарином. Поверх залить гранатовым соком, все ингредиенты перемешать, накрыть мясо тарелкой, сверху поставить груз. Маринад полностью должен покрыть мясо. Оставить мариноваться минимум на 3 часа, максимум на 5 часов. Готовый шашлык нанизать на шампуры и пожарить на горячих углях до готовности. Соус приготовить заранее в домашних условиях. Для него все ингредиенты перебить в блендере в однородную массу.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощи на костре. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами лучших соусов к шашлыку.

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