Как приготовить шашлык из свинины в гранатовом соке
Рецепт шашлыка из свинины
Шашлык из свинины в гранатовом маринаде получается очень сочным и нежным. За счет фруктовой кислоты сок граната делает мясные волокна более мягкими.
Вкус свиного шашлыка отлично оттеняет острый кавказский соус из кинзы.
Шашлык в гранатовом соке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 186 ккал
Ингредиенты:
Для мяса:
- Свинина или баранина – 2 кг
- Белый репчатый лук – 5 шт.
- Гранатовый сок – 700 мл
- Розмарин – 30 г
- Приправы к мясу – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- Кинза – 1 пучок
- Помидоры в собственном соку – 300 г
- Чеснок – 5 зубков
- Лук сладкий – 1/2 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Сахар, соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Мясо помыть и нарезать крупными кубиками.
- Лук нарезать крупными полукольцами. Мясо и лук положить в кастрюлю и тщательно перемешать.
- Сверху посыпать будущий шашлык перцем, солью, специями и розмарином. Поверх залить гранатовым соком, все ингредиенты перемешать, накрыть мясо тарелкой, сверху поставить груз. Маринад полностью должен покрыть мясо.
- Оставить мариноваться минимум на 3 часа, максимум на 5 часов. Готовый шашлык нанизать на шампуры и пожарить на горячих углях до готовности.
- Соус приготовить заранее в домашних условиях. Для него все ингредиенты перебить в блендере в однородную массу.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
Смотрите видео о секретах вкусного шашлыка:
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