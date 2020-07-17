Как приготовить шаурму на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт шаурмы в мексиканском стиле с курицей, авокадо и помидорами
Шаурму можно превратить в полезное блюдо, если приготовить ее самостоятельно. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать шаурму на гриле с запеченным цыпленком, авокадо и овощами. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Шаурма на гриле
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 цыпленок
- 1 помидор
- 1 красная луковица
- 1 авокадо
- 1 пучок салата ромен
- 150 мл растительного масла
- Круглый лаваш
- 1 лайм
- 1 чили
- Соль, перец
- Кинза
- Анис
- Корица
- Гвоздика
- Семена укропа
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Способ приготовления:
- Раздавите в ступке специи: перец горошком, анис, гвоздику, укроп и корицу. Добавьте растительное масло и соль.
- Возьмите цыпленка и натрите его смесью специй. Отправьте запекаться на гриль в форме-решетке.
- Пока цыпленок запекается, нарежьте все остальные ингредиенты: лук, помидор, авокадо, перец чили. Сбрызните соком лайма авокадо.
- Когда цыпленок будет готов, разделите его на кусочки.
- Заверните все ингредиенты в лаваш или лепешки тортилья.
Как почистить авокадо
Разрежьте фрукт пополам, удалите косточку. Возьмите ложку и отделите мякоть от кожуры.
Напомним, ранее мы делились рецептом шаурмы с колбасой, сыром и овощами.
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