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Как приготовить шаурму на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:48

Рецепт шаурмы в мексиканском стиле с курицей, авокадо и помидорами

Шаурму можно превратить в полезное блюдо, если приготовить ее самостоятельно. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать шаурму на гриле с запеченным цыпленком, авокадо и овощами. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Шаурма на гриле

Шаурма с курицей и авокадо
Шаурма с курицей и авокадо
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 цыпленок
  • 1 помидор
  • 1 красная луковица
  • 1 авокадо
  • 1 пучок салата ромен
  • 150 мл растительного масла
  • Круглый лаваш
  • 1 лайм
  • 1 чили
  • Соль, перец
  • Кинза
  • Анис
  • Корица
  • Гвоздика
  • Семена укропа

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Способ приготовления:

  1. Раздавите в ступке специи: перец горошком, анис, гвоздику, укроп и корицу. Добавьте растительное масло и соль.
  2. Возьмите цыпленка и натрите его смесью специй. Отправьте запекаться на гриль в форме-решетке.
  3. Пока цыпленок запекается, нарежьте все остальные ингредиенты: лук, помидор, авокадо, перец чили. Сбрызните соком лайма авокадо.
  4. Когда цыпленок будет готов, разделите его на кусочки.
  5. Заверните все ингредиенты в лаваш или лепешки тортилья.

Как почистить авокадо

Разрежьте фрукт пополам, удалите косточку. Возьмите ложку и отделите мякоть от кожуры.

Напомним, ранее мы делились рецептом шаурмы с колбасой, сыром и овощами.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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