Как приготовить шаурму на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт шаурмы в мексиканском стиле с курицей, авокадо и помидорами

Шаурму можно превратить в полезное блюдо, если приготовить ее самостоятельно. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать шаурму на гриле с запеченным цыпленком, авокадо и овощами. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Шаурма на гриле

Шаурма с курицей и авокадо Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 цыпленок

1 помидор

1 красная луковица

1 авокадо

1 пучок салата ромен

150 мл растительного масла

Круглый лаваш

1 лайм

1 чили

Соль, перец

Кинза

Анис

Корица

Гвоздика

Семена укропа

Читайте также: Как приготовить идеальный соус для домашней шаурмы

Способ приготовления:

Раздавите в ступке специи: перец горошком, анис, гвоздику, укроп и корицу. Добавьте растительное масло и соль. Возьмите цыпленка и натрите его смесью специй. Отправьте запекаться на гриль в форме-решетке. Пока цыпленок запекается, нарежьте все остальные ингредиенты: лук, помидор, авокадо, перец чили. Сбрызните соком лайма авокадо. Когда цыпленок будет готов, разделите его на кусочки. Заверните все ингредиенты в лаваш или лепешки тортилья.

Как почистить авокадо

Разрежьте фрукт пополам, удалите косточку. Возьмите ложку и отделите мякоть от кожуры.

Напомним, ранее мы делились рецептом шаурмы с колбасой, сыром и овощами.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться