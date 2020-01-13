Как приготовить Щедрую кутью на Старый Новый год
Щедрую кутью подают со сливочным маслом, молоком, сливками или смальцем
В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. Вечер накануне праздника называют Щедрым, поэтому и праздничный стол должен быть обильным и сытным.
Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:
По традиции, вечером 13 января варят кутью, которую в народе называли Щедрой. Ее заправляют смальцем (как вариант – сливками или сливочным маслом), добавляя все привычные ингредиенты.
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Щедрая кутья на Старый Новый год
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 232 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Пшеница или рис – 400 г
- Мак – 200 г
- Грецкие или лесные орехи – 100 г
- Сухофрукты – 100 г
- Мед – 100 г
- Коньяк – 1 ст. л. (по желанию)
- Сливочное масло – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
- Пшеницу нужно замочить на 1-2 часа, после этого отварить до готовности. Пропорции зерна и воды 1:2,5.
- Мак залейте кипятком на 15 минут, затем разотрите в ступке. Орехи и любимые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир) мелко нарежьте кубиками. Все ингредиенты смешайте.
- Мед растворите в стакане теплой воды или узваре и вылейте в кашу. Кутья не должна быть жидкой, поэтому вам может понадобиться не вся медовая вода.
- В самом конце в кутью по желанию добавьте коньяк и ложку сливочного масла. Перед подачей хорошо перемешайте все ингредиенты.
Полезный совет
В кутью можно добавлять практически любые сухофрукты, фрукты и ягоды, распаренный мак, орехи, а в некоторых случаях и мармелад, и леденцы (но это скорее исключение из правил), а также всевозможные специи и пряности по вкусу.
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