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Как приготовить Щедрую кутью на Старый Новый год

Щедрую кутью подают со сливочным маслом, молоком, сливками или смальцем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Богатая кутья на Щедрый вечер
Богатая кутья на Щедрый вечер
Фото: Depositphotos

В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. Вечер накануне праздника называют Щедрым, поэтому и праздничный стол должен быть обильным и сытным.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

По традиции, вечером 13 января варят кутью, которую в народе называли Щедрой. Ее заправляют смальцем (как вариант – сливками или сливочным маслом), добавляя все привычные ингредиенты.

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Щедрая кутья на Старый Новый год

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Пшеница или рис – 400 г
  • Мак – 200 г
  • Грецкие или лесные орехи – 100 г
  • Сухофрукты – 100 г
  • Мед – 100 г
  • Коньяк – 1 ст. л. (по желанию)
  • Сливочное масло – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Пшеницу нужно замочить на 1-2 часа, после этого отварить до готовности. Пропорции зерна и воды 1:2,5.
  2. Мак залейте кипятком на 15 минут, затем разотрите в ступке. Орехи и любимые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир) мелко нарежьте кубиками. Все ингредиенты смешайте.
  3. Мед растворите в стакане теплой воды или узваре и вылейте в кашу. Кутья не должна быть жидкой, поэтому вам может понадобиться не вся медовая вода.
  4. В самом конце в кутью по желанию добавьте коньяк и ложку сливочного масла. Перед подачей хорошо перемешайте все ингредиенты.

Полезный совет

В кутью можно добавлять практически любые сухофрукты, фрукты и ягоды, распаренный мак, орехи, а в некоторых случаях и мармелад, и леденцы (но это скорее исключение из правил), а также всевозможные специи и пряности по вкусу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить балабушки для гадания на Старый Новый год.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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