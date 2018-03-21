Как приготовить шоколадную творожную пасху с глазурью

В 2018 году православные христиане будут отмечать Пасху 8 апреля. В этот день на праздничном столе непременно должна быть творожная пасха. Рецепты пасхи бывают разные, но главный компонент в любом из них – протертый через сито творог, к которому добавляют сливочное масло, сахар, сметану или сливки. В пасху можно положить изюм, курагу, цукаты, засахаренные ягоды или цедру лимона. Сегодня мы расскажем, как приготовить творожную пасху с шоколадом.

Шоколадная пасха с глазурью

Ингредиенты:

Для пасхи:

1 кг жирного домашнего творога

180 мл сливок жирностью 33%

350 г сливочного масла

200 г черного шоколада

300 г сахара

пакетик ванильного сахара

Для глазури:

60 г сливочного масла

90 г черного шоколада

Рецепт приготовления:

1. Протереть творог через сито два раза или взбить блендером до получения однородной массы.

2. Нарезать размягченное сливочное масло кубиками и добавить к творогу. Тщательно перемешать.

3. Шоколад разломать на кусочки и растопить на водяной бане или в микроволновой печи, остудить до комнатной температуры. Холодные сливки взбить. Добавить шоколад и сливки в творожную массу, перемешать.

4. В конце добавить обычный и ванильный сахар, еще раз тщательно перемешать.

5. Форму для пасхи емкостью 2 л поставить на тарелку и застелить влажной марлей в несколько слоев. Концы марли должны свисать. Наполнить форму творожной массой и накрыть концами марли. Поставить сверху груз (тарелку и банку с водой). Дать пасхе постоять в течение несколько часов при комнатной температуре, периодически сливая сыворотку. Затем отправить в холодильник минимум на 12 часов.

6. Готовую творожную пасху аккуратно перевернуть на блюдо.

7. Сварить глазурь. Нарезать масло и шоколад, смешать в миске. Растопить на водяной бане или в микроволновой печи. Перемешать венчиком, чтобы получилась однородная блестящая масса.

8. Полить творожную пасху остывшей шоколадной глазурью. По желанию десерт можно украсить кондитерской посыпкой, кусочками шоколада или мармелада.

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