Как приготовить шоколадные капкейки с начинкой

Готовим домашние капкейки с вишней, марципаном и шоколадным кремом

Шоколадные капкейки с кремом Фото: freepik.com

Капкейки – это кексы с пышной шапкой крема, чаще всего масляного. Их часто пекут на детские дни рождения, семейные праздники и свадьбы.

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В этой статье мы поделимся рецептом вкусных домашних капкейков с шоколадно-сливочным кремом. Готовятся они довольно просто, но результат вас обязательно порадует.

Капкейки: рецепт с вишней и марципаном

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

250 г сливочного масла комнатной температуры

250 г мелкого сахара

5 яиц

200 г муки

1 чайная ложка разрыхлителя теста

50 г какао-порошка

1 стакан вишни

150 -200 г марципана

Для крема:

250 г шоколада

500 мл сливок для взбивания

Способ приготовления:

Взбить масло до получения кремовой текстуры. Всыпать сахар и взбить вместе. По одному добавить яйца. Вмешать просеянную муку, разрыхлитель и какао. Затем аккуратно добавить ягоды. Выложить тесто в формочки. Из марципана скатать шарики и вдавить в центр каждой формы. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. Остудить и украсить кремом. Для крема измельченный шоколад растопить водяной бане. Холодные сливки взбить до устойчивых пиков. Треть взбитых сливок осторожно перемешать с шоколадом. Затем эту смесь аккуратно перемешать с оставшимися сливками до получения однородной массы.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых капкейков с кремом из сливочного сыра.

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