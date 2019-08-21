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Как приготовить шоколадные капкейки с начинкой

Готовим домашние капкейки с вишней, марципаном и шоколадным кремом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Шоколадные капкейки с кремом
Шоколадные капкейки с кремом
Фото: freepik.com

Капкейки – это кексы с пышной шапкой крема, чаще всего масляного. Их часто пекут на детские дни рождения, семейные праздники и свадьбы.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

В этой статье мы поделимся рецептом вкусных домашних капкейков с шоколадно-сливочным кремом. Готовятся они довольно просто, но результат вас обязательно порадует.

Капкейки: рецепт с вишней и марципаном

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 250 г сливочного масла комнатной температуры
  • 250 г мелкого сахара
  • 5 яиц
  • 200 г муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя теста
  • 50 г какао-порошка
  • 1 стакан вишни
  • 150 -200 г марципана

Для крема:

  • 250 г шоколада
  • 500 мл сливок для взбивания

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Способ приготовления:

  1. Взбить масло до получения кремовой текстуры.
  2. Всыпать сахар и взбить вместе. По одному добавить яйца.
  3. Вмешать просеянную муку, разрыхлитель и какао.
  4. Затем аккуратно добавить ягоды.
  5. Выложить тесто в формочки. Из марципана скатать шарики и вдавить в центр каждой формы. 
  6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. Остудить и украсить кремом.
  7. Для крема измельченный шоколад растопить водяной бане.
  8. Холодные сливки взбить до устойчивых пиков. 
  9. Треть взбитых сливок осторожно перемешать с шоколадом.
  10. Затем эту смесь аккуратно перемешать с оставшимися сливками до получения однородной массы.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых капкейков с кремом из сливочного сыра.

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Источник: Сегодня
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