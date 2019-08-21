Как приготовить шоколадные капкейки с начинкой
Готовим домашние капкейки с вишней, марципаном и шоколадным кремом
Капкейки – это кексы с пышной шапкой крема, чаще всего масляного. Их часто пекут на детские дни рождения, семейные праздники и свадьбы.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:
В этой статье мы поделимся рецептом вкусных домашних капкейков с шоколадно-сливочным кремом. Готовятся они довольно просто, но результат вас обязательно порадует.
Капкейки: рецепт с вишней и марципаном
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 250 г сливочного масла комнатной температуры
- 250 г мелкого сахара
- 5 яиц
- 200 г муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя теста
- 50 г какао-порошка
- 1 стакан вишни
- 150 -200 г марципана
Для крема:
- 250 г шоколада
- 500 мл сливок для взбивания
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Способ приготовления:
- Взбить масло до получения кремовой текстуры.
- Всыпать сахар и взбить вместе. По одному добавить яйца.
- Вмешать просеянную муку, разрыхлитель и какао.
- Затем аккуратно добавить ягоды.
- Выложить тесто в формочки. Из марципана скатать шарики и вдавить в центр каждой формы.
- Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут. Остудить и украсить кремом.
- Для крема измельченный шоколад растопить водяной бане.
- Холодные сливки взбить до устойчивых пиков.
- Треть взбитых сливок осторожно перемешать с шоколадом.
- Затем эту смесь аккуратно перемешать с оставшимися сливками до получения однородной массы.
Напомним, ранее мы делились рецептом банановых капкейков с кремом из сливочного сыра.
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Источник: Сегодня