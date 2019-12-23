Как приготовить шоколадные пирожные без сахара: пошаговый рецепт с видео
Готовим вкусные и полезные шоколадные пирожные
Шоколад обожают все, а шоколадное пирожное – мечта каждого любителя сладкого. Но не все могут его себе позволить, потому что в обычном пирожном около 600 ккал. Кондитер Марина Иванченко предлагает диетическую версию этого десерта, которая содержит 325 ккал.
Полезные шоколадные пирожные без сахара
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для пирожных:
- 90 г черного шоколада
- 20 г какао 10-12%
- 30 г мальтитола
- 100 г пюре авокадо
- 30 г кукурузного крахмала
- 60 г миндальной муки
- 60 г амарантовой муки
- 75 г кокосового сахара
- 5 яиц
- 50 г изюма
- 20 г коньяка
- 10 г разрыхлителя
Для глазури:
- 100 г черного шоколада
- 30 г растительного масла
- 30 г измельченных орехов
Способ приготовления:
- Шоколад растопите. Сделайте пюре из авокадо, смешав фрукт с кокосовым сахаром.
- Отдельно взбейте белки и желтки. К желткам добавьте шоколад и пюре из авокадо, какао, миндальную и амарантовую муку. Затем добавьте кукурузный крахмал, разрыхлитель и предварительно замоченный изюм.
- Отдельно взбейте белки с мальтитолом, добавьте в тесто.
- Выложите в формочки для выпекания. Готовьте при 170 ºС в течение 30 минут.
- Для глазури смешайте растопленный шоколад, масло и измельченные орехи.
- Основы для пирожных остудите и полейте глазурью. Остудите до 20 ºС.
- Украсьте десерт ягодами и шоколадными фигурками.
Как сделать миндальную муку
Сырой миндаль залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетическую шарлотку от Марины Иванченко. "Сегодня" также делились рецептом миндальных пирожных без сахара.
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