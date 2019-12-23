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Как приготовить шоколадные пирожные без сахара: пошаговый рецепт с видео

Готовим вкусные и полезные шоколадные пирожные

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:06

Шоколад обожают все, а шоколадное пирожное – мечта каждого любителя сладкого. Но не все могут его себе позволить, потому что в обычном пирожном около 600 ккал. Кондитер Марина Иванченко предлагает диетическую версию этого десерта, которая содержит 325 ккал.

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Полезные шоколадные пирожные без сахара

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для пирожных:

  • 90 г черного шоколада
  • 20 г какао 10-12%
  • 30 г мальтитола
  • 100 г пюре авокадо
  • 30 г кукурузного крахмала
  • 60 г миндальной муки
  • 60 г амарантовой муки
  • 75 г кокосового сахара
  • 5 яиц
  • 50 г изюма
  • 20 г коньяка
  • 10 г разрыхлителя

Для глазури:

  • 100 г черного шоколада
  • 30 г растительного масла
  • 30 г измельченных орехов

Способ приготовления:

  1. Шоколад растопите. Сделайте пюре из авокадо, смешав фрукт с кокосовым сахаром.
  2. Отдельно взбейте белки и желтки. К желткам добавьте шоколад и пюре из авокадо, какао, миндальную и амарантовую муку. Затем добавьте кукурузный крахмал, разрыхлитель и предварительно замоченный изюм.
  3. Отдельно взбейте белки с мальтитолом, добавьте в тесто.
  4. Выложите в формочки для выпекания. Готовьте при 170 ºС в течение 30 минут.
  5. Для глазури смешайте растопленный шоколад, масло и измельченные орехи.
  6. Основы для пирожных остудите и полейте глазурью. Остудите до 20 ºС.
  7. Украсьте десерт ягодами и шоколадными фигурками.

Как сделать миндальную муку

Сырой миндаль залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетическую шарлотку от Марины Иванченко. "Сегодня" также делились рецептом миндальных пирожных без сахара.

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Источник: Сегодня
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