Как приготовить шоколадные пирожные без сахара: пошаговый рецепт с видео

Готовим вкусные и полезные шоколадные пирожные

Шоколад обожают все, а шоколадное пирожное – мечта каждого любителя сладкого. Но не все могут его себе позволить, потому что в обычном пирожном около 600 ккал. Кондитер Марина Иванченко предлагает диетическую версию этого десерта, которая содержит 325 ккал.

Полезные шоколадные пирожные без сахара

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Для пирожных:

90 г черного шоколада

20 г какао 10-12%

30 г мальтитола

100 г пюре авокадо

30 г кукурузного крахмала

60 г миндальной муки

60 г амарантовой муки

75 г кокосового сахара

5 яиц

50 г изюма

20 г коньяка

10 г разрыхлителя

Для глазури:

100 г черного шоколада

30 г растительного масла

30 г измельченных орехов

Способ приготовления:

Шоколад растопите. Сделайте пюре из авокадо, смешав фрукт с кокосовым сахаром. Отдельно взбейте белки и желтки. К желткам добавьте шоколад и пюре из авокадо, какао, миндальную и амарантовую муку. Затем добавьте кукурузный крахмал, разрыхлитель и предварительно замоченный изюм. Отдельно взбейте белки с мальтитолом, добавьте в тесто. Выложите в формочки для выпекания. Готовьте при 170 ºС в течение 30 минут. Для глазури смешайте растопленный шоколад, масло и измельченные орехи. Основы для пирожных остудите и полейте глазурью. Остудите до 20 ºС. Украсьте десерт ягодами и шоколадными фигурками.

Как сделать миндальную муку

Сырой миндаль залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетическую шарлотку от Марины Иванченко. "Сегодня" также делились рецептом миндальных пирожных без сахара.

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