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Как приготовить шоколадный фондан: рецепт от Марты Стюарт

Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:21
Шоколадный фондан
Шоколадный фондан
Фото: freepik.com

Особенностью фондана является твердая хрустящая оболочка и жидкая начинка. Рецепт Марты Стюарт навеян порционными шоколадными пирожными с жидкой серединкой от шеф-повара Жана-Жоржа Вонгерихтена, которые являются его фирменным десертом.

Шоколадный фондан

Рецепт на 4 порции:

  • 1/2 чашки (115 г) несоленого масла, нарезанного на кусочки
  • 115 г черного шоколада с содержанием какао 54%, нарезанного
  • 2 больших яйца
  • 2 больших яичных желтка
  • 1/4 стакана сахара
  • 2 чайные ложки универсальной муки
  • Взбитые сливки (по желанию)

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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте маслом и слегка присыпьте мукой четыре формочки рамекин. Высыпьте лишнюю муку.
  2. Растопите нарезанный шоколад и масло на водяной бане. Перемешайте. 
  3. Тем временем взбейте яйца, желтки и сахар до получения светлой пышной массы.
  4. Добавьте к яйцам муку и перемешайте. Затем вмешайте теплый растопленный шоколад и масло. Разделите жидкое тесто равномерно между формами.
  5. Выпекайте на противне в течение 7-8 минут. По краям пирожные схватятся, но центр все еще будет довольно мягким.
  6. Немедленно переверните каждую форму на тарелку и оставьте на 10 секунд. Уберите рамекины, приподняв их с одной стороны.
  7. Подавайте десерт сразу же со взбитыми сливками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лава-кейк от Асмик Гаспарян. "Сегодня" также делились рецептом шоколадно-кофейного фондана от Ники Белоцерковской.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

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Источник: Сегодня
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