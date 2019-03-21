Как приготовить шоколадный фондан: рецепт от Марты Стюарт
Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг
Особенностью фондана является твердая хрустящая оболочка и жидкая начинка. Рецепт Марты Стюарт навеян порционными шоколадными пирожными с жидкой серединкой от шеф-повара Жана-Жоржа Вонгерихтена, которые являются его фирменным десертом.
Шоколадный фондан
Рецепт на 4 порции:
- 1/2 чашки (115 г) несоленого масла, нарезанного на кусочки
- 115 г черного шоколада с содержанием какао 54%, нарезанного
- 2 больших яйца
- 2 больших яичных желтка
- 1/4 стакана сахара
- 2 чайные ложки универсальной муки
- Взбитые сливки (по желанию)
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте маслом и слегка присыпьте мукой четыре формочки рамекин. Высыпьте лишнюю муку.
- Растопите нарезанный шоколад и масло на водяной бане. Перемешайте.
- Тем временем взбейте яйца, желтки и сахар до получения светлой пышной массы.
- Добавьте к яйцам муку и перемешайте. Затем вмешайте теплый растопленный шоколад и масло. Разделите жидкое тесто равномерно между формами.
- Выпекайте на противне в течение 7-8 минут. По краям пирожные схватятся, но центр все еще будет довольно мягким.
- Немедленно переверните каждую форму на тарелку и оставьте на 10 секунд. Уберите рамекины, приподняв их с одной стороны.
- Подавайте десерт сразу же со взбитыми сливками.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить лава-кейк от Асмик Гаспарян. "Сегодня" также делились рецептом шоколадно-кофейного фондана от Ники Белоцерковской.
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
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Источник: Сегодня