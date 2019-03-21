Как приготовить шоколадный фондан: рецепт от Марты Стюарт

Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг

Шоколадный фондан Фото: freepik.com

Особенностью фондана является твердая хрустящая оболочка и жидкая начинка. Рецепт Марты Стюарт навеян порционными шоколадными пирожными с жидкой серединкой от шеф-повара Жана-Жоржа Вонгерихтена, которые являются его фирменным десертом.

Шоколадный фондан

Рецепт на 4 порции:

1/2 чашки (115 г) несоленого масла, нарезанного на кусочки

115 г черного шоколада с содержанием какао 54%, нарезанного

2 больших яйца

2 больших яичных желтка

1/4 стакана сахара

2 чайные ложки универсальной муки

Взбитые сливки (по желанию)

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте маслом и слегка присыпьте мукой четыре формочки рамекин. Высыпьте лишнюю муку. Растопите нарезанный шоколад и масло на водяной бане. Перемешайте. Тем временем взбейте яйца, желтки и сахар до получения светлой пышной массы. Добавьте к яйцам муку и перемешайте. Затем вмешайте теплый растопленный шоколад и масло. Разделите жидкое тесто равномерно между формами. Выпекайте на противне в течение 7-8 минут. По краям пирожные схватятся, но центр все еще будет довольно мягким. Немедленно переверните каждую форму на тарелку и оставьте на 10 секунд. Уберите рамекины, приподняв их с одной стороны. Подавайте десерт сразу же со взбитыми сливками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лава-кейк от Асмик Гаспарян. "Сегодня" также делились рецептом шоколадно-кофейного фондана от Ники Белоцерковской.

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