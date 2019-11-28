Как приготовить шоколадный фондан в домашних условиях
Шоколадный фондан – популярный десерт родом из Франции
Шоколадный фондан – десерт, который подают даже в дорогих ресторанах, хотя его можно легко приготовить на собственной кухне из доступных продуктов.
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Главный секрет фондана – не запекать его слишком долго, чтобы серединка оставалась жидкой.
Шоколадний фондан: классический рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 413 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г черного шоколада
- 40 г сливочного масла
- 2 яйца
- 2 ст. ложки муки
- 2 ст. ложки сахарной пудры
- Щепотка соли
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- Какао – посыпки
- Мороженое – для подачи
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахарной пудрой. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и щепотку соли. Еще раз взбейте миксером.
- Шоколад и сливочное масло растопите (на медленном огне или на водяной бане). Немного остудите и добавьте в жидкое тесто. Перемешайте силиконовой лопаткой.
- Маленькие керамические формочки смажьте сливочным маслом, присыпьте какао и заполните жидким тестом на половину.
- Выпекайте в течение 5-7 минут при температуре 210 ºС.
Как подавать шоколадный фондан
Подавайте горячий шоколадный десерт с шариком мороженого, свежими фруктами и десертным соусом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать панна котту с шоколадом.
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Источник: Сегодня