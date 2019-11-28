Как приготовить шоколадный фондан в домашних условиях

Шоколадный фондан – популярный десерт родом из Франции

Фондан с черным шоколадом Фото: freepik.com

Шоколадный фондан – десерт, который подают даже в дорогих ресторанах, хотя его можно легко приготовить на собственной кухне из доступных продуктов.

Смотрите видео о самых дорогих десертах мира:

Главный секрет фондана – не запекать его слишком долго, чтобы серединка оставалась жидкой.

Шоколадний фондан: классический рецепт

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

413 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г черного шоколада

40 г сливочного масла

2 яйца

2 ст. ложки муки

2 ст. ложки сахарной пудры

Щепотка соли

1 ч. ложка разрыхлителя

Какао – посыпки

Мороженое – для подачи

Способ приготовления:

Яйца взбейте с сахарной пудрой. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и щепотку соли. Еще раз взбейте миксером. Шоколад и сливочное масло растопите (на медленном огне или на водяной бане). Немного остудите и добавьте в жидкое тесто. Перемешайте силиконовой лопаткой. Маленькие керамические формочки смажьте сливочным маслом, присыпьте какао и заполните жидким тестом на половину. Выпекайте в течение 5-7 минут при температуре 210 ºС.

Как подавать шоколадный фондан

Подавайте горячий шоколадный десерт с шариком мороженого, свежими фруктами и десертным соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать панна котту с шоколадом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.