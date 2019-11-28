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Как приготовить шоколадный фондан в домашних условиях

Шоколадный фондан – популярный десерт родом из Франции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
Фондан с черным шоколадом
Фондан с черным шоколадом
Фото: freepik.com

Шоколадный фондан – десерт, который подают даже в дорогих ресторанах, хотя его можно легко приготовить на собственной кухне из доступных продуктов.

Смотрите видео о самых дорогих десертах мира:

Главный секрет фондана – не запекать его слишком долго, чтобы серединка оставалась жидкой.

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Шоколадний фондан: классический рецепт

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 413 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г черного шоколада
  • 40 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 2 ст. ложки муки
  • 2 ст. ложки сахарной пудры
  • Щепотка соли
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • Какао – посыпки
  • Мороженое – для подачи

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахарной пудрой. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и щепотку соли. Еще раз взбейте миксером.
  2. Шоколад и сливочное масло растопите (на медленном огне или на водяной бане). Немного остудите и добавьте в жидкое тесто. Перемешайте силиконовой лопаткой.
  3. Маленькие керамические формочки смажьте сливочным маслом, присыпьте какао и заполните жидким тестом на половину.
  4. Выпекайте в течение 5-7 минут при температуре 210 ºС.

Как подавать шоколадный фондан

Подавайте горячий шоколадный десерт с шариком мороженого, свежими фруктами и десертным соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать панна котту с шоколадом.

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Источник: Сегодня
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