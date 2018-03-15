Как приготовить шоколадный мусс: рецепт Руслана Сеничкина

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Шоколадный мусс

Фото: пресс-служба

Ингредиенты:

Сахар – 2 ст. л.

Вода – 4 ст. л.

Коньяк – 2 ст. л.

Желтки 4-х яиц

Белки 4-х яиц

Сливочное масло – 2 ст. л.

Черный шоколад – 200 г

Апельсиновый фреш – 4 ст. л.

Цедра апельсина или лимона – 1 шт.

Рецепт приготовления:

1. В миске соединить сливочное масло, измельченный черный шоколад, 2 ст. л. сахара и 4 ложки холодной воды. Все растопить на водяной бане и превратить в шоколадную однородную смесь.

"Известно, что черный шоколад называют афродизиаком благодаря способности стимулировать нервную систему. Дофамин и серотонин, а также другие стимуляторы, которые находятся в шоколаде, облегчают боль и вызывают хорошее настроение. У меня на кухне нет никаких запретов, и время нарушить алкогольное правило – добавить в смесь ликерчика ... или коньячка. Но стоп-стоп-стоп! Не надо меня в чем-то обвинять. Алкоголь испарится, а пикантный вкус и аромат останутся", – говорит Руслан Сеничкин.

Фото: пресс-служба

2. Отделить желтки от белков. В желтки добавить апельсиновый фреш и лимонную цедру, можно апельсиновую. Все перебить венчиком.

3. Взбитые желтки перемешать с растопленным шоколадом. Оставшиеся белки взбить до крепкой пены и соединить с шоколадной смесью. Осторожно, чтобы воздушность сохранилась в десерте, перемешать лопаткой.

4. Залить в формочки или стаканы для десертов. Поставить десерт в холодильник и ждать полного застывания.

Напомним, ранее телеведущий поделился рецептом тарта с фетой и шпинатом. Руслан Сеничкин также рассказал, как приготовить рогалики с начинкой на завтрак.