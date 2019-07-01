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Как приготовить шоколадный пирог с вишней и какао: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного пирога с вишней и шоколадом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Пирог с вишней и какао к чаю
Пирог с вишней и какао к чаю
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный, но быстрый пирог с вишней? Тогда обратите внимание на этот рецепт выпечки. Вам нужно будет отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, затем соединить их, добавить в тесто вишни и отправить все запекаться в духовку. По желанию можно покрыть готовый пирог шоколадной глазурью.

Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишни:

Пирог с вишней и какао-порошком

Ингредиенты:

  • 175 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 50 г темного порошка какао
  • 150 г сахара
  • 250 мл молока или йогурта без добавок
  • 2 яйца
  • 100-125 г растопленного масла
  • 1 ч.л. ванильной эссенции
  • 300 г свежих, замороженных или консервированных вишен без косточек
  • 1 ст.л. крахмала

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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 С.
  2. Застелить круглую форму диаметром 20 см форму бумагой для выпечки.
  3. Просеять муку, соду и какао, добавить сахар.
  4. Смешать молоко, масло, ваниль и яйца, влить в середину сухой смеси ингредиентов. Взбить миксером на маленькой скорости, увеличить скорость и взбивать 3-4 минуты до кремообразной консистенции.
  5. Вишни пересыпать крахмалом. 
  6. Вылить тесто в форму, сверху выложить вишню. Выпекать 30-40 минут, готовность проверить зубочисткой. 
  7. Остудить в форме 5 минут, затем окончательно остудить на решетке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

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Источник: Сегодня
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