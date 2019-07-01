Как приготовить шоколадный пирог с вишней и какао: пошаговый рецепт
Рецепт вкусного пирога с вишней и шоколадом
Хотите приготовить вкусный, но быстрый пирог с вишней? Тогда обратите внимание на этот рецепт выпечки. Вам нужно будет отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, затем соединить их, добавить в тесто вишни и отправить все запекаться в духовку. По желанию можно покрыть готовый пирог шоколадной глазурью.
Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишни:
Пирог с вишней и какао-порошком
Ингредиенты:
- 175 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 50 г темного порошка какао
- 150 г сахара
- 250 мл молока или йогурта без добавок
- 2 яйца
- 100-125 г растопленного масла
- 1 ч.л. ванильной эссенции
- 300 г свежих, замороженных или консервированных вишен без косточек
- 1 ст.л. крахмала
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 С.
- Застелить круглую форму диаметром 20 см форму бумагой для выпечки.
- Просеять муку, соду и какао, добавить сахар.
- Смешать молоко, масло, ваниль и яйца, влить в середину сухой смеси ингредиентов. Взбить миксером на маленькой скорости, увеличить скорость и взбивать 3-4 минуты до кремообразной консистенции.
- Вишни пересыпать крахмалом.
- Вылить тесто в форму, сверху выложить вишню. Выпекать 30-40 минут, готовность проверить зубочисткой.
- Остудить в форме 5 минут, затем окончательно остудить на решетке.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.
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Источник: Сегодня