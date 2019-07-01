Как приготовить шоколадный пирог с вишней и какао: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного пирога с вишней и шоколадом

Пирог с вишней и какао к чаю Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный, но быстрый пирог с вишней? Тогда обратите внимание на этот рецепт выпечки. Вам нужно будет отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, затем соединить их, добавить в тесто вишни и отправить все запекаться в духовку. По желанию можно покрыть готовый пирог шоколадной глазурью.

Смотрите видео, как легко извлечь косточки из вишни:

Пирог с вишней и какао-порошком

Ингредиенты:

175 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

50 г темного порошка какао

150 г сахара

250 мл молока или йогурта без добавок

2 яйца

100-125 г растопленного масла

1 ч.л. ванильной эссенции

300 г свежих, замороженных или консервированных вишен без косточек

1 ст.л. крахмала

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 С. Застелить круглую форму диаметром 20 см форму бумагой для выпечки. Просеять муку, соду и какао, добавить сахар. Смешать молоко, масло, ваниль и яйца, влить в середину сухой смеси ингредиентов. Взбить миксером на маленькой скорости, увеличить скорость и взбивать 3-4 минуты до кремообразной консистенции. Вишни пересыпать крахмалом. Вылить тесто в форму, сверху выложить вишню. Выпекать 30-40 минут, готовность проверить зубочисткой. Остудить в форме 5 минут, затем окончательно остудить на решетке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

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