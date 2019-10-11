Как приготовить шоколадный торт в мультиварке на кипятке
Рецепт домашнего торта с насыщенным шоколадным вкусом
Мультиварка идеально подходит для приготовления выпечки. Бисквиты в ней получаются пышными, воздушными и хорошо пропеченными.
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Мы рекомендуем приготовить в мультиварке вкусный шоколадный торт на кипятке с нежным сливочным кремом.
Шоколадный торт в мультиварке на кипятке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 320 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для коржей:
- 2 стакана муки
- 2 стакана сахара
- 6 ст.л. какао-порошка
- 1.5 ч.л. разрыхлителя
- 1.5 ч.л. соды для выпечки
- 2 яйца
- 1 стакан молока
- 1/2 стакана растительного масла
- 1 стакан молока
Для крема:
- 500 мл жирных сливок
- 200 г темного шоколада
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Способ приготовления:
- Смешать в миске муку, соду, разрыхлитель, какао и сахар.
- В другой посуде слегка взбить венчиком яйца. Добавить к ним молоко и масло, хорошо перемешать.
- Соединить сухую и жидкую части, размешать венчиком до однородного состояния.
- Вскипятить воду и вылить ее в тесто. Тщательно размешать, чтобы получилось жидкое тесто.
- Чашу мультиварки смазать небольшим количеством растительного масла, вылить в нее тесто.
- Готовить в режиме "Выпечка" в течение 1 часа 45 минут. После окончания выпечки крышку приоткрыть, дать бисквиту остыть, вынуть чашу и корж из нее.
- Сливки хорошо подогреть на огне, не доводя до кипения. Добавить в них поломанный на кусочки шоколад и, интенсивно взбивая венчиком, размешиваем сливки до полного растворения шоколада. Убрать в холодильник на несколько часов.
- Остывшую массу взбить миксером до состояния густого крема.
- Разрезать бисквит на 3-4 коржа, в зависимости от его высоты.
- Смазать каждый корж щедрой порцией крема.
- Покрыть остатками крема верх и бока торта.
- Готовый торт убрать в холодильник на несколько часов, для пропитки. Украсить десерт по желанию.
Секреты приготовления шоколадного торта
- Выбирайте для приготовления темный какао-порошок без сахара, а для крема – черный шоколад с содержанием какао не мене 56%;
- Сливки должны быть жирностью минимум 30%;
- Такой торт можно приготовить и с другими кремами. Можно взбить просто сливки с сахарной пудрой, можно взять маскарпоне вместо сливок;
- Бисквит по этому рецепту отлично подходит для приготовления торта "Черный лес".
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь шоколадный кекс с бананами и орехами.
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Источник: Сегодня