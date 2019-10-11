Как приготовить шоколадный торт в мультиварке на кипятке

Рецепт домашнего торта с насыщенным шоколадным вкусом

Шоколадный торт на кипятке Фото: Depositphotos

Мультиварка идеально подходит для приготовления выпечки. Бисквиты в ней получаются пышными, воздушными и хорошо пропеченными.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Мы рекомендуем приготовить в мультиварке вкусный шоколадный торт на кипятке с нежным сливочным кремом.

Шоколадный торт в мультиварке на кипятке

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

320 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для коржей:

2 стакана муки

2 стакана сахара

6 ст.л. какао-порошка

1.5 ч.л. разрыхлителя

1.5 ч.л. соды для выпечки

2 яйца

1 стакан молока

1/2 стакана растительного масла

1 стакан молока

Для крема:

500 мл жирных сливок

200 г темного шоколада

Способ приготовления:

Смешать в миске муку, соду, разрыхлитель, какао и сахар. В другой посуде слегка взбить венчиком яйца. Добавить к ним молоко и масло, хорошо перемешать. Соединить сухую и жидкую части, размешать венчиком до однородного состояния. Вскипятить воду и вылить ее в тесто. Тщательно размешать, чтобы получилось жидкое тесто. Чашу мультиварки смазать небольшим количеством растительного масла, вылить в нее тесто. Готовить в режиме "Выпечка" в течение 1 часа 45 минут. После окончания выпечки крышку приоткрыть, дать бисквиту остыть, вынуть чашу и корж из нее. Сливки хорошо подогреть на огне, не доводя до кипения. Добавить в них поломанный на кусочки шоколад и, интенсивно взбивая венчиком, размешиваем сливки до полного растворения шоколада. Убрать в холодильник на несколько часов. Остывшую массу взбить миксером до состояния густого крема. Разрезать бисквит на 3-4 коржа, в зависимости от его высоты. Смазать каждый корж щедрой порцией крема. Покрыть остатками крема верх и бока торта. Готовый торт убрать в холодильник на несколько часов, для пропитки. Украсить десерт по желанию.

Секреты приготовления шоколадного торта

Выбирайте для приготовления темный какао-порошок без сахара, а для крема – черный шоколад с содержанием какао не мене 56%;

Сливки должны быть жирностью минимум 30%;

Такой торт можно приготовить и с другими кремами. Можно взбить просто сливки с сахарной пудрой, можно взять маскарпоне вместо сливок;

Бисквит по этому рецепту отлично подходит для приготовления торта "Черный лес".

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь шоколадный кекс с бананами и орехами.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.