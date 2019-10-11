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Как приготовить шоколадный торт в мультиварке на кипятке

Рецепт домашнего торта с насыщенным шоколадным вкусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Шоколадный торт на кипятке
Шоколадный торт на кипятке
Фото: Depositphotos

Мультиварка идеально подходит для приготовления выпечки. Бисквиты в ней получаются пышными, воздушными и хорошо пропеченными.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Мы рекомендуем приготовить в мультиварке вкусный шоколадный торт на кипятке с нежным сливочным кремом.

Шоколадный торт в мультиварке на кипятке

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 320 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для коржей:

  • 2 стакана муки
  • 2 стакана сахара
  • 6 ст.л. какао-порошка
  • 1.5 ч.л. разрыхлителя
  • 1.5 ч.л. соды для выпечки
  • 2 яйца
  • 1 стакан молока
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1 стакан молока

Для крема:

  • 500 мл жирных сливок
  • 200 г темного шоколада

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Способ приготовления:

  1. Смешать в миске муку, соду, разрыхлитель, какао и сахар.
  2. В другой посуде слегка взбить венчиком яйца. Добавить к ним молоко и масло, хорошо перемешать.
  3. Соединить сухую и жидкую части, размешать венчиком до однородного состояния.
  4. Вскипятить воду и вылить ее в тесто. Тщательно размешать, чтобы получилось жидкое тесто.
  5. Чашу мультиварки смазать небольшим количеством растительного масла, вылить в нее тесто.
  6. Готовить в режиме "Выпечка" в течение 1 часа 45 минут. После окончания выпечки крышку приоткрыть, дать бисквиту остыть, вынуть чашу и корж из нее.
  7. Сливки хорошо подогреть на огне, не доводя до кипения. Добавить в них поломанный на кусочки шоколад и, интенсивно взбивая венчиком, размешиваем сливки до полного растворения шоколада. Убрать в холодильник на несколько часов.
  8. Остывшую массу взбить миксером до состояния густого крема.
  9. Разрезать бисквит на 3-4 коржа, в зависимости от его высоты.
  10. Смазать каждый корж щедрой порцией крема.
  11. Покрыть остатками крема верх и бока торта.
  12. Готовый торт убрать в холодильник на несколько часов, для пропитки. Украсить десерт по желанию.

Секреты приготовления шоколадного торта

  • Выбирайте для приготовления темный какао-порошок без сахара, а для крема – черный шоколад с содержанием какао не мене 56%;
  • Сливки должны быть жирностью минимум 30%;
  • Такой торт можно приготовить и с другими кремами. Можно взбить просто сливки с сахарной пудрой, можно взять маскарпоне вместо сливок;
  • Бисквит по этому рецепту отлично подходит для приготовления торта "Черный лес".

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь шоколадный кекс с бананами и орехами.

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Источник: Сегодня
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