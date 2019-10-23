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Как приготовить шведский салат из сельди и свеклы

Рецепт полезного осеннего салата с заправкой из сметаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Салат из селедки и свеклы
Салат из селедки и свеклы
Фото: Depositphotos

Этот сытный салат – отличная альтернатива винегрету и селедке под шубой. Он готовится из свеклы, филе сельди, картофеля и свежих огурцов, а заправляется смесью сметаны, лимонного сока и меда.

Смотрите видео, как приготовить сельдь по-шведски:

Подавать шведский салат лучше всего охлажденным, вместе с поджаренным ломтиками черного хлеба.

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Шведский салат из сельди

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 филе слабосоленой сельди
  • 1 большая вареная свекла
  • 4 средние вареные картофелины
  • 1 небольшая луковица
  • 2 небольших свежих огурчика
  • 3 веточки укропа

Для заправки:

  • 150 мл жирной сметаны
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. меда
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Филе сельди нарезать небольшими кусочками, свеклу, картофель и огурцы – кубиками.
  2. Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Укроп вымыть, обсушить и измельчить.
  3. Смешать в салатнице сельдь, свеклу, картофель и огурцы. Посолить, поперчить по вкусу.
  4. Перемешать сметану с лимонным соком и медом. Заправить салат и посыпать его укропом.

Как быстро сварить свеклу для салата

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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