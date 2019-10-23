Как приготовить шведский салат из сельди и свеклы
Рецепт полезного осеннего салата с заправкой из сметаны
Этот сытный салат – отличная альтернатива винегрету и селедке под шубой. Он готовится из свеклы, филе сельди, картофеля и свежих огурцов, а заправляется смесью сметаны, лимонного сока и меда.
Смотрите видео, как приготовить сельдь по-шведски:
Подавать шведский салат лучше всего охлажденным, вместе с поджаренным ломтиками черного хлеба.
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Шведский салат из сельди
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 107 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 филе слабосоленой сельди
- 1 большая вареная свекла
- 4 средние вареные картофелины
- 1 небольшая луковица
- 2 небольших свежих огурчика
- 3 веточки укропа
Для заправки:
- 150 мл жирной сметаны
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. меда
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Филе сельди нарезать небольшими кусочками, свеклу, картофель и огурцы – кубиками.
- Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Укроп вымыть, обсушить и измельчить.
- Смешать в салатнице сельдь, свеклу, картофель и огурцы. Посолить, поперчить по вкусу.
- Перемешать сметану с лимонным соком и медом. Заправить салат и посыпать его укропом.
Как быстро сварить свеклу для салата
Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.
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