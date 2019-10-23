Как приготовить шведский салат из сельди и свеклы

Рецепт полезного осеннего салата с заправкой из сметаны

Салат из селедки и свеклы Фото: Depositphotos

Этот сытный салат – отличная альтернатива винегрету и селедке под шубой. Он готовится из свеклы, филе сельди, картофеля и свежих огурцов, а заправляется смесью сметаны, лимонного сока и меда.

Смотрите видео, как приготовить сельдь по-шведски:

Подавать шведский салат лучше всего охлажденным, вместе с поджаренным ломтиками черного хлеба.

Шведский салат из сельди

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 филе слабосоленой сельди

1 большая вареная свекла

4 средние вареные картофелины

1 небольшая луковица

2 небольших свежих огурчика

3 веточки укропа

Для заправки:

150 мл жирной сметаны

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. меда

Соль, перец

Способ приготовления:

Филе сельди нарезать небольшими кусочками, свеклу, картофель и огурцы – кубиками. Луковицу очистить и нарезать полукольцами. Укроп вымыть, обсушить и измельчить. Смешать в салатнице сельдь, свеклу, картофель и огурцы. Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать сметану с лимонным соком и медом. Заправить салат и посыпать его укропом.

Как быстро сварить свеклу для салата

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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