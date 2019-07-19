Как приготовить скумбрию на мангале: три рецепта для пикника

Пошаговые рецепты запеченной рыбы на костре

Скумбрию можно жарить на гриле, запекать ее в духовке в фольге и без, а также готовить на сковороде. В течение нескольких дней ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман собирал оригинальные рецепты скумбрии на мангале. И, наконец, выбрал три самых интересных.

Скумбрия на костре с маринованным овощами

Фото: скриншот

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 тушка скумбрии

2 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. бальзамического уксуса

1 морковь

1 луковица

По щепотке соли и перца

Способ приготовления:

Смешайте соевый соус, бальзаческий уксус, соль и перец. Замаринуйте в части соуса лук и морковь. Наполните тушку рыбу овощами, смажьте остатками маринада. Плотно заверните скумбрию в фольгу и обжарьте на мангале до готовности (около 20 минут).

Скумбрия на мангале с кунжутом

Фото: скриншот

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 тушка скумбрии

3 ч.л. кунжута

3 ч.л. куркумы

1 ч.л. цедры лимона

2 ч.л. имбиря

2 ч.л. чабреца

Способ приготовления:

Рыбу посолите крупной солью. Смешайте куркуму, цедру лимона, имбирь, чабрец и кунжут. Натрите полученной смесью скумбрию и обжарьте ее на мангале.

Скумбрия с томатной пастой и сметаной

Фото: скриншот

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 тушка

1 ст.л. горчицы

2 ст.л. сметаны

1 ст.л. оливкового масла

2 ст.л томатной пасты

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Смешайте сметану с томатной пастой, оливковым маслом и горчицей. Добавьте измельченный чеснок. Замаринуйте скумбрию и обжарьте ее на решетке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из скумбрии. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в виноградных листьях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram