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Как приготовить скумбрию на мангале: три рецепта для пикника

Пошаговые рецепты запеченной рыбы на костре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00

Скумбрию можно жарить на гриле, запекать ее в духовке в фольге и без, а также готовить на сковороде. В течение нескольких дней ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман собирал оригинальные рецепты скумбрии на мангале. И, наконец, выбрал три самых интересных.

Скумбрия на костре с маринованным овощами

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 тушка скумбрии
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 2 ст.л. бальзамического уксуса
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • По щепотке соли и перца

Способ приготовления:

  1. Смешайте соевый соус, бальзаческий уксус, соль и перец. 
  2. Замаринуйте в части соуса лук и морковь.
  3. Наполните тушку рыбу овощами, смажьте остатками маринада.
  4. Плотно заверните скумбрию в фольгу и обжарьте на мангале до готовности (около 20 минут).

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Скумбрия на мангале с кунжутом

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 тушка скумбрии
  • 3 ч.л. кунжута
  • 3 ч.л. куркумы
  • 1 ч.л. цедры лимона
  • 2 ч.л. имбиря
  • 2 ч.л. чабреца

Способ приготовления:

  1. Рыбу посолите крупной солью.
  2. Смешайте куркуму, цедру лимона, имбирь, чабрец и кунжут. 
  3. Натрите полученной смесью скумбрию и обжарьте ее на мангале.

Скумбрия с томатной пастой и сметаной

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 тушка
  • 1 ст.л. горчицы
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л томатной пасты
  • 2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

  1. Смешайте сметану с томатной пастой, оливковым маслом и горчицей.
  2. Добавьте измельченный чеснок.
  3. Замаринуйте скумбрию и обжарьте ее на решетке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из скумбрии. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в виноградных листьях.

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Источник: Сегодня
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