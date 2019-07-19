Как приготовить скумбрию на мангале: три рецепта для пикника
Пошаговые рецепты запеченной рыбы на костре
Скумбрию можно жарить на гриле, запекать ее в духовке в фольге и без, а также готовить на сковороде. В течение нескольких дней ведущий телеканала "Украина" Григорий Герман собирал оригинальные рецепты скумбрии на мангале. И, наконец, выбрал три самых интересных.
Скумбрия на костре с маринованным овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 тушка скумбрии
- 2 ст.л. соевого соуса
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- 1 морковь
- 1 луковица
- По щепотке соли и перца
Способ приготовления:
- Смешайте соевый соус, бальзаческий уксус, соль и перец.
- Замаринуйте в части соуса лук и морковь.
- Наполните тушку рыбу овощами, смажьте остатками маринада.
- Плотно заверните скумбрию в фольгу и обжарьте на мангале до готовности (около 20 минут).
Скумбрия на мангале с кунжутом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 тушка скумбрии
- 3 ч.л. кунжута
- 3 ч.л. куркумы
- 1 ч.л. цедры лимона
- 2 ч.л. имбиря
- 2 ч.л. чабреца
Способ приготовления:
- Рыбу посолите крупной солью.
- Смешайте куркуму, цедру лимона, имбирь, чабрец и кунжут.
- Натрите полученной смесью скумбрию и обжарьте ее на мангале.
Скумбрия с томатной пастой и сметаной
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 тушка
- 1 ст.л. горчицы
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ст.л. оливкового масла
- 2 ст.л томатной пасты
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Смешайте сметану с томатной пастой, оливковым маслом и горчицей.
- Добавьте измельченный чеснок.
- Замаринуйте скумбрию и обжарьте ее на решетке.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из скумбрии. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в виноградных листьях.
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Источник: Сегодня