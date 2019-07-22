Как приготовить сливовый пирог с безе: пошаговый рецепт
Домашняя выпечка со свежими сливами и меренгой в духовке
Рецепт пирога со сливами пригодится тем, кто хочет испечь что-нибудь вкусное к чаю. Песочный пирог со сливовой начинкой и меренгой – лучшее решение, если вы ждете гостей.
Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:
Сделать такой десерт довольно просто, хотя он требует немало времени на приготовление. Но результат вас приятно удивит. Сливы в рецепте можно заменить персиками, абрикосами, нектаринами или яблоками.
Пирог со сливами и безе
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 200 г несоленого масла комнатной температуры
- 200 г сахара
- 4 больших яйца комнатной температуры
- 1 столовая ложка сметаны
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 350 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1 кг слив, разрезанных на четвертинки
- 200 г сахарной пудры
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 С. Смажьте дно и бока противня размером 35 на 25 см сливочным маслом и присыпьте мукой.
- В средней миске смешайте муку и разрыхлитель. Отложите в сторону.
- Разделите яйца на желтки и белки.
- В большой миске взбейте масло с сахаром в светлую пену, около 3 минут. Добавьте яичные желтки по одному за раз, каждый раз взбивая. Добавьте сметану и ванильный экстракт, взбейте до образования однородной массы.
- Порциями добавьте смесь муки и разрыхлителя, перемешайте миксером. Чистыми руками соберите тесто в шар и поместите в подготовленную форму. Разровняйте тесто ладонями в один слой.
- Разложите сверху нарезанные сливы, посыпьте каждый кусочек примерно 1/2 чайной ложки сахара. Выпекайте в течение 40-50 минут или до тех пор, пока пирог не будет почти готов.
- В большой миске взбейте миксером яичные белки до образования мягких пиков. Порциями добавьте сахарную пудру и взбивайте до тех пор, пока смесь не станет блестящей и устойчивой, около 7-10 минут.
- Достаньте пирог из духовки. Вылейте на него безе и разровняйте силиконовой лопаткой.
- Поместите противень обратно в духовку и запекайте 20-25 минут, пока безе слегка не подрумянится.
- Достаньте сливовый пирог из духовки и дайте ему остыть в течение 10 минут. Нарежьте десерт на квадраты и осторожно выложите их на блюдо. По желанию пирог со сливами можно украсить карамельным топпингом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливовый пирог на сметане.
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Источник: Сегодня