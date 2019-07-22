Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить сливовый пирог с безе: пошаговый рецепт

Домашняя выпечка со свежими сливами и меренгой в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Пирог из слив с безе
Пирог из слив с безе
Фото: Depositphotos

Рецепт пирога со сливами пригодится тем, кто хочет испечь что-нибудь вкусное к чаю. Песочный пирог со сливовой начинкой и меренгой – лучшее решение, если вы ждете гостей.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Сделать такой десерт довольно просто, хотя он требует немало времени на приготовление. Но результат вас приятно удивит. Сливы в рецепте можно заменить персиками, абрикосами, нектаринами или яблоками.

Пирог со сливами и безе

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 200 г несоленого масла комнатной температуры
  • 200 г сахара
  • 4 больших яйца комнатной температуры
  • 1 столовая ложка сметаны
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 350 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1 кг слив, разрезанных на четвертинки
  • 200 г сахарной пудры

Читайте также
Классика французской кухни: готовим лимонный пирог с безе

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 С. Смажьте дно и бока противня размером 35 на 25 см сливочным маслом и присыпьте мукой.
  2. В средней миске смешайте муку и разрыхлитель. Отложите в сторону.
  3. Разделите яйца на желтки и белки. 
  4. В большой миске взбейте масло с сахаром в светлую пену, около 3 минут. Добавьте яичные желтки по одному за раз, каждый раз взбивая. Добавьте сметану и ванильный экстракт, взбейте до образования однородной массы. 
  5. Порциями добавьте смесь муки и разрыхлителя, перемешайте миксером. Чистыми руками соберите тесто в шар и поместите в подготовленную форму. Разровняйте тесто ладонями в один слой.
  6. Разложите сверху нарезанные сливы, посыпьте каждый кусочек примерно 1/2 чайной ложки сахара. Выпекайте в течение 40-50 минут или до тех пор, пока пирог не будет почти готов.
  7. В большой миске взбейте миксером яичные белки до образования мягких пиков. Порциями добавьте сахарную пудру и взбивайте до тех пор, пока смесь не станет блестящей и устойчивой, около 7-10 минут.
  8. Достаньте пирог из духовки. Вылейте на него безе и разровняйте силиконовой лопаткой.
  9. Поместите противень обратно в духовку и запекайте 20-25 минут, пока безе слегка не подрумянится. 
  10. Достаньте сливовый пирог из духовки и дайте ему остыть в течение 10 минут. Нарежьте десерт на квадраты и осторожно выложите их на блюдо. По желанию пирог со сливами можно украсить карамельным топпингом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливовый пирог на сметане.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Спиральный овощной пирог: рецепт дня Быстрый пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом Как приготовить меренговый рулет с ягодами: пошаговый рецепт Как приготовить пирог с малиной и взбитыми сливками: пошаговый рецепт
пирог сливы выпечка рецепт меренга
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 оригинальных идей хранения чашек
10 оригинальных идей хранения чашек
​Самый расслабляющий цвет в мире
​Самый расслабляющий цвет в мире
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ
Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ

Популярные статьи

Сегодня, 14:38Шоу-бизнес

Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день

Сегодня, 12:33Fun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 12:11Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

Вчера, 11:10Психология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

20 июляАфиша

Церемония закрытия ОМКФ 2019: видео с красной дорожки

20 июляПсихология

Как назвать мальчика в августе 2019 года: лучшие мужские имена

20 июляШоу-бизнес

23-летняя Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии

20 июляШоу-бизнес

Алена Шоптенко поделилась редким фото с мужем

20 июляFood

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

20 июляFun

20 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

19 июляШоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в отпуск: известно место

19 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 июляЭксклюзив

Янина Соколова: До 19 лет я была уверена, что мое развитие возможно только в России

Новости партнеров

Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко
Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова
Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова
НАСА: корабль Crew Dragon от SpaceX взорвался при посадке
НАСА: корабль Crew Dragon от SpaceX взорвался при посадке
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Блюдо дня: голубцы-пятиминутка
Вот, что о характере мужчины расскажет кофе
Вот, что о характере мужчины расскажет кофе
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь