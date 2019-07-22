Как приготовить сливовый пирог с безе: пошаговый рецепт

Домашняя выпечка со свежими сливами и меренгой в духовке

Пирог из слив с безе Фото: Depositphotos

Рецепт пирога со сливами пригодится тем, кто хочет испечь что-нибудь вкусное к чаю. Песочный пирог со сливовой начинкой и меренгой – лучшее решение, если вы ждете гостей.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Сделать такой десерт довольно просто, хотя он требует немало времени на приготовление. Но результат вас приятно удивит. Сливы в рецепте можно заменить персиками, абрикосами, нектаринами или яблоками.

Пирог со сливами и безе

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

200 г несоленого масла комнатной температуры

200 г сахара

4 больших яйца комнатной температуры

1 столовая ложка сметаны

1 чайная ложка ванильного экстракта

350 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

1 кг слив, разрезанных на четвертинки

200 г сахарной пудры

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 С. Смажьте дно и бока противня размером 35 на 25 см сливочным маслом и присыпьте мукой. В средней миске смешайте муку и разрыхлитель. Отложите в сторону. Разделите яйца на желтки и белки. В большой миске взбейте масло с сахаром в светлую пену, около 3 минут. Добавьте яичные желтки по одному за раз, каждый раз взбивая. Добавьте сметану и ванильный экстракт, взбейте до образования однородной массы. Порциями добавьте смесь муки и разрыхлителя, перемешайте миксером. Чистыми руками соберите тесто в шар и поместите в подготовленную форму. Разровняйте тесто ладонями в один слой. Разложите сверху нарезанные сливы, посыпьте каждый кусочек примерно 1/2 чайной ложки сахара. Выпекайте в течение 40-50 минут или до тех пор, пока пирог не будет почти готов. В большой миске взбейте миксером яичные белки до образования мягких пиков. Порциями добавьте сахарную пудру и взбивайте до тех пор, пока смесь не станет блестящей и устойчивой, около 7-10 минут. Достаньте пирог из духовки. Вылейте на него безе и разровняйте силиконовой лопаткой. Поместите противень обратно в духовку и запекайте 20-25 минут, пока безе слегка не подрумянится. Достаньте сливовый пирог из духовки и дайте ему остыть в течение 10 минут. Нарежьте десерт на квадраты и осторожно выложите их на блюдо. По желанию пирог со сливами можно украсить карамельным топпингом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливовый пирог на сметане.

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