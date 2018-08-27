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Как приготовить сливовый пирог: ТОП-5 рецептов

Конец августа и начало сентября – самое время печь пироги со сливами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47
Сливовый пирог можно готовить с совершенно разными начинками Фото: freepik.com
Сливовый пирог можно готовить с совершенно разными начинками Фото: freepik.com

Рецептов пирогов со сливами больше, чем с каким бы то ни было другим фруктом. Для приготовления вкусной домашней выпечки желательно выбирать сливы сорта "Венгерка" – они самые сочные и ароматные.

Сливовый пирог из дрожжевого теста

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Дрожжевой пирог со сливами
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Для теста:

  • 375 г муки
  • 20 г свежих дрожжей
  • 1 ч.л. + 75 г сахара
  • 125 мл молока
  • 60 г сливочного масла
  • 1/2 ст.л. лимонной цедры
  • 1 яйцо
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 2 кг слив
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 1-2 ч.л. молотой корицы

Рецепт приготовления:

  1. Просеять в миску муку, сделать углубление, раскрошить в него дрожжи, всыпать чайную ложку сахара, влить теплое молоко и размешать, захватив немного муки, чтобы в углублении образовалась густая кашица. Поставить на 15 минут в теплое место, чтобы дрожжи вспенились.
  2. Добавить в муку растопленное сливочное масло, сахар, соль, цедру и яйцо. С помощью миксера замесить эластичное тесто (вымешивать 5-7 минут).
  3. Немного помесить тесто вручную на посыпанном мукой столе. Сформировать шар, положить в миску, накрыть, оставить до увеличения объема вдвое. Снова хорошо вымесить и отбить тесто на столе, чтобы удалить крупные пузыри воздуха. Снова накрыть тесто и дать ему слегка подойти (около 10 минут).
  4. Сливы помыть, обсушить, разрезать пополам или на четвертинки, удалить косточки.
  5. Тесто раскатать на бумаге для выпечки по размерам противня, переложить вместе с бумагой на противень, сформировать небольшой бортик. Выложить на тесто сливы внахлест.
  6. Выпекать 20 минут в предварительно разогретой до 200 С духовке. Посыпать сахаром, смешанным с корицей, и печь еще 10 минут.
  7. Подавать пирог теплым или холодным вместе со взбитыми сливками.

Американский сливовый пирог

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Пирог со сливовой начинкой
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 3/4 стакана сахара
  • 113 г сливочного масла
  • 1 стакан муки
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 12 слив 
  • 2 ст.л. коричневого сахара
  • 1 ч.л. корицы

Рецепт приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром. По одному добавить яйца и соль, снова взбить.
  2. Добавить просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Получится довольно густое тесто.
  3. Готовое тесто выложить в смазанную или застеленную пергаментом форму. Разложить на тесте разрезанные на половинки сливы (шкуркой вниз).
  4. В отдельной чашке смешать 2 ст.л. сахара с 1 ч.л. корицы. Посыпать сливы сахаром.
  5. Поставить форму в разогретую до 180 С духовку и выпекать до готовности, 30-40 минут. Подавать сливовый пирог теплым вместе с шариком ванильного мороженого.
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Сливовый тарт Татен с корицей

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Перевернутый пирог со сливами
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 100 г сливочного масла
  • 1-2 ст.л. молока или воды

Для начинки:

  • 500 г слив
  • 90 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка корицы
  • 30 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

  1. Муку растереть вместе с кубиками сливочного масла и солью, чтобы получилась смесь, похожая на хлебные крошки. Добавить яйцо и молоко, замесить тесто и скатать его в шар. Отправить в холодильник на полчаса.
  2. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. 
  3. Растопить сливочное масло в сотейнике, добавить сахар, ваниль и корицу. Готовить, пока смесь не начнет пузыриться и приобретать золотисто-коричневый цвет. Вылить карамель в форму. Разложить сверху половинки слив кожицей вверх.
  4. Раскатать тесто, выложить его сверху и подвернуть края. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут или до золотистого цвета коржа.
  5. Готовый пирог немного остудить, накрыть форму плоской тарелкой и перевернуть.

Пряный сливовый пирог

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Сливовый пирог с пряностями
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 1/2 чашки муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. молотого кардамона
  • 75 г размягченного сливочного масла 
  • 3/4 чашки светло-коричневого сахара
  • 2 крупных яйца
  • 1/3 чашки растительного масла без запаха
  • тертая цедра 1 апельсина
  • 1 1/2 ч. л. ванильного экстракта
  • 8 слив, разрезанных пополам

Рецепт приготовления:

  1. Смешать муку с разрыхлителем, солью и кардамоном.
  2. Масло взбить в пышный светлый крем, около 3 минут. Добавить сахар, взбивать еще 2 минуты. Добавить по одному яйца, взбивая по минуте после каждого добавления.
  3. Добавить растительное масло, цедру и ваниль, перемешивая миксером на средней скорости. Всыпать мучную смесь в масляную, быстро перемешать.
  4. Форму для выпечки застелить пергаментом. Перелить тесто в форму, разровнять. Выложить сливы срезом вверх.
  5. Выпекать при 180 С в течение 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Остудить пирог в форме в течение 15 минут, после чего переложить на решетку.

Сливовый пирог с миндальным франжипаном

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Пирог с миндалем и сливами
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Для коржа:

  • 125 г сливочного масла
  • 4 ст.л. сахара
  • 250 г муки
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 пакетик ванильного сахара

Для начинки:

  • 1 кг слив 
  • 3 ст.л. муки
  • 50 г молотого миндаля
  • 75 г размягченного сливочного масла
  • 2 яйца
  • 50 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара

Рецепт приготовления:

  1. Муку для коржа просеять вместе с разрыхлителем, добавить яйцо, сахар, ваниль, мелко нарезанное сливочное масло и быстро порубить тесто ножом или в комбайне.
  2. Завернуть в пищевую пленку и отправить на 30 минут в холодильник.
  3. Оставшееся сливочное масло взбить с сахаром и яйцами, добавить муку, молотый миндаль и ваниль, хорошо перемешать.
  4. Сливы разрезать пополам, удалить косточки. Каждую половинку надрезать вдоль до середины.
  5. Разъемную форму диаметром 26 см смазать сливочным маслом. Выложить тесто и сформировать бортики.
  6. Сверху выложить начинку, разровнять. Придавливая, выложить сливы надрезанной частью вверх.
  7. Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут. Готовый пирог остудить в форме.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сделать и законсервировать сливовый соус на зиму. Мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино в домашних условиях:

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Источник: "Сегодня"
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