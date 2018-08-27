Как приготовить сливовый пирог: ТОП-5 рецептов
Конец августа и начало сентября – самое время печь пироги со сливами
Рецептов пирогов со сливами больше, чем с каким бы то ни было другим фруктом. Для приготовления вкусной домашней выпечки желательно выбирать сливы сорта "Венгерка" – они самые сочные и ароматные.
Сливовый пирог из дрожжевого теста
Ингредиенты:
Для теста:
- 375 г муки
- 20 г свежих дрожжей
- 1 ч.л. + 75 г сахара
- 125 мл молока
- 60 г сливочного масла
- 1/2 ст.л. лимонной цедры
- 1 яйцо
- щепотка соли
Для начинки:
- 2 кг слив
- 2-3 ст.л. сахара
- 1-2 ч.л. молотой корицы
Рецепт приготовления:
- Просеять в миску муку, сделать углубление, раскрошить в него дрожжи, всыпать чайную ложку сахара, влить теплое молоко и размешать, захватив немного муки, чтобы в углублении образовалась густая кашица. Поставить на 15 минут в теплое место, чтобы дрожжи вспенились.
- Добавить в муку растопленное сливочное масло, сахар, соль, цедру и яйцо. С помощью миксера замесить эластичное тесто (вымешивать 5-7 минут).
- Немного помесить тесто вручную на посыпанном мукой столе. Сформировать шар, положить в миску, накрыть, оставить до увеличения объема вдвое. Снова хорошо вымесить и отбить тесто на столе, чтобы удалить крупные пузыри воздуха. Снова накрыть тесто и дать ему слегка подойти (около 10 минут).
- Сливы помыть, обсушить, разрезать пополам или на четвертинки, удалить косточки.
- Тесто раскатать на бумаге для выпечки по размерам противня, переложить вместе с бумагой на противень, сформировать небольшой бортик. Выложить на тесто сливы внахлест.
- Выпекать 20 минут в предварительно разогретой до 200 С духовке. Посыпать сахаром, смешанным с корицей, и печь еще 10 минут.
- Подавать пирог теплым или холодным вместе со взбитыми сливками.
Американский сливовый пирог
Ингредиенты:
- 3/4 стакана сахара
- 113 г сливочного масла
- 1 стакан муки
- 2 яйца
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 12 слив
- 2 ст.л. коричневого сахара
- 1 ч.л. корицы
Рецепт приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбить с сахаром. По одному добавить яйца и соль, снова взбить.
- Добавить просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Получится довольно густое тесто.
- Готовое тесто выложить в смазанную или застеленную пергаментом форму. Разложить на тесте разрезанные на половинки сливы (шкуркой вниз).
- В отдельной чашке смешать 2 ст.л. сахара с 1 ч.л. корицы. Посыпать сливы сахаром.
- Поставить форму в разогретую до 180 С духовку и выпекать до готовности, 30-40 минут. Подавать сливовый пирог теплым вместе с шариком ванильного мороженого.
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Сливовый тарт Татен с корицей
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- щепотка соли
- 1 яйцо
- 100 г сливочного масла
- 1-2 ст.л. молока или воды
Для начинки:
- 500 г слив
- 90 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- щепотка корицы
- 30 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Муку растереть вместе с кубиками сливочного масла и солью, чтобы получилась смесь, похожая на хлебные крошки. Добавить яйцо и молоко, замесить тесто и скатать его в шар. Отправить в холодильник на полчаса.
- Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.
- Растопить сливочное масло в сотейнике, добавить сахар, ваниль и корицу. Готовить, пока смесь не начнет пузыриться и приобретать золотисто-коричневый цвет. Вылить карамель в форму. Разложить сверху половинки слив кожицей вверх.
- Раскатать тесто, выложить его сверху и подвернуть края. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут или до золотистого цвета коржа.
- Готовый пирог немного остудить, накрыть форму плоской тарелкой и перевернуть.
Пряный сливовый пирог
Ингредиенты:
- 1 1/2 чашки муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1/4 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. молотого кардамона
- 75 г размягченного сливочного масла
- 3/4 чашки светло-коричневого сахара
- 2 крупных яйца
- 1/3 чашки растительного масла без запаха
- тертая цедра 1 апельсина
- 1 1/2 ч. л. ванильного экстракта
- 8 слив, разрезанных пополам
Рецепт приготовления:
- Смешать муку с разрыхлителем, солью и кардамоном.
- Масло взбить в пышный светлый крем, около 3 минут. Добавить сахар, взбивать еще 2 минуты. Добавить по одному яйца, взбивая по минуте после каждого добавления.
- Добавить растительное масло, цедру и ваниль, перемешивая миксером на средней скорости. Всыпать мучную смесь в масляную, быстро перемешать.
- Форму для выпечки застелить пергаментом. Перелить тесто в форму, разровнять. Выложить сливы срезом вверх.
- Выпекать при 180 С в течение 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Остудить пирог в форме в течение 15 минут, после чего переложить на решетку.
Сливовый пирог с миндальным франжипаном
Ингредиенты:
Для коржа:
- 125 г сливочного масла
- 4 ст.л. сахара
- 250 г муки
- 1 яйцо
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 пакетик ванильного сахара
Для начинки:
- 1 кг слив
- 3 ст.л. муки
- 50 г молотого миндаля
- 75 г размягченного сливочного масла
- 2 яйца
- 50 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
Рецепт приготовления:
- Муку для коржа просеять вместе с разрыхлителем, добавить яйцо, сахар, ваниль, мелко нарезанное сливочное масло и быстро порубить тесто ножом или в комбайне.
- Завернуть в пищевую пленку и отправить на 30 минут в холодильник.
- Оставшееся сливочное масло взбить с сахаром и яйцами, добавить муку, молотый миндаль и ваниль, хорошо перемешать.
- Сливы разрезать пополам, удалить косточки. Каждую половинку надрезать вдоль до середины.
- Разъемную форму диаметром 26 см смазать сливочным маслом. Выложить тесто и сформировать бортики.
- Сверху выложить начинку, разровнять. Придавливая, выложить сливы надрезанной частью вверх.
- Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут. Готовый пирог остудить в форме.
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