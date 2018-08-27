Как приготовить сливовый пирог: ТОП-5 рецептов

Конец августа и начало сентября – самое время печь пироги со сливами

Сливовый пирог можно готовить с совершенно разными начинками Фото: freepik.com

Рецептов пирогов со сливами больше, чем с каким бы то ни было другим фруктом. Для приготовления вкусной домашней выпечки желательно выбирать сливы сорта "Венгерка" – они самые сочные и ароматные.

Сливовый пирог из дрожжевого теста

Дрожжевой пирог со сливами Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Для теста:

375 г муки

20 г свежих дрожжей

1 ч.л. + 75 г сахара

125 мл молока

60 г сливочного масла

1/2 ст.л. лимонной цедры

1 яйцо

щепотка соли

Для начинки:

2 кг слив

2-3 ст.л. сахара

1-2 ч.л. молотой корицы

Рецепт приготовления:

Просеять в миску муку, сделать углубление, раскрошить в него дрожжи, всыпать чайную ложку сахара, влить теплое молоко и размешать, захватив немного муки, чтобы в углублении образовалась густая кашица. Поставить на 15 минут в теплое место, чтобы дрожжи вспенились. Добавить в муку растопленное сливочное масло, сахар, соль, цедру и яйцо. С помощью миксера замесить эластичное тесто (вымешивать 5-7 минут). Немного помесить тесто вручную на посыпанном мукой столе. Сформировать шар, положить в миску, накрыть, оставить до увеличения объема вдвое. Снова хорошо вымесить и отбить тесто на столе, чтобы удалить крупные пузыри воздуха. Снова накрыть тесто и дать ему слегка подойти (около 10 минут). Сливы помыть, обсушить, разрезать пополам или на четвертинки, удалить косточки. Тесто раскатать на бумаге для выпечки по размерам противня, переложить вместе с бумагой на противень, сформировать небольшой бортик. Выложить на тесто сливы внахлест. Выпекать 20 минут в предварительно разогретой до 200 С духовке. Посыпать сахаром, смешанным с корицей, и печь еще 10 минут. Подавать пирог теплым или холодным вместе со взбитыми сливками.

Американский сливовый пирог

Пирог со сливовой начинкой Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

3/4 стакана сахара

113 г сливочного масла

1 стакан муки

2 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

12 слив

2 ст.л. коричневого сахара

1 ч.л. корицы

Рецепт приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить с сахаром. По одному добавить яйца и соль, снова взбить. Добавить просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Получится довольно густое тесто. Готовое тесто выложить в смазанную или застеленную пергаментом форму. Разложить на тесте разрезанные на половинки сливы (шкуркой вниз). В отдельной чашке смешать 2 ст.л. сахара с 1 ч.л. корицы. Посыпать сливы сахаром. Поставить форму в разогретую до 180 С духовку и выпекать до готовности, 30-40 минут. Подавать сливовый пирог теплым вместе с шариком ванильного мороженого.

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Сливовый тарт Татен с корицей

Перевернутый пирог со сливами Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

щепотка соли

1 яйцо

100 г сливочного масла

1-2 ст.л. молока или воды

Для начинки:

500 г слив

90 г сахара

10 г ванильного сахара

щепотка корицы

30 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

Муку растереть вместе с кубиками сливочного масла и солью, чтобы получилась смесь, похожая на хлебные крошки. Добавить яйцо и молоко, замесить тесто и скатать его в шар. Отправить в холодильник на полчаса. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Растопить сливочное масло в сотейнике, добавить сахар, ваниль и корицу. Готовить, пока смесь не начнет пузыриться и приобретать золотисто-коричневый цвет. Вылить карамель в форму. Разложить сверху половинки слив кожицей вверх. Раскатать тесто, выложить его сверху и подвернуть края. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут или до золотистого цвета коржа. Готовый пирог немного остудить, накрыть форму плоской тарелкой и перевернуть.

Пряный сливовый пирог

Сливовый пирог с пряностями Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 1/2 чашки муки

2 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соли

1/4 ч. л. молотого кардамона

75 г размягченного сливочного масла

3/4 чашки светло-коричневого сахара

2 крупных яйца

1/3 чашки растительного масла без запаха

тертая цедра 1 апельсина

1 1/2 ч. л. ванильного экстракта

8 слив, разрезанных пополам

Рецепт приготовления:

Смешать муку с разрыхлителем, солью и кардамоном. Масло взбить в пышный светлый крем, около 3 минут. Добавить сахар, взбивать еще 2 минуты. Добавить по одному яйца, взбивая по минуте после каждого добавления. Добавить растительное масло, цедру и ваниль, перемешивая миксером на средней скорости. Всыпать мучную смесь в масляную, быстро перемешать. Форму для выпечки застелить пергаментом. Перелить тесто в форму, разровнять. Выложить сливы срезом вверх. Выпекать при 180 С в течение 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Остудить пирог в форме в течение 15 минут, после чего переложить на решетку.

Сливовый пирог с миндальным франжипаном

Пирог с миндалем и сливами Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

Для коржа:

125 г сливочного масла

4 ст.л. сахара

250 г муки

1 яйцо

1 ч.л. разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

Для начинки:

1 кг слив

3 ст.л. муки

50 г молотого миндаля

75 г размягченного сливочного масла

2 яйца

50 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

Рецепт приготовления:

Муку для коржа просеять вместе с разрыхлителем, добавить яйцо, сахар, ваниль, мелко нарезанное сливочное масло и быстро порубить тесто ножом или в комбайне. Завернуть в пищевую пленку и отправить на 30 минут в холодильник. Оставшееся сливочное масло взбить с сахаром и яйцами, добавить муку, молотый миндаль и ваниль, хорошо перемешать. Сливы разрезать пополам, удалить косточки. Каждую половинку надрезать вдоль до середины. Разъемную форму диаметром 26 см смазать сливочным маслом. Выложить тесто и сформировать бортики. Сверху выложить начинку, разровнять. Придавливая, выложить сливы надрезанной частью вверх. Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 45-50 минут. Готовый пирог остудить в форме.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сделать и законсервировать сливовый соус на зиму. Мы также рассказывали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой.

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