Как приготовить сметанный торт-желе с фруктами и печеньем

Рецепт торта из сметанного желе с крекерами, мандаринами и киви

Желейный торт с фруктами и печеньем Фото: Depositphotos

Нежный, легкий торт-желе с фруктами – то, что нужно в летнюю жару. Он готовится из сметаны, сгущенного молока и желатина с добавлением киви, мандаринов и печенья.

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Желейный торт на сметане с фруктами

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Сметана – 500 г

Молоко сгущенное – 100 г

Киви – 1-2 шт.

Мандарины (можно консервированные) – 1-2 шт.

Крекеры – 80 г

Желатин – 15 г

Вода – 100 мл

Способ приготовления:

Фрукты помыть и почистить. Киви нарезать, мандарины разобрать на дольки и удалить пленки и косточки. Залить водой быстрорастворимый желатин и оставить его на 5 минут для набухания. Затем нагреть желатин в микроволновой печи на полной мощности в течение 30 секунд и перемешать до растворения. Не кипятить. На дно разъемной формы для выпечки, застеленной пищевой пленкой, выложить крекеры в один слой. Добавить половину мандаринов и киви. Взбить сметану со сгущенным молоком. Добавить растворенный в воде желатин. Перемешать и вылить на печенье с фруктами. Дать желе немного застыть на холоде и разложить сверху оставшиеся мандарины и киви. Поставить форму с тортом в холодильник на несколько часов. Спустя 3-4 часа достать форму с застывшим тортом-желе из холодильника и переложить его на блюдо.

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