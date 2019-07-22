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Как приготовить сметанный торт-желе с фруктами и печеньем

Рецепт торта из сметанного желе с крекерами, мандаринами и киви

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Желейный торт с фруктами и печеньем
Желейный торт с фруктами и печеньем
Фото: Depositphotos

Нежный, легкий торт-желе с фруктами – то, что нужно в летнюю жару. Он готовится из сметаны, сгущенного молока и желатина с добавлением киви, мандаринов и печенья.

Смотрите видео, как приготовить молочное желе с ягодами:

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Желейный торт на сметане с фруктами

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Сметана – 500 г
  • Молоко сгущенное – 100 г
  • Киви – 1-2 шт.
  • Мандарины (можно консервированные) – 1-2 шт.
  • Крекеры – 80 г
  • Желатин – 15 г
  • Вода – 100 мл

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Способ приготовления:

  1. Фрукты помыть и почистить. Киви нарезать, мандарины разобрать на дольки и удалить пленки и косточки.
  2. Залить водой быстрорастворимый желатин и оставить его на 5 минут для набухания.
  3. Затем нагреть желатин в микроволновой печи на полной мощности в течение 30 секунд и перемешать до растворения. Не кипятить.
  4. На дно разъемной формы для выпечки, застеленной пищевой пленкой, выложить крекеры в один слой. Добавить половину мандаринов и киви.
  5. Взбить сметану со сгущенным молоком. Добавить растворенный в воде желатин. Перемешать и вылить на печенье с фруктами.
  6. Дать желе немного застыть на холоде и разложить сверху оставшиеся мандарины и киви.
  7. Поставить форму с тортом в холодильник на несколько часов.
  8. Спустя 3-4 часа достать форму с застывшим тортом-желе из холодильника и переложить его на блюдо.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливочное желе с клубникой. Мы также писали, как приготовить чизкейк с ягодами и желе.

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Источник: Сегодня
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