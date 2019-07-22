Как приготовить сметанный торт-желе с фруктами и печеньем
Рецепт торта из сметанного желе с крекерами, мандаринами и киви
Нежный, легкий торт-желе с фруктами – то, что нужно в летнюю жару. Он готовится из сметаны, сгущенного молока и желатина с добавлением киви, мандаринов и печенья.
Смотрите видео, как приготовить молочное желе с ягодами:
Желейный торт на сметане с фруктами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Сметана – 500 г
- Молоко сгущенное – 100 г
- Киви – 1-2 шт.
- Мандарины (можно консервированные) – 1-2 шт.
- Крекеры – 80 г
- Желатин – 15 г
- Вода – 100 мл
Способ приготовления:
- Фрукты помыть и почистить. Киви нарезать, мандарины разобрать на дольки и удалить пленки и косточки.
- Залить водой быстрорастворимый желатин и оставить его на 5 минут для набухания.
- Затем нагреть желатин в микроволновой печи на полной мощности в течение 30 секунд и перемешать до растворения. Не кипятить.
- На дно разъемной формы для выпечки, застеленной пищевой пленкой, выложить крекеры в один слой. Добавить половину мандаринов и киви.
- Взбить сметану со сгущенным молоком. Добавить растворенный в воде желатин. Перемешать и вылить на печенье с фруктами.
- Дать желе немного застыть на холоде и разложить сверху оставшиеся мандарины и киви.
- Поставить форму с тортом в холодильник на несколько часов.
- Спустя 3-4 часа достать форму с застывшим тортом-желе из холодильника и переложить его на блюдо.
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Источник: Сегодня