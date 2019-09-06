Как приготовить смузи-боул: пошаговый рецепт

Рецепт смузи-боула с бананом и малиной в блендере

Смузи-боул с малиной и бананами Фото: pexels.com

Сейчас очень популярны смузи-боулы – густые муссовые смузи в тарелке, украшенные полезным, вкусным и съедобным декором. Такие смузи не пьются, их едят ложкой. Готовятся они в мощном блендере (минимум 900 Вт), где взбиваются до абсолютно гладкой консистенции.

Смотрите видео, как приготовить смузи-боул:

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

В составе обязательно должны быть замороженные фрукты, овощи, ягоды, а также продукты, которые придадут блюду кремовую консистенцию. Например, авокадо, семена чиа или льна, кокосовое масло. Кроме этого, в смузи-боулы добавляют жидкость: воду, растительное молоко, йогурт.

Смузи-боул с бананом и малиной

Смузи боул с бананом и ягодами Фото: Pixabay

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 замороженный банан

1 чашка замороженной малины

2 больших финика без косточки

150 мл миндального молока

Для украшения:

1/2 свежего банана

Свежие ягоды

Кокосовая стружка

Семена чиа

Способ приготовления:

Сложить все ингредиенты для смузи в чашу блендера. Взбить до получения однородной массы. Перелить в глубокую мисочку. Украсить смузи-боул кусочками банана, свежими ягодами, кокосовой стружкой и семенами чиа. Подавать блюдо сразу же после приготовления.

Как правильно есть смузи-боулы

Если вы готовите смузи-боул из фруктов, лучше употреблять его утром, ведь это блюдо насыщенно сахаром плодов. А если все-таки хочется приготовить боул вечером, лучше заменить фрукты на овощи.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул по рецепту Мирославы Ульяниной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram