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Как приготовить смузи-боул: пошаговый рецепт

Рецепт смузи-боула с бананом и малиной в блендере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Смузи-боул с малиной и бананами
Смузи-боул с малиной и бананами
Фото: pexels.com

Сейчас очень популярны смузи-боулы – густые муссовые смузи в тарелке, украшенные полезным, вкусным и съедобным декором. Такие смузи не пьются, их едят ложкой. Готовятся они в мощном блендере (минимум 900 Вт), где взбиваются до абсолютно гладкой консистенции.

Смотрите видео, как приготовить смузи-боул:

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В составе обязательно должны быть замороженные фрукты, овощи, ягоды, а также продукты, которые придадут блюду кремовую консистенцию. Например, авокадо, семена чиа или льна, кокосовое масло. Кроме этого, в смузи-боулы добавляют жидкость: воду, растительное молоко, йогурт.

Смузи-боул с бананом и малиной

Смузи боул с бананом и ягодами
Смузи боул с бананом и ягодами
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 замороженный банан
  • 1 чашка замороженной малины
  • 2 больших финика без косточки
  • 150 мл миндального молока

Для украшения:

  • 1/2 свежего банана
  • Свежие ягоды
  • Кокосовая стружка
  • Семена чиа

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Способ приготовления:

  1. Сложить все ингредиенты для смузи в чашу блендера. Взбить до получения однородной массы.
  2. Перелить в глубокую мисочку.
  3. Украсить смузи-боул кусочками банана, свежими ягодами, кокосовой стружкой и семенами чиа. 
  4. Подавать блюдо сразу же после приготовления.

Как правильно есть смузи-боулы

Если вы готовите смузи-боул из фруктов, лучше употреблять его утром, ведь это блюдо насыщенно сахаром плодов. А если все-таки хочется приготовить боул вечером, лучше заменить фрукты на овощи.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул по рецепту Мирославы Ульяниной.

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Источник: Сегодня
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