Как приготовить смузи-боул: пошаговый рецепт
Рецепт смузи-боула с бананом и малиной в блендере
Сейчас очень популярны смузи-боулы – густые муссовые смузи в тарелке, украшенные полезным, вкусным и съедобным декором. Такие смузи не пьются, их едят ложкой. Готовятся они в мощном блендере (минимум 900 Вт), где взбиваются до абсолютно гладкой консистенции.
Смотрите видео, как приготовить смузи-боул:
В составе обязательно должны быть замороженные фрукты, овощи, ягоды, а также продукты, которые придадут блюду кремовую консистенцию. Например, авокадо, семена чиа или льна, кокосовое масло. Кроме этого, в смузи-боулы добавляют жидкость: воду, растительное молоко, йогурт.
Смузи-боул с бананом и малиной
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 замороженный банан
- 1 чашка замороженной малины
- 2 больших финика без косточки
- 150 мл миндального молока
Для украшения:
- 1/2 свежего банана
- Свежие ягоды
- Кокосовая стружка
- Семена чиа
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Способ приготовления:
- Сложить все ингредиенты для смузи в чашу блендера. Взбить до получения однородной массы.
- Перелить в глубокую мисочку.
- Украсить смузи-боул кусочками банана, свежими ягодами, кокосовой стружкой и семенами чиа.
- Подавать блюдо сразу же после приготовления.
Как правильно есть смузи-боулы
Если вы готовите смузи-боул из фруктов, лучше употреблять его утром, ведь это блюдо насыщенно сахаром плодов. А если все-таки хочется приготовить боул вечером, лучше заменить фрукты на овощи.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул по рецепту Мирославы Ульяниной.
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