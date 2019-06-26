Как приготовить смузи: рецепт "Банан-киви"

Легкий и вкусный напиток для лета

Смузи из киви и банана Фото: freepik.com

Смузи с бананом и киви – это вкусный безалкогольный напиток, приготовленный из смеси банана, киви, апельсинового сока и меда. В нем не используются молоко или йогурт, поэтому вкус фруктов ощущается особенно ярко.

Смотрите видео, как правильно пить смузи для детокса:

Рецепт смузи "Банан-киви"

Ингредиенты:

1,5 спелых киви

1 спелый банан

1/4 – 1/3 стакана апельсинового сока или миндального молока

1/2 столовой ложки меда

Рецепт приготовления:

Очистите и нарежьте банан и киви на средние кусочки. Налейте апельсиновый сок в чашу блендера. Добавьте нарезанный банан, киви и мед. Взбейте ингредиенты до получения однородной массы. Смузи "Киви-банан" готов! Перелейте его в стакан и подавайте.

Совет: для более свежего вкуса в смузи можно добавить листики мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезных летних смузи от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить смузи из киви для похудения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram