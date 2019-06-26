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Как приготовить смузи: рецепт "Банан-киви"

Легкий и вкусный напиток для лета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
Смузи из киви и банана
Смузи из киви и банана
Фото: freepik.com

Смузи с бананом и киви – это вкусный безалкогольный напиток, приготовленный из смеси банана, киви, апельсинового сока и меда. В нем не используются молоко или йогурт, поэтому вкус фруктов ощущается особенно ярко.

Смотрите видео, как правильно пить смузи для детокса:

Рецепт смузи "Банан-киви"

Ингредиенты:

  • 1,5 спелых киви
  • 1 спелый банан
  • 1/4 – 1/3 стакана апельсинового сока или миндального молока
  • 1/2 столовой ложки меда

 Рецепт приготовления:

  1. Очистите и нарежьте банан и киви на средние кусочки.
  2. Налейте апельсиновый сок в чашу блендера.
  3. Добавьте нарезанный банан, киви и мед.
  4. Взбейте ингредиенты до получения однородной массы.
  5. Смузи "Киви-банан" готов! Перелейте его в стакан и подавайте.

Совет: для более свежего вкуса в смузи можно добавить листики мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезных летних смузи от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить смузи из киви для похудения.

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Источник: Сегодня
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