Как приготовить смузи: рецепт "Банан-киви"
Легкий и вкусный напиток для лета
Смузи с бананом и киви – это вкусный безалкогольный напиток, приготовленный из смеси банана, киви, апельсинового сока и меда. В нем не используются молоко или йогурт, поэтому вкус фруктов ощущается особенно ярко.
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Рецепт смузи "Банан-киви"
Ингредиенты:
- 1,5 спелых киви
- 1 спелый банан
- 1/4 – 1/3 стакана апельсинового сока или миндального молока
- 1/2 столовой ложки меда
Рецепт приготовления:
- Очистите и нарежьте банан и киви на средние кусочки.
- Налейте апельсиновый сок в чашу блендера.
- Добавьте нарезанный банан, киви и мед.
- Взбейте ингредиенты до получения однородной массы.
- Смузи "Киви-банан" готов! Перелейте его в стакан и подавайте.
Совет: для более свежего вкуса в смузи можно добавить листики мяты.
Напомним, ранее мы делились рецептами полезных летних смузи от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить смузи из киви для похудения.
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Источник: Сегодня