Как приготовить сочные куриные шашлычки в духовке
Рецепт шашлычков из куриного филе
Куриные шашлычки на деревянных шпажках – превосходная горячая закуска. Их можно пожарить на сковороде, но более здоровый вариант – запечь в духовке в фольге. Чтобы шашлычки получились сочнее, используйте филе бедер, а не грудки.
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Подавать горячую закуску можно вместе с разными соусами (кетчупом, горчичным, йогуртовым), салатом из свежих овощей и картофелем.
Куриные шашлычки в духовке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 148 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе
- 2 луковицы
- 100-150 мл оливкового масла, сметаны или майонеза
- 1 ст.л. специй для курицы
- 1 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. молотого перца
- 1 лимон
- 1 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Куриное филе помыть, нарезать небольшими кубиками. Сложить в миску.
- Лимон нарезать кружочками. Лук почистить и нарезать кольцами. Добавить специи для курицы, соль и перец. Затем добавить масло, сметану или майонез, тщательно перемешать.
- Накрыть миску и отправить мариноваться на несколько часов или на ночь.
- Противень застелить фольгой, слегка смазать растительным маслом. Переложить на фольгу лук и лимон, с которыми мариновалась курица.
- Мясо нанизать на деревянные шпажки и положить сверху.
- Накрыть шашлык из курицы фольгой и отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 10 минут. Затем снять фольгу и подрумянивать мясо 10-15 минут.
На заметку
Важно не готовить шашлык слишком долго, чтобы не пересушить его.
Смотрите видео, как пожарить шашлыки дома:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви. "Сегодня" также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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