Как приготовить сочный шашлык из говядины: три простых рецепта
Лучшие рецепты говяжьего шашлыка с фото
Говядина – не самый популярный ингредиент для шашлыка. Но если правильно выбрать мясо, грамотно его замариновать и не пересушить в процессе жарки, вы получите очень сочный, вкусный и мягкий шашлык.
Гарниры к этому блюду обычно не готовят, но зелень, свежие овощи и хлеб – обязательны. Дополнительно подают нарезанный кольцами репчатый лук и соусы.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг говяжьей вырезки
- горсть сушеных томатов (без масла)
- 1 сушеный перец чили
- 1 стакан красного сухого вина
- 1/2 лайма или лимона
- 1/2 красной луковицы
- 2-3 зубчика чеснока
- свежемолотый черный перец
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Способ приготовления:
- Томаты и перец поместить в чайную чашку. Залить кипятком и дать настояться около получаса.
- Лук и чеснок нарезать произвольно. Поместить их в чашу блендера. Туда же отправить сок лайма и свежемолотый черный перец. Добавить размоченные томаты и перец чили.
- Залить половиной чашки воды, в которой запаривались томаты. Измельчить блендером в однородную массу. Влить вино и перемешать.
- Мариновать мясо от 3 до 8 часов.
- Нанизать кусочки мяса на шампуры и готовить на мангале.
Смотрите видео, как замариновать разные виды мяса:
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 1.5 кг говяжьей вырезки
- 3 крупные луковицы
- 1 лимон
- 1 пучок тархуна
- 1 пучок кинзы
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок базилика
- 500 мл воды минеральной газированной
- 0.5 ч. л. молотого перца
- 1.5 ч.л. морской соли
Способ приготовления:
- Мясо промыть и нарезать крупными кусочками.
- Лук почистить, нарезать кольцами и перемешать с мясом.
- Зелень крупно порезать и выложить к мясу с луком.
- Лимон разрезать на 8 частей и добавить к шашлыку.
- Залить мясо газированной водой, перемешать и оставить на час-полтора при комнатной температуре.
- Замаринованное мясо посолить и поперчить, нанизать на шампуры вместе с луком и пожарить на мангале.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти говядины
- 250 мл растительного масла
- 3 ст.л. порошка горчицы
- 2 ст.л. 3% уксуса
- 3-5 зубчика чеснока
- 1 ч.л. черного молотого перца
- соль, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Чеснок пропустить через пресс, смешать с сухой горчицей, уксусом, растительным маслом, перцем и солью.
- Добавить зелень по вкусу и натереть полученной смесью куски мяса.
- Мариновать несколько часов, затем нанизать на шампуры и пожарить на мангале.
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