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Как приготовить сочный шашлык из говядины: три простых рецепта

Лучшие рецепты говяжьего шашлыка с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 15:41

Говядина – не самый популярный ингредиент для шашлыка. Но если правильно выбрать мясо, грамотно его замариновать и не пересушить в процессе жарки, вы получите очень сочный, вкусный и мягкий шашлык.

Гарниры к этому блюду обычно не готовят, но зелень, свежие овощи и хлеб – обязательны. Дополнительно подают нарезанный кольцами репчатый лук и соусы.

Шашлык из говядины в винном маринаде

Шашлык в томатном маринаде с вином
Шашлык в томатном маринаде с вином
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг говяжьей вырезки
  • горсть сушеных томатов (без масла)
  • 1 сушеный перец чили
  • 1 стакан красного сухого вина
  • 1/2 лайма или лимона
  • 1/2 красной луковицы
  • 2-3 зубчика чеснока
  • свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

  1. Томаты и перец поместить в чайную чашку. Залить кипятком и дать настояться около получаса.
  2. Лук и чеснок нарезать произвольно. Поместить их в чашу блендера. Туда же отправить сок лайма и свежемолотый черный перец. Добавить размоченные томаты и перец чили.
  3. Залить половиной чашки воды, в которой запаривались томаты. Измельчить блендером в однородную массу. Влить вино и перемешать.
  4. Мариновать мясо от 3 до 8 часов.
  5. Нанизать кусочки мяса на шампуры и готовить на мангале.

Смотрите видео, как замариновать разные виды мяса:

Шашлык из говядины с зеленью от Юлии Высоцкой

Говяжий шашлык с минералкой
Говяжий шашлык с минералкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 1.5 кг говяжьей вырезки
  • 3 крупные луковицы
  • 1 лимон
  • 1 пучок тархуна
  • 1 пучок кинзы
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок базилика
  • 500 мл воды минеральной газированной
  • 0.5 ч. л. молотого перца
  • 1.5 ч.л. морской соли

Способ приготовления:

  1. Мясо промыть и нарезать крупными кусочками.
  2. Лук почистить, нарезать кольцами и перемешать с мясом.
  3. Зелень крупно порезать и выложить к мясу с луком.
  4. Лимон разрезать на 8 частей и добавить к шашлыку.
  5. Залить мясо газированной водой, перемешать и оставить на час-полтора при комнатной температуре.
  6. Замаринованное мясо посолить и поперчить, нанизать на шампуры вместе с луком и пожарить на мангале.

Шашлык из говядины в горчичном маринаде

Шашлык из говядины с горчицей
Шашлык из говядины с горчицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти говядины
  • 250 мл растительного масла
  • 3 ст.л. порошка горчицы
  • 2 ст.л. 3% уксуса
  • 3-5 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. черного молотого перца
  • соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чеснок пропустить через пресс, смешать с сухой горчицей, уксусом, растительным маслом, перцем и солью.
  2. Добавить зелень по вкусу и натереть полученной смесью куски мяса.
  3. Мариновать несколько часов, затем нанизать на шампуры и пожарить на мангале.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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Источник: Сегодня
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