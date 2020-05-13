Как приготовить сочный шашлык из говядины: три простых рецепта

Лучшие рецепты говяжьего шашлыка с фото

Говядина – не самый популярный ингредиент для шашлыка. Но если правильно выбрать мясо, грамотно его замариновать и не пересушить в процессе жарки, вы получите очень сочный, вкусный и мягкий шашлык.

Гарниры к этому блюду обычно не готовят, но зелень, свежие овощи и хлеб – обязательны. Дополнительно подают нарезанный кольцами репчатый лук и соусы.

Шашлык из говядины в винном маринаде

Шашлык в томатном маринаде с вином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг говяжьей вырезки

горсть сушеных томатов (без масла)

1 сушеный перец чили

1 стакан красного сухого вина

1/2 лайма или лимона

1/2 красной луковицы

2-3 зубчика чеснока

свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

Томаты и перец поместить в чайную чашку. Залить кипятком и дать настояться около получаса. Лук и чеснок нарезать произвольно. Поместить их в чашу блендера. Туда же отправить сок лайма и свежемолотый черный перец. Добавить размоченные томаты и перец чили. Залить половиной чашки воды, в которой запаривались томаты. Измельчить блендером в однородную массу. Влить вино и перемешать. Мариновать мясо от 3 до 8 часов. Нанизать кусочки мяса на шампуры и готовить на мангале.

Смотрите видео, как замариновать разные виды мяса:

Шашлык из говядины с зеленью от Юлии Высоцкой

Говяжий шашлык с минералкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

1.5 кг говяжьей вырезки

3 крупные луковицы

1 лимон

1 пучок тархуна

1 пучок кинзы

1 пучок петрушки

1 пучок базилика

500 мл воды минеральной газированной

0.5 ч. л. молотого перца

1.5 ч.л. морской соли

Способ приготовления:

Мясо промыть и нарезать крупными кусочками. Лук почистить, нарезать кольцами и перемешать с мясом. Зелень крупно порезать и выложить к мясу с луком. Лимон разрезать на 8 частей и добавить к шашлыку. Залить мясо газированной водой, перемешать и оставить на час-полтора при комнатной температуре. Замаринованное мясо посолить и поперчить, нанизать на шампуры вместе с луком и пожарить на мангале.

Шашлык из говядины в горчичном маринаде

Шашлык из говядины с горчицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг мякоти говядины

250 мл растительного масла

3 ст.л. порошка горчицы

2 ст.л. 3% уксуса

3-5 зубчика чеснока

1 ч.л. черного молотого перца

соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Чеснок пропустить через пресс, смешать с сухой горчицей, уксусом, растительным маслом, перцем и солью. Добавить зелень по вкусу и натереть полученной смесью куски мяса. Мариновать несколько часов, затем нанизать на шампуры и пожарить на мангале.

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