Как приготовить сочный шашлык из свинины
Если вы готовите шашлык впервые, выбирайте именно этот рецепт, ведь свинину практически невозможно испортить
Шашлык из свиной шеи – самый сочный и вкусный. Профессиональные повара советуют не нарезать мясо слишком мелко (иначе шашлык будет сухим) и слишком крупно (снаружи мясо может подгореть, а внутри при этом не прожариться). Отличный ориентир – спичечный коробок.
Шашлык из свинины: рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг свиного ошейка
- соль, молотый черный перец
- 2-3 крупные луковицы
- 3-4 средних помидора
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 ст.л. лимонного сока
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Рецепт приготовления:
- Мясо помыть, обсушить и нарезать кусочками среднего размера. Добавить соль и молотый перец, переложить в керамическую или эмалированную посуду.
- Лук и помидоры помыть, почистить и нарезать крупными кольцами. Смешать с мясом. Поставить мариноваться на 3-4 часа в прохладное место.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс. Смешать с солью и лимонным соком.
- Нанизать мясо на шампуры и жарить над древесными углями без огня до готовности, периодически поливая лимонно-чесночной смесью. Это займет около 20 минут.
- Подавать шашлык с любым соусом на свой вкус.
Совет: Не нанизывайте мясо на холодные шампуры. Подержите их минут пять над углями: в таком случае дырочки на мясных кусках от проколов будут сразу же запечатываться и не выпустят наружу мясной сок.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.
Смотрите видео, как оригинально приготовить шашлык:
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