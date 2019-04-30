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Как приготовить сочный шашлык из свинины

Если вы готовите шашлык впервые, выбирайте именно этот рецепт, ведь свинину практически невозможно испортить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:15
Шашлык из свинины
Шашлык из свинины
Фото: Depositphotos

Шашлык из свиной шеи – самый сочный и вкусный. Профессиональные повара советуют не нарезать мясо слишком мелко (иначе шашлык будет сухим) и слишком крупно (снаружи мясо может подгореть, а внутри при этом не прожариться). Отличный ориентир – спичечный коробок.

Шашлык из свинины: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг свиного ошейка
  • соль, молотый черный перец
  • 2-3 крупные луковицы
  • 3-4 средних помидора
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. лимонного сока
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Рецепт приготовления:

  1. Мясо помыть, обсушить и нарезать кусочками среднего размера. Добавить соль и молотый перец, переложить в керамическую или эмалированную посуду.
  2. Лук и помидоры помыть, почистить и нарезать крупными кольцами. Смешать с мясом. Поставить мариноваться на 3-4 часа в прохладное место.
  3. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Смешать с солью и лимонным соком. 
  4. Нанизать мясо на шампуры и жарить над древесными углями без огня до готовности, периодически поливая лимонно-чесночной смесью. Это займет около 20 минут. 
  5. Подавать шашлык с любым соусом на свой вкус.

Совет: Не нанизывайте мясо на холодные шампуры. Подержите их минут пять над углями: в таком случае дырочки на мясных кусках от проколов будут сразу же запечатываться и не выпустят наружу мясной сок.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Смотрите видео, как оригинально приготовить шашлык:

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Источник: Сегодня
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