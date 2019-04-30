Как приготовить сочный шашлык из свинины

Если вы готовите шашлык впервые, выбирайте именно этот рецепт, ведь свинину практически невозможно испортить

Шашлык из свинины Фото: Depositphotos

Шашлык из свиной шеи – самый сочный и вкусный. Профессиональные повара советуют не нарезать мясо слишком мелко (иначе шашлык будет сухим) и слишком крупно (снаружи мясо может подгореть, а внутри при этом не прожариться). Отличный ориентир – спичечный коробок.

Шашлык из свинины: рецепт

Ингредиенты:

1 кг свиного ошейка

соль, молотый черный перец

2-3 крупные луковицы

3-4 средних помидора

2-3 зубчика чеснока

2 ст.л. лимонного сока

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ С чем сочетать шашлык: советы известного диетолога

Рецепт приготовления:

Мясо помыть, обсушить и нарезать кусочками среднего размера. Добавить соль и молотый перец, переложить в керамическую или эмалированную посуду. Лук и помидоры помыть, почистить и нарезать крупными кольцами. Смешать с мясом. Поставить мариноваться на 3-4 часа в прохладное место. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Смешать с солью и лимонным соком. Нанизать мясо на шампуры и жарить над древесными углями без огня до готовности, периодически поливая лимонно-чесночной смесью. Это займет около 20 минут. Подавать шашлык с любым соусом на свой вкус.

Совет: Не нанизывайте мясо на холодные шампуры. Подержите их минут пять над углями: в таком случае дырочки на мясных кусках от проколов будут сразу же запечатываться и не выпустят наружу мясной сок.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Смотрите видео, как оригинально приготовить шашлык:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram