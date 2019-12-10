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Как приготовить согревающий карри с курицей и картофелем

Рецепт для сытного зимнего ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
Карри с курицей и картофелем
Карри с курицей и картофелем
Фото: freepik.com

Карри – это не только смесь специй, но и аппетитное индийское блюдо. Его обычно готовят из мяса (чаще всего курицы) и овощей. Встречаются и веганские версии.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

Благодаря обилию согревающих специй, это блюдо очень актуально в холода. Мы поделимся рецептом зимнего карри из курицы и картофеля.

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Карри с курицей и картофелем

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 ст.л. растительного масла
  • 500 г куриного филе, мелко порубленного
  • 1 луковица, нарезанная
  • 3 зубчика чеснока, измельченных
  • 1-2 красных перчика чили, измельченных
  • Имбирь, кусочек размером с большой палец, очищенный и натертый
  • 1/2 стакана воды или бульона
  • 1 ст.л. смеси специй гарам масала
  • 1 ч.л. куркумы
  • 1 ч.л. кумина (зиры)
  • 1 ч.л. молотого кориандра
  • 1 кг картофеля, нарезанного крупными кусками
  • 3 средних помидора, измельченных
  • 1 стакан зеленого горошка или смеси замороженных овощей
  • Соль
  • Зелень кинзы или петрушки для подачи

Способ приготовления:

  1. Разогреть в большой сковороде растительное масло, обжарить в нем измельченное куриное филе до золотистого цвета. К курице добавить измельченные лук, чеснок и чили, готовить на среднем огне минут 5 до мягкости лука.
  2. Если любите не слишком острые блюда, количество перца чили необходимо уменьшить.
  3. Прибавить специи и тертый имбирь, посолить, тщательно перемешать, готовить еще несколько минут.
  4. Выложить в сковороду картофель, залить половиной стакана воды или бульона, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить минут 15 до мягкости картофеля.
  5. Затем добавить порезанные помидоры и горошек или смесь мороженых овощей.
  6. Томить карри под крышкой до готовности овощей.
  7. Если необходимо, посолить по вкусу, взбрызнуть соком лимона или лайма.

Как подавать карри

Блюдо можно украсить свежей зеленью. А подавать – с натуральным йогуртом или сметаной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить карри из курицы с кешью по рецепту Даши Малаховой. "Сегодня" также делились жареных куриных ножек в индийских специях.

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Источник: Сегодня
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