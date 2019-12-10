Как приготовить согревающий карри с курицей и картофелем

Рецепт для сытного зимнего ужина

Карри с курицей и картофелем Фото: freepik.com

Карри – это не только смесь специй, но и аппетитное индийское блюдо. Его обычно готовят из мяса (чаще всего курицы) и овощей. Встречаются и веганские версии.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

Благодаря обилию согревающих специй, это блюдо очень актуально в холода. Мы поделимся рецептом зимнего карри из курицы и картофеля.

Карри с курицей и картофелем

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 ст.л. растительного масла

500 г куриного филе, мелко порубленного

1 луковица, нарезанная

3 зубчика чеснока, измельченных

1-2 красных перчика чили, измельченных

Имбирь, кусочек размером с большой палец, очищенный и натертый

1/2 стакана воды или бульона

1 ст.л. смеси специй гарам масала

1 ч.л. куркумы

1 ч.л. кумина (зиры)

1 ч.л. молотого кориандра

1 кг картофеля, нарезанного крупными кусками

3 средних помидора, измельченных

1 стакан зеленого горошка или смеси замороженных овощей

Соль

Зелень кинзы или петрушки для подачи

Способ приготовления:

Разогреть в большой сковороде растительное масло, обжарить в нем измельченное куриное филе до золотистого цвета. К курице добавить измельченные лук, чеснок и чили, готовить на среднем огне минут 5 до мягкости лука. Если любите не слишком острые блюда, количество перца чили необходимо уменьшить. Прибавить специи и тертый имбирь, посолить, тщательно перемешать, готовить еще несколько минут. Выложить в сковороду картофель, залить половиной стакана воды или бульона, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить минут 15 до мягкости картофеля. Затем добавить порезанные помидоры и горошек или смесь мороженых овощей. Томить карри под крышкой до готовности овощей. Если необходимо, посолить по вкусу, взбрызнуть соком лимона или лайма.

Как подавать карри

Блюдо можно украсить свежей зеленью. А подавать – с натуральным йогуртом или сметаной.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить карри из курицы с кешью по рецепту Даши Малаховой. "Сегодня" также делились жареных куриных ножек в индийских специях.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.