Как приготовить согревающий карри с курицей и картофелем
Рецепт для сытного зимнего ужина
Карри – это не только смесь специй, но и аппетитное индийское блюдо. Его обычно готовят из мяса (чаще всего курицы) и овощей. Встречаются и веганские версии.
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Благодаря обилию согревающих специй, это блюдо очень актуально в холода. Мы поделимся рецептом зимнего карри из курицы и картофеля.
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Карри с курицей и картофелем
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 124 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 ст.л. растительного масла
- 500 г куриного филе, мелко порубленного
- 1 луковица, нарезанная
- 3 зубчика чеснока, измельченных
- 1-2 красных перчика чили, измельченных
- Имбирь, кусочек размером с большой палец, очищенный и натертый
- 1/2 стакана воды или бульона
- 1 ст.л. смеси специй гарам масала
- 1 ч.л. куркумы
- 1 ч.л. кумина (зиры)
- 1 ч.л. молотого кориандра
- 1 кг картофеля, нарезанного крупными кусками
- 3 средних помидора, измельченных
- 1 стакан зеленого горошка или смеси замороженных овощей
- Соль
- Зелень кинзы или петрушки для подачи
Способ приготовления:
- Разогреть в большой сковороде растительное масло, обжарить в нем измельченное куриное филе до золотистого цвета. К курице добавить измельченные лук, чеснок и чили, готовить на среднем огне минут 5 до мягкости лука.
- Если любите не слишком острые блюда, количество перца чили необходимо уменьшить.
- Прибавить специи и тертый имбирь, посолить, тщательно перемешать, готовить еще несколько минут.
- Выложить в сковороду картофель, залить половиной стакана воды или бульона, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить минут 15 до мягкости картофеля.
- Затем добавить порезанные помидоры и горошек или смесь мороженых овощей.
- Томить карри под крышкой до готовности овощей.
- Если необходимо, посолить по вкусу, взбрызнуть соком лимона или лайма.
Как подавать карри
Блюдо можно украсить свежей зеленью. А подавать – с натуральным йогуртом или сметаной.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить карри из курицы с кешью по рецепту Даши Малаховой. "Сегодня" также делились жареных куриных ножек в индийских специях.
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