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Как приготовить согревающий сбитень с медом

Сбитень от простуды с медом, пряностями и яблочным соком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:22
Сбитень с медом
Сбитень с медом
Фото: freepik.com

Благодаря обилию специй горячий сбитень отлично согревает и обладает противовоспалительными свойствами. Раньше его пили преимущественно в зимний период. А холодным сбитнем освежались летом или после бани.

Смотрите видео, как приготовить имбирный сбитень:

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Старинный медовый сбитень

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 58 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Вода – 1 л
  • Мед – 150 г
  • Сахар – 100 г
  • Гвоздика (бутоны) – 2 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Палочка корицы – 1 шт.
  • Кардамон – 1 щепотка
  • Корень имбиря натертый – 1 ч.л.
  • Острый красный перец – щепотка
  • Яблочный сок – 100 мл

Способ приготовления:

  1. В небольшой кастрюле вскипятите воду, добавить сахар и мед и перемешайте до полного растворения.
  2. Добавьте в кастрюлю специи и кипятите на медленном огне 10-15 минут.
  3. Влейте в горячий напиток яблочный сок (лучше – свежевыжатый). Подавайте сбитень горячим. В напиток можно добавить тонкие ломтики лимона.

Польза сбитня для здоровья

Сбитень от гипертонии. Напиток содержит мед, обладающий противовоспалительным и антисептическим действием. Он способствует повышению иммунитета и укреплению стенок сосудов.

Сбитень от простатита. Содержащиеся в меде витамины С, B и РР, а также минерал цинк оказывают благотворное влияние на функционирование половой системы у мужчин. Поэтому сбитень можно использовать как вспомогательное средство для лечения простатита.

Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить мед. "Сегодня" также рассказывали о пользе и вреде меда для организма.

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Источник: Сегодня
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