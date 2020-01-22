Как приготовить согревающий сбитень с медом
Сбитень от простуды с медом, пряностями и яблочным соком
Благодаря обилию специй горячий сбитень отлично согревает и обладает противовоспалительными свойствами. Раньше его пили преимущественно в зимний период. А холодным сбитнем освежались летом или после бани.
Смотрите видео, как приготовить имбирный сбитень:
Старинный медовый сбитень
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 58 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Вода – 1 л
- Мед – 150 г
- Сахар – 100 г
- Гвоздика (бутоны) – 2 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Палочка корицы – 1 шт.
- Кардамон – 1 щепотка
- Корень имбиря натертый – 1 ч.л.
- Острый красный перец – щепотка
- Яблочный сок – 100 мл
Способ приготовления:
- В небольшой кастрюле вскипятите воду, добавить сахар и мед и перемешайте до полного растворения.
- Добавьте в кастрюлю специи и кипятите на медленном огне 10-15 минут.
- Влейте в горячий напиток яблочный сок (лучше – свежевыжатый). Подавайте сбитень горячим. В напиток можно добавить тонкие ломтики лимона.
Польза сбитня для здоровья
Сбитень от гипертонии. Напиток содержит мед, обладающий противовоспалительным и антисептическим действием. Он способствует повышению иммунитета и укреплению стенок сосудов.
Сбитень от простатита. Содержащиеся в меде витамины С, B и РР, а также минерал цинк оказывают благотворное влияние на функционирование половой системы у мужчин. Поэтому сбитень можно использовать как вспомогательное средство для лечения простатита.
Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить мед. "Сегодня" также рассказывали о пользе и вреде меда для организма.
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