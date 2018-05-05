Как приготовить сорбет в домашних условиях: лучшие рецепты

Мы расскажем, как сделать освежающий десерт на собственной кухне

Домашний сорбет Фото: valeria_aksakova / Freepik

Главное отличие сорбета от другого прохладного лакомства – мороженого – в отсутствии животных или растительных жиров и, соответственно, лишних калорий. Благодаря этому он менее калориен и потому ценится сторонниками здорового питания.

Как приготовить сорбет дома? Это просто. Был бы холодильник. Также желательны блендер и мороженица, но они не обязательны, так как существует огромное количество рецептов, по которым сорбет можно приготовить вручную. Еще нужна минеральная вода (для приготовления льда), ну и желаемые продукты: фрукты, овощи, сиропы, вино... Главное, чтобы все было свежим и хорошего качества, поскольку в этом блюде важнейшим остается сохранение натурального вкуса продукта.

Рецепты домашнего сорбета

Клубничный сорбет

Сорбет из клубники Фото: pixabay.com

300 г свежей клубники, 100 г сахара, половина лимона среднего размера, 50 мл воды

На медленном огне растворить в воде сахар и кипятить до тех пор, пока на поверхности не начнут появляться пузырьки. Снять кастрюлю с огня. Пусть жидкость остывает.

Нарезать клубнику на маленькие дольки, полить их сверху соком лимона и оставить на несколько минут, чтобы ягоды пропитались. Клубнику размельчить в блендере, соединить с охлажденным сиропом и поставить в морозилку. Подавать сорбет украшенным дольками ягод.

Лимонный сорбет

Лимонный сорбет Фото: pixabay.com

Цедра 1 лимона, мелко порубленная в блендере или протертая на терке, 200 мл воды, 1/2 стакана сахара, 1/2 стакана лимонного сока, 1/2 стакана газированной минеральной воды

Смешать в кастрюле цедру лимона, стакан воды и сахар. Довести до кипения, после чего уменьшить огонь. Кипятить на медленном огне в течение 5 минут, затем остудить.

Смешать получившийся лимонный сироп, лимонный сок и минеральную воду. Вылить в мороженицу и заморозить по инструкции. Если мороженицы нет, то можно заморозить сорбет в высокой емкости в течение часа-полутора, после чего его нужно вынуть и размешать. Затем опять поставить в морозилку и размешивать примерно раз в час на протяжении четырех часов. Чем большее количество раз размешаете сорбет, тем более легкой получится консистенция.

Черничный сорбет

Черничный сорбет Фото: pixabay.com

600 г черники, 100 г сахара, 1 ст. л. воды и 2 ст. л. сока лимона

Из сахара, воды и сока лимона сварить сироп и остудить. Заранее замороженную чернику залить остуженным сиропом и тщательно все измельчить в миксере. После этого сорбет еще на пару часов отправьте в морозилку, а уже оттуда – на стол.

Персиковый сорбет

Персиковый сорбет Фото: pixabay.com

1 кг персиков, сок 2 лимонов, 1/2 стакана сахара, 2 л воды

Очистить хорошо созревшие персики, разрезать на четыре части и положить в глубокую посуду. Добавить сахар и лимонный сок, залить водой и накрыть крышкой. Отдельно размять 4-5 персиков и варить полчаса в воде, после чего процедить через частое сито. Полученное таким образом пюре прибавить к персикам с сахаром, затем поставить на два часа в холодильник. Подать сильно охлажденным, почти замороженным.

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Апельсиновый сорбет

Апельсиновый сорбет Фото: pixabay.com

320 мл свежевыжатого апельсинового сока, 1/2 среднего лимона, 100 г сахара, 100 мл воды, белок 1 яйца

Сварить сироп из сахара и воды и охладить. Добавить в него апельсиновый сок и сок лимона. Полученную смесь хорошо перемешать и в пластмассовой форме поставить в морозильник, когда заледенеет – перемешать. Через полчаса взбить белок, добавить к смеси. Продолжить перемешивать сорбет по мере его заледенения (в течение часа – три перемешивания). Сорбет готов.

Сорбет экзотический из манго

Манговый сорбет Фото: pixabay.com

4 спелых плода манго, 1/2 стакана свежевыжатого апельсинового сока, 1/3 стакана сока лайма, 150 г коричневого сахара

Из сахара и воды сварить сироп, из соков и мякоти манго приготовить пюре. Все смешать и охладить – пару часов в холодильнике и восемь часов в морозилке.

Сорбет из киви

Сорбет киви Фото: pixabay.com

6 киви, 3 ст. л. сока лайма, 3 ст. л. жидкого меда

Особенность этого рецепта – в предварительной заморозке фруктов. Ломтики киви сначала мерзнут в морозилке пару часов, а затем смешиваются в миксере с соком лайма и медом. Подается сорбет сразу после приготовления.

Сорбет из малины и шампанского

Малиновый сорбет Фото: pixabay.com

2 стакана малины, 1 стакан шампанского, цедра 1 лимона, 2 ст. л. сахара

Смешайте все ингредиенты и заморозьте в течение 2-3 часов. Периодически доставайте и перемешивайте смесь.

Сорбет бананово-цитрусовый

Цитрусовый сорбет Фото: pixabay.com

1 кг спелых, но не потемневших бананов, 400 г лимонов, 200 г апельсинов, 130 г сахара и 1 стакан яблочного сока

Лимоны и апельсины очистить от кожуры и косточек, измельчить в блендере, смешать с холодным соком и сахаром. Сорбет замораживается шесть часов, с двумя-тремя перемешиваниями в течение заморозки. При подаче можно украсить цедрой цитрусовых.

Арбузный сорбет

Сорбет из арбуза Фото: pixabay.com

750 г арбуза, 200 г сахара, 1 лимон, 300 мл воды

Мякоть арбуза, предварительно очищенную от косточек, нарезать ломтиками, добавить сок одного лимона и измельчить все в блендере. Вскипятить воду с сахаром, остудить. Арбузное пюре хорошо перемешать с сиропом. Арбузную массу вылить в мороженицу и приготовить сорбет. Если мороженицы нет, то поставьте в морозилку и перемешивайте каждый час. Подавать с листиками мяты.

Упрощенный рецепт сорбета

Вы можете заморозить фруктовое пюре Фото: pixabay.com

Просто заморозьте манговое или дынное пюре. Получится не менее вкусно, хотя больше похоже на лед, чем на мороженое.

Напомним, ранее мы делились рецептом веганского мороженого из бананов. Сайт "Сегодня" также писал о самых необычных трендах мороженого. Кроме этого, мы писали о набирающем популярность джелато в виде суши и роллов.

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